Кебаб с баклажаном в духовке: рецепт приготовления

Готