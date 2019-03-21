Католическая Пасха 2019: три рецепта праздничной выпечки
У католиков Западной Европы есть свои собственные оригинальные рецепты
В 2019 году православную Пасху будут отмечать 27 апреля, а католическую – 21 апреля. Почти каждая европейская страна может похвастаться фирменной пасхальной выпечкой. В Италии это панеттоне, коломба и торта Паскуалина, в Англии – горячие крестовые булочки и торт Симнель, в Польше – мазурек и ромовая баба, в Греции – пасхальная коса с крашенками, а на Мальте – фиголли.
Мы поделимся рецептами итальянского кекса панеттоне, английского пасхального торта и польской ромовой бабы.
Панеттоне: рецепт на Пасху от Алексея Суханова
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 200 г сливочного масла
- 200 мл молока
- 75 г свежих дрожжей
- 4 яйца
- 75 г сахара
- 0.5 ч.л. соли
- 1 апельсин
- 2 яичных желтка
- 250 г изюма
- 1 ст.л. растительного масла
- 20 г миндальных лепестков
- 0.5 ч.л. ванилина
Рецепт приготовления:
- Раскрошите дрожжи в миску, добавьте теплое молоко, соль, ванилин и 1 ст.л. сахара. Затем добавьте 2 яйца и половину муки, перемешайте. Снова добавьте 2 яйца и оставшуюся муку. Замесите тесто.
- Возьмите растопленное сливочное масло (оно не должно быть горячим, иначе желтки свернутся), 2 желтка и 100 г сахара, перемешайте.
- Влейте масляную смесь в тесто и снова вымесите руками. Накройте, оставьте тесто подходить в тепло на час.
- Добавьте тертую апельсиновую цедру и промытый изюм. Снова дайте тесту подойти.
- Отправьте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке около 30 минут. Украсьте панеттоне миндальными лепестками.
Торт Симнель
Ингредиенты:
- 175 г размягченного сливочного масла
- 175 г светло-коричневого сахара
- 2 ч.л.молотого имбиря
- 2 ч.л. микса специй для пирога (корица, мускат, гвоздика, кардамон)
- 3 яйца
- 225 г муки
- 2 ч.л.ванильного экстракта
- 500 г микса сухофруктов
- 500 г белого или желтого марципана
- 1 яичный белок, слегка взбитый
- сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Взбить вместе мягкое сливочное масло, сахар, специи, яйца, муку и ваниль в пышный светлый крем.
- Добавить нарезанные сухофрукты, перемешать.
- Смазать маслом и застелить пергаментной бумагой форму для выпечки диаметром 18 см. Выложить половину теста в форму.
- Рабочую поверхность посыпать сахарной пудрой и раскатать половину марципана в круг диаметром 18 см. Выложить марципан на тесто и осторожно прижать. Сверху распределить оставшееся тесто.
- Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 2- 2.5 часа. Готовность проверить зубочисткой. Остудить в форме.
- Переложить торт на противень и снять бумагу. Смазать верх взбитым белком. Раскатать остатки марципана в круг немного больше диаметра пирога.
- Выложить на торт и аккуратно прижать. Края можно обрезать или красиво защипать. Смазать верх торта белком и вернуть в духовку.
- Запечь под грилем до красивого золотистого цвета. Перед подачей остудить.
- Готовый торт украсить желтыми цветочными лепестками или шариками из марципана.
Пасхальная ромовая баба
Ингредиенты:
- 250 г сливочного масла
- 200 г сахара
- 4 яйца
- 10 ванильного сахара
- Тертая цедра одного лимона
- Щепотка соли
- 500 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 200 г светлого изюма
- 2-3 ст.л. молока
- Сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбить вместе с сахаром в пышную светлую массу.
- Продолжая взбивать, добавить по одному яйца. Всыпать ванильный сахар, лимонную цедру и соль.
- Муку перемешать с разрыхлителем и изюмом. Добавить сухую смесь к остальным ингредиентам. При необходимости добавить немного молока. Должно получится густое тесто.
- Заполнить тестом смазанную маслом и присыпанную мукой круглую форму для кекса с отверстием в центре. Если теста много, разделить его на две формы.
- Поставить в предварительно нагретую до 175 С духовку и выпекать в течение 60 минут.
- Ромовую бабу немного остудить, затем осторожно, опрокинув форму, выложить на кухонную решетку.
- Перед подачей к столу посыпать сахарной пудрой или украсить глазурью.
Напомним, ранее"Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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