Католическая Пасха 2019: три рецепта праздничной выпечки

У католиков Западной Европы есть свои собственные оригинальные рецепты

На Пасху готовят много сладкой выпечки Фото: freepik.com

В 2019 году православную Пасху будут отмечать 27 апреля, а католическую – 21 апреля. Почти каждая европейская страна может похвастаться фирменной пасхальной выпечкой. В Италии это панеттоне, коломба и торта Паскуалина, в Англии – горячие крестовые булочки и торт Симнель, в Польше – мазурек и ромовая баба, в Греции – пасхальная коса с крашенками, а на Мальте – фиголли.

Мы поделимся рецептами итальянского кекса панеттоне, английского пасхального торта и польской ромовой бабы.

Панеттоне: рецепт на Пасху от Алексея Суханова

Панеттоне готовят в Италии Фото: Pixabay

Ингредиенты:

500 г муки

200 г сливочного масла

200 мл молока

75 г свежих дрожжей

4 яйца

75 г сахара

0.5 ч.л. соли

1 апельсин

2 яичных желтка

250 г изюма

1 ст.л. растительного масла

20 г миндальных лепестков

0.5 ч.л. ванилина

Рецепт приготовления:

Раскрошите дрожжи в миску, добавьте теплое молоко, соль, ванилин и 1 ст.л. сахара. Затем добавьте 2 яйца и половину муки, перемешайте. Снова добавьте 2 яйца и оставшуюся муку. Замесите тесто. Возьмите растопленное сливочное масло (оно не должно быть горячим, иначе желтки свернутся), 2 желтка и 100 г сахара, перемешайте. Влейте масляную смесь в тесто и снова вымесите руками. Накройте, оставьте тесто подходить в тепло на час. Добавьте тертую апельсиновую цедру и промытый изюм. Снова дайте тесту подойти. Отправьте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке около 30 минут. Украсьте панеттоне миндальными лепестками.

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Торт Симнель

Английский пасхальный торт Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

175 г размягченного сливочного масла

175 г светло-коричневого сахара

2 ч.л.молотого имбиря

2 ч.л. микса специй для пирога (корица, мускат, гвоздика, кардамон)

3 яйца

225 г муки

2 ч.л.ванильного экстракта

500 г микса сухофруктов

500 г белого или желтого марципана

1 яичный белок, слегка взбитый

сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Взбить вместе мягкое сливочное масло, сахар, специи, яйца, муку и ваниль в пышный светлый крем. Добавить нарезанные сухофрукты, перемешать. Смазать маслом и застелить пергаментной бумагой форму для выпечки диаметром 18 см. Выложить половину теста в форму. Рабочую поверхность посыпать сахарной пудрой и раскатать половину марципана в круг диаметром 18 см. Выложить марципан на тесто и осторожно прижать. Сверху распределить оставшееся тесто. Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 2- 2.5 часа. Готовность проверить зубочисткой. Остудить в форме. Переложить торт на противень и снять бумагу. Смазать верх взбитым белком. Раскатать остатки марципана в круг немного больше диаметра пирога. Выложить на торт и аккуратно прижать. Края можно обрезать или красиво защипать. Смазать верх торта белком и вернуть в духовку. Запечь под грилем до красивого золотистого цвета. Перед подачей остудить. Готовый торт украсить желтыми цветочными лепестками или шариками из марципана.

Пасхальная ромовая баба

Пасхальная ромовая баба Фото: Pixabay

Ингредиенты:

250 г сливочного масла

200 г сахара

4 яйца

10 ванильного сахара

Тертая цедра одного лимона

Щепотка соли

500 г муки

10 г разрыхлителя

200 г светлого изюма

2-3 ст.л. молока

Сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить вместе с сахаром в пышную светлую массу. Продолжая взбивать, добавить по одному яйца. Всыпать ванильный сахар, лимонную цедру и соль. Муку перемешать с разрыхлителем и изюмом. Добавить сухую смесь к остальным ингредиентам. При необходимости добавить немного молока. Должно получится густое тесто. Заполнить тестом смазанную маслом и присыпанную мукой круглую форму для кекса с отверстием в центре. Если теста много, разделить его на две формы. Поставить в предварительно нагретую до 175 С духовку и выпекать в течение 60 минут. Ромовую бабу немного остудить, затем осторожно, опрокинув форму, выложить на кухонную решетку. Перед подачей к столу посыпать сахарной пудрой или украсить глазурью.

Напомним, ранее"Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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