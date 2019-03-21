Католическая Пасха 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Праздничное меню на католическую Пасху

Кролик - символ Пасхи у Католиков Фото: freepik.com

Дата католической Пасхи в 2019 году – 21 апреля. Традиционные блюда этого праздника – разнообразная пасхальная выпечка, салаты из зелени и мясные блюда.

Баранья нога в духовке с овощами

Запеченная баранья нога Фото: Pixabay

Весна – сезон молодой баранины. Кроме этого, баранина имеет еще и ритуальное значение, ведь "Агнец Божий" – одно из наименований Иисуса Христа, известное из Нового Завета. Барашек символизирует жертвенную гибель Иисуса во имя искупления человеческих грехов.

Ингредиенты:

баранья нога на кости весом 1.5 кг

репчатый лук

морковь

помидоры черри

разноцветный болгарский перец

кабачки или цуккини

Для маринада:

оливковое масло

пропущенный через пресс чеснок

розмарин

тимьян

орегано

черный перец

соль

можжевеловые ягоды

Рецепт приготовления:

Баранью ногу помыть, очистить от пленок и лишнего жира. Натереть мясо солью и нашпиговать можжевеловыми ягодами. Соединить сушеные травы, молотый перец, чеснок и оливковое масло. Смазать этой смесью баранью ногу и оставить мариноваться на сутки в холодильнике или на 4 часа при комнатной температуре. Противень для выпечки застелить фольгой. На дно выложить нашинкованные кольцами репчатый лук и морковь. Сверху поместить баранью ногу. Обложить мясо помидорами черри, нарезанными кабачками и болгарским перцем. Полить овощи остатками маринада, посолить. Отправить баранью ногу в разогретую до 230 С духовку на 30 минут. Затем убавить нагрев до 180 С и запекать еще 40 минут. Включить гриль и готовить 15 минут. Готовность мяса проверить специальным термометром. Внутрення температура баранины должна составлять 69 С – это прожарка "медиум". Если вы любите более пропеченное мясо, увеличьте время приготовления. Подавайте баранью ногу вместе с запеченными овощами.

Гратен из картофеля

Картофельный гратен Фото: Pixabay

Эта французская картофельная запеканка – популярный гарнир на Пасху.

Ингредиенты:

1.5 кг сырого картофеля

150 г твердого сыра (мелко натереть)

500 мл сливок

1/2 ч.л. молотого мускатного ореха

2-3 зубка чеснока

соль, перец – по вкусу

немного мелко нарезанной зелени

Рецепт приготовлению:

Картофель почистить и очень тонко нашинковать. Сливки влить в небольшую кастрюлю, добавить туда перец, соль, мускатный орех и довести до кипения. Немного остудить. Разогреть духовку до 150 градусов. Приготовить форму для запекания – смазать маслом и переложить в нее картофель. Залить все сливками со специями. Сверху положить мелко нарубленный чеснок. Поставить все на 40 минут в духовку. По истечении этого времени засыпать слой мелко натертого сыра. Прибавить температуру до 200 градусов. Запекать до румяной корочки.

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Зеленый весенний салат

Зеленый салат с брокколи и черри Фото: freepik.com

Легкие салаты из зелени часто можно встретить на пасхальных столах жителей Западной Европы.

Ингредиенты:

1 пучок листового салата

200 г брокколи

100 г брюссельской капусты

100 г помидоров черри

5 перепелиных яиц

100 г феты

1/2 авокадо

1-2 ч.л. кунжута

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соевого соуса

Рецепт приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут). Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками. Фету нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Фаршированные яйца с семгой по рецепту Даши Малаховой

Фаршированные яйца Фото: Depositphotos

На Пасху у католиков очень популярны фаршированные яйца с разнообразными начинками.

Ингредиенты:

6 яиц

2 ст. л. майонеза

1 ст. л. щучьей икры

ломтики слабосоленой семги

черный перец

Рецепт приготовления:

Отварите вкрутую яйца, очистите от скорлупы и разрежьте пополам. В отдельную миску осторожно чайной ложкой выньте из яиц желток. Уложите половинки яиц на тарелку, в которой будете подавать блюдо. Разомните яичные желтки при помощи вилки. Добавьте майонез, щучью икру, приправьте черным перцем и смешайте все ингредиенты до кремообразного состояния. С помощью ложки начините половинки яиц желтковой смесью. Нанижьте на зубочистку ломтик слабосоленой семги и вставьте импровизированный "парус" в фаршированное яйцо. Также повторите с оставшимися яйцами.

Гугельхупф с изюмом и орехами от Григория Германа

Пасхальный кекс Фото: Pixabay

Гугельхупф – это эльзасский вариант пасхальной ромовой бабы.

Ингредиенты:

300 г муки

150 мл молока

20 г свежих дрожжей

щепотка соли

100 г сахара

1 яйцо

140 г растительно-сливочной смеси

1 апельсин

1 ст.л. сахарной пудры

щепотка корицы

60 г изюма

40 г апельсиновых цукатов

50 г миндаля

Рецепт приготовления:

Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте по ложке муки и сахара. Поставьте опару в тепло на 40 минут. Смешайте муку, соль, апельсиновую цедру и сок, яйцо и растительно-сливочную смесь. Добавьте промытый изюм и цукаты. Влейте в тесто опару, перемешайте и поставьте в теплое место на час. Форму для запекания смажьте масло, добавьте миндаль и тесто. Поставьте в теплое место на полчаса. Отправьте кекс в разогретую до 180 С духовку на 40 минут. Аккуратно переверните готовый гугельхупф на тарелку. Присыпьте сахарной пудрой, смешанной с корицей.

Напомним, ранее"Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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