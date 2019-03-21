Католическая Пасха 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд
Праздничное меню на католическую Пасху
Дата католической Пасхи в 2019 году – 21 апреля. Традиционные блюда этого праздника – разнообразная пасхальная выпечка, салаты из зелени и мясные блюда.
Баранья нога в духовке с овощами
Весна – сезон молодой баранины. Кроме этого, баранина имеет еще и ритуальное значение, ведь "Агнец Божий" – одно из наименований Иисуса Христа, известное из Нового Завета. Барашек символизирует жертвенную гибель Иисуса во имя искупления человеческих грехов.
Ингредиенты:
- баранья нога на кости весом 1.5 кг
- репчатый лук
- морковь
- помидоры черри
- разноцветный болгарский перец
- кабачки или цуккини
Для маринада:
- оливковое масло
- пропущенный через пресс чеснок
- розмарин
- тимьян
- орегано
- черный перец
- соль
- можжевеловые ягоды
Рецепт приготовления:
- Баранью ногу помыть, очистить от пленок и лишнего жира. Натереть мясо солью и нашпиговать можжевеловыми ягодами.
- Соединить сушеные травы, молотый перец, чеснок и оливковое масло. Смазать этой смесью баранью ногу и оставить мариноваться на сутки в холодильнике или на 4 часа при комнатной температуре.
- Противень для выпечки застелить фольгой. На дно выложить нашинкованные кольцами репчатый лук и морковь. Сверху поместить баранью ногу. Обложить мясо помидорами черри, нарезанными кабачками и болгарским перцем. Полить овощи остатками маринада, посолить.
- Отправить баранью ногу в разогретую до 230 С духовку на 30 минут. Затем убавить нагрев до 180 С и запекать еще 40 минут. Включить гриль и готовить 15 минут. Готовность мяса проверить специальным термометром. Внутрення температура баранины должна составлять 69 С – это прожарка "медиум". Если вы любите более пропеченное мясо, увеличьте время приготовления.
- Подавайте баранью ногу вместе с запеченными овощами.
Гратен из картофеля
Эта французская картофельная запеканка – популярный гарнир на Пасху.
Ингредиенты:
- 1.5 кг сырого картофеля
- 150 г твердого сыра (мелко натереть)
- 500 мл сливок
- 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
- 2-3 зубка чеснока
- соль, перец – по вкусу
- немного мелко нарезанной зелени
Рецепт приготовлению:
- Картофель почистить и очень тонко нашинковать.
- Сливки влить в небольшую кастрюлю, добавить туда перец, соль, мускатный орех и довести до кипения. Немного остудить.
- Разогреть духовку до 150 градусов. Приготовить форму для запекания – смазать маслом и переложить в нее картофель.
- Залить все сливками со специями. Сверху положить мелко нарубленный чеснок. Поставить все на 40 минут в духовку.
- По истечении этого времени засыпать слой мелко натертого сыра. Прибавить температуру до 200 градусов. Запекать до румяной корочки.
Зеленый весенний салат
Легкие салаты из зелени часто можно встретить на пасхальных столах жителей Западной Европы.
Ингредиенты:
- 1 пучок листового салата
- 200 г брокколи
- 100 г брюссельской капусты
- 100 г помидоров черри
- 5 перепелиных яиц
- 100 г феты
- 1/2 авокадо
- 1-2 ч.л. кунжута
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. соевого соуса
Рецепт приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
- Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
- Фету нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.
Фаршированные яйца с семгой по рецепту Даши Малаховой
На Пасху у католиков очень популярны фаршированные яйца с разнообразными начинками.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 2 ст. л. майонеза
- 1 ст. л. щучьей икры
- ломтики слабосоленой семги
- черный перец
Рецепт приготовления:
- Отварите вкрутую яйца, очистите от скорлупы и разрежьте пополам.
- В отдельную миску осторожно чайной ложкой выньте из яиц желток. Уложите половинки яиц на тарелку, в которой будете подавать блюдо.
- Разомните яичные желтки при помощи вилки. Добавьте майонез, щучью икру, приправьте черным перцем и смешайте все ингредиенты до кремообразного состояния.
- С помощью ложки начините половинки яиц желтковой смесью.
- Нанижьте на зубочистку ломтик слабосоленой семги и вставьте импровизированный "парус" в фаршированное яйцо. Также повторите с оставшимися яйцами.
Гугельхупф с изюмом и орехами от Григория Германа
Гугельхупф – это эльзасский вариант пасхальной ромовой бабы.
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 150 мл молока
- 20 г свежих дрожжей
- щепотка соли
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 140 г растительно-сливочной смеси
- 1 апельсин
- 1 ст.л. сахарной пудры
- щепотка корицы
- 60 г изюма
- 40 г апельсиновых цукатов
- 50 г миндаля
Рецепт приготовления:
- Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте по ложке муки и сахара. Поставьте опару в тепло на 40 минут.
- Смешайте муку, соль, апельсиновую цедру и сок, яйцо и растительно-сливочную смесь.
- Добавьте промытый изюм и цукаты. Влейте в тесто опару, перемешайте и поставьте в теплое место на час.
- Форму для запекания смажьте масло, добавьте миндаль и тесто. Поставьте в теплое место на полчаса.
- Отправьте кекс в разогретую до 180 С духовку на 40 минут.
- Аккуратно переверните готовый гугельхупф на тарелку. Присыпьте сахарной пудрой, смешанной с корицей.
Напомним, ранее"Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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