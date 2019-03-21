Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Католическая Пасха 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Праздничное меню на католическую Пасху

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Кролик - символ Пасхи у Католиков
Кролик - символ Пасхи у Католиков
Фото: freepik.com

Дата католической Пасхи в 2019 году – 21 апреля. Традиционные блюда этого праздника – разнообразная пасхальная выпечка, салаты из зелени и мясные блюда.

Баранья нога в духовке с овощами

Запеченная баранья нога
Запеченная баранья нога
Фото: Pixabay

Весна – сезон молодой баранины. Кроме этого, баранина имеет еще и ритуальное значение, ведь "Агнец Божий" – одно из наименований Иисуса Христа, известное из Нового Завета. Барашек символизирует жертвенную гибель Иисуса во имя искупления человеческих грехов.

Ингредиенты:

  • баранья нога на кости весом 1.5 кг
  • репчатый лук
  • морковь
  • помидоры черри
  • разноцветный болгарский перец
  • кабачки или цуккини

Для маринада:

  • оливковое масло
  • пропущенный через пресс чеснок
  • розмарин
  • тимьян
  • орегано
  • черный перец
  • соль
  • можжевеловые ягоды

Рецепт приготовления:

  1. Баранью ногу помыть, очистить от пленок и лишнего жира. Натереть мясо солью и нашпиговать можжевеловыми ягодами.
  2. Соединить сушеные травы, молотый перец, чеснок и оливковое масло. Смазать этой смесью баранью ногу и оставить мариноваться на сутки в холодильнике или на 4 часа при комнатной температуре.
  3. Противень для выпечки застелить фольгой. На дно выложить нашинкованные кольцами репчатый лук и морковь. Сверху поместить баранью ногу. Обложить мясо помидорами черри, нарезанными кабачками и болгарским перцем. Полить овощи остатками маринада, посолить.
  4. Отправить баранью ногу в разогретую до 230 С духовку на 30 минут. Затем убавить нагрев до 180 С и запекать еще 40 минут. Включить гриль и готовить 15 минут. Готовность мяса проверить специальным термометром. Внутрення температура баранины должна составлять 69 С – это прожарка "медиум". Если вы любите более пропеченное мясо, увеличьте время приготовления.
  5. Подавайте баранью ногу вместе с запеченными овощами.

Гратен из картофеля

Картофельный гратен
Картофельный гратен
Фото: Pixabay

Эта французская картофельная запеканка – популярный гарнир на Пасху.

Ингредиенты:

  • 1.5 кг сырого картофеля
  • 150 г твердого сыра (мелко натереть)
  • 500 мл сливок
  • 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
  • 2-3 зубка чеснока
  • соль, перец – по вкусу
  • немного мелко нарезанной зелени

Рецепт приготовлению:

  1. Картофель почистить и очень тонко нашинковать.
  2. Сливки влить в небольшую кастрюлю, добавить туда перец, соль, мускатный орех и довести до кипения. Немного остудить.
  3. Разогреть духовку до 150 градусов. Приготовить форму для запекания – смазать маслом и переложить в нее картофель.
  4. Залить все сливками со специями. Сверху положить мелко нарубленный чеснок. Поставить все на 40 минут в духовку.
  5. По истечении этого времени засыпать слой мелко натертого сыра. Прибавить температуру до 200 градусов. Запекать до румяной корочки. 

Читайте также
Католическая Пасха 2019: три рецепта праздничной выпечки

Зеленый весенний салат

Зеленый салат с брокколи и черри
Зеленый салат с брокколи и черри
Фото: freepik.com

Легкие салаты из зелени часто можно встретить на пасхальных столах жителей Западной Европы.

Ингредиенты:

  • 1 пучок листового салата
  • 200 г брокколи
  • 100 г брюссельской капусты
  • 100 г помидоров черри
  • 5 перепелиных яиц
  • 100 г феты
  • 1/2 авокадо
  • 1-2 ч.л. кунжута
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. соевого соуса

Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
  3. Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
  4. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  5. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
  6. Фету нарезать кубиками.
  7.  Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Фаршированные яйца с семгой по рецепту Даши Малаховой

Фаршированные яйца
Фаршированные яйца
Фото: Depositphotos

На Пасху у католиков очень популярны фаршированные яйца с разнообразными начинками.

