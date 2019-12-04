Католическое Рождество 2019: рецепт английского кекса с сухофруктами

Готовим пряный кекс с сухофруктами и орехами в духовке

Фруктовый кекс на Рождество Фото: freepik.com

Фруктовый кекс считается обязательным блюдом рождественского стола во многих европейских странах. Он готовится с очень большим количеством орехов и сухофруктов.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Перед подачей кекс должен настояться в течение нескольких недель, поэтому его всегда готовят заранее.

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Рождественский кекс с сухофруктами

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

383 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 170 г

Яйца – 4 шт

Мука – 250 г

Сухофрукты – 400 г

Орехи – 100 г

Ванильный сахар – 1 ч. ложка

Сахарная пудра – 50 г

Ром, коньяк или ликер – 50-70 мл

Способ приготовления:

Сухофрукты помыть и нарезать кусочками размером с изюм. Сложить в миску, залить алкоголем и дать настояться минимум 30 минут, а лучше несколько часов. Орехи измельчить в блендере, но не слишком мелко. В отдельной большой миске взбить масло с сахаром до осветления, затем добавить по одному яйца, взбивая смесь каждый раз до кремообразного состояния. Добавить муку, ванильный сахар и перемешать до однородности. Вмешать в тесто сухофрукты и орехи при помощи ложки или лопатки. Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму, тщательно распределяя его лопаткой. Выпекать в разогретой духовке при 150 ºС около двух-трех часов, прикрыв фольгой. После выпечки кекс следует полностью остудить, не вытаскивая его из формы.

Как сохранить кекс до Рождества

Чтобы рождественский кекс стал еще более вкусным и ароматным, его следует пропитать коньяком или ромом, завернуть в пленку и дать "отдохнуть" в холодильнике. Некоторые повара рекомендуют выдерживать этот кулинарный шедевр в холодильнике аж до четырех недель! Перед подачей кекс следует посыпать сахарной пудрой или покрыть глазурью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рождественские кексы от Григория Германа. "Сегодня" также делись рецептом яблочного кекса на Рождество от Риз Уизерспун.

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