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Католическая Пасха 2019: три рецепта праздничной выпечки

У католиков Западной Европы есть свои собственные оригинальные рецепты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
На Пасху готовят много сладкой выпечки
На Пасху готовят много сладкой выпечки
Фото: freepik.com

 В 2019 году православную Пасху будут отмечать 27 апреля, а католическую – 21 апреля. Почти каждая европейская страна может похвастаться фирменной пасхальной выпечкой. В Италии это панеттоне, коломба и торта Паскуалина, в Англии – горячие крестовые булочки и торт Симнель, в Польше – мазурек и ромовая баба, в Греции – пасхальная коса с крашенками, а на Мальте – фиголли. 

Мы поделимся рецептами итальянского кекса панеттоне, английского пасхального торта и польской ромовой бабы.

Панеттоне: рецепт на Пасху от Алексея Суханова

Панеттоне готовят в Италии
Панеттоне готовят в Италии
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 200 мл молока
  • 75 г свежих дрожжей
  • 4 яйца
  • 75 г сахара
  • 0.5 ч.л. соли
  • 1 апельсин
  • 2 яичных желтка
  • 250 г изюма
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 20 г миндальных лепестков
  • 0.5 ч.л. ванилина

Рецепт приготовления:

  1. Раскрошите дрожжи в миску, добавьте теплое молоко, соль, ванилин и 1 ст.л. сахара. Затем добавьте 2 яйца и половину муки, перемешайте. Снова добавьте 2 яйца и оставшуюся муку. Замесите тесто.
  2. Возьмите растопленное сливочное масло (оно не должно быть горячим, иначе желтки свернутся), 2 желтка и 100 г сахара, перемешайте.
  3. Влейте масляную смесь в тесто и снова вымесите руками. Накройте, оставьте тесто подходить в тепло на час.
  4. Добавьте тертую апельсиновую цедру и промытый изюм. Снова дайте тесту подойти.
  5. Отправьте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке около 30 минут. Украсьте панеттоне миндальными лепестками.

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Торт Симнель

Английский пасхальный торт
Английский пасхальный торт
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 175 г размягченного сливочного масла
  • 175 г светло-коричневого сахара 
  • 2 ч.л.молотого имбиря
  • 2 ч.л. микса специй для пирога (корица, мускат, гвоздика, кардамон)
  • 3 яйца
  • 225 г муки
  • 2 ч.л.ванильного экстракта
  • 500 г микса сухофруктов 
  • 500 г белого или желтого марципана 
  • 1 яичный белок, слегка взбитый 
  • сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  1. Взбить вместе мягкое сливочное масло, сахар, специи, яйца, муку и ваниль в пышный светлый крем.
  2. Добавить нарезанные сухофрукты, перемешать.
  3. Смазать маслом и застелить пергаментной бумагой форму для выпечки диаметром 18 см. Выложить половину теста в форму.
  4. Рабочую поверхность посыпать сахарной пудрой и раскатать половину марципана в круг диаметром 18 см. Выложить марципан на тесто и осторожно прижать. Сверху распределить оставшееся тесто.
  5. Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 2- 2.5 часа. Готовность проверить зубочисткой. Остудить в форме.
  6. Переложить торт на противень и снять бумагу. Смазать верх взбитым белком. Раскатать остатки марципана в круг немного больше диаметра пирога.
  7. Выложить на торт и аккуратно прижать. Края можно обрезать или красиво защипать. Смазать верх торта белком и вернуть в духовку.
  8. Запечь под грилем до красивого золотистого цвета. Перед подачей остудить.
  9. Готовый торт украсить желтыми цветочными лепестками или шариками из марципана.

Пасхальная ромовая баба

Пасхальная ромовая баба
Пасхальная ромовая баба
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 250 г сливочного масла
  • 200 г сахара
  • 4 яйца
  • 10 ванильного сахара
  • Тертая цедра одного лимона
  • Щепотка соли
  • 500 г муки
  • 10 г разрыхлителя 
  • 200 г светлого изюма
  • 2-3 ст.л. молока
  • Сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбить вместе с сахаром в пышную светлую массу. 
  2. Продолжая взбивать, добавить по одному яйца. Всыпать ванильный сахар, лимонную цедру и соль. 
  3. Муку перемешать с разрыхлителем и изюмом. Добавить сухую смесь к остальным ингредиентам. При необходимости добавить немного молока. Должно получится густое тесто.  
  4. Заполнить тестом смазанную маслом и присыпанную мукой круглую форму для кекса с отверстием в центре. Если теста много, разделить его на две формы.
  5. Поставить в предварительно нагретую до 175 С духовку и выпекать в течение 60 минут. 
  6. Ромовую бабу немного остудить, затем осторожно, опрокинув форму, выложить на кухонную решетку. 
  7. Перед подачей к столу посыпать сахарной пудрой или украсить глазурью.

Напомним, ранее"Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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