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 2 ст. л. майонеза
  • 1 ст. л. щучьей икры
  • ломтики слабосоленой семги
  • черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Отварите вкрутую яйца, очистите от скорлупы и разрежьте пополам.
  2. В отдельную миску осторожно чайной ложкой выньте из яиц желток. Уложите половинки яиц на тарелку, в которой будете подавать блюдо.
  3. Разомните яичные желтки при помощи вилки. Добавьте майонез, щучью икру, приправьте черным перцем и смешайте все ингредиенты до кремообразного состояния.
  4. С помощью ложки начините половинки яиц желтковой смесью.
  5. Нанижьте на зубочистку ломтик слабосоленой семги и вставьте импровизированный "парус" в фаршированное яйцо. Также повторите с оставшимися яйцами.

Гугельхупф с изюмом и орехами от Григория Германа

Пасхальный кекс
Пасхальный кекс
Фото: Pixabay

Гугельхупф – это эльзасский вариант пасхальной ромовой бабы. 

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 150 мл молока
  • 20 г свежих дрожжей
  • щепотка соли
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 140 г растительно-сливочной смеси
  • 1 апельсин
  • 1 ст.л. сахарной пудры
  • щепотка корицы
  • 60 г изюма
  • 40 г апельсиновых цукатов
  • 50 г миндаля

Рецепт приготовления:

  1. Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте по ложке муки и сахара. Поставьте опару в тепло на 40 минут.
  2. Смешайте муку, соль, апельсиновую цедру и сок, яйцо и растительно-сливочную смесь.
  3. Добавьте промытый изюм и цукаты. Влейте в тесто опару, перемешайте и поставьте в теплое место на час.
  4. Форму для запекания смажьте масло, добавьте миндаль и тесто. Поставьте в теплое место на полчаса.
  5. Отправьте кекс в разогретую до 180 С духовку на 40 минут.
  6. Аккуратно переверните готовый гугельхупф на тарелку. Присыпьте сахарной пудрой, смешанной с корицей.

Напомним, ранее"Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пасха 2019: рецепт творожной пасхи
рецепты Пасха праздничное меню
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?
Кто самая холодная мать по знаку зодиака?
Юлия Началова рассказала о причинах развода с Евгением Алдониным
Юлия Началова рассказала о причинах развода с Евгением Алдониным
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу
Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

Популярные статьи

Сегодня, 11:05Wellness

Как за три дня похудеть на 5 кг

Сегодня, 10:02Wellness

Сильная магнитная буря накроет землю в ближайшие дни (обновлено)

Сегодня, 06:35Техно

Как установить Android 10 уже сейчас: инструкция

Сегодня, 06:02Fun

Российская фигуристка попала в скандал из-за раздевания на льду

Сегодня, 05:03Fun

21 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 18:30Food

Как приготовить рис для суши и роллов

Вчера, 14:10Стиль

Пикантный образ: стильная Тина Кароль оголила ноги в Нью-Йорке

Вчера, 12:49Fun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Вчера, 11:39Шоу-бизнес

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

Вчера, 11:16Wellness

Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

Вчера, 11:15Fun

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

Вчера, 09:02Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

19 мартаШоу-бизнес

Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл

19 мартаFun

Мальчик раздал соседям сбережения родителей

19 мартаFun

Показали девушку, которая 14 лет питалась одними гамбургерами

19 мартаFun

Аномальную обезьяну-переростка сняли на фото

Новости партнеров

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук
Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
60-летний Александр Малинин показал себя с неожиданной стороны
60-летний Александр Малинин показал себя с неожиданной стороны
Стало відомо ім'я сина Регіни Тодоренко і Влада Топалова
Стало відомо ім'я сина Регіни Тодоренко і Влада Топалова
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Тина Кароль показала пышную грудь (фото)
Тина Кароль показала пышную грудь (фото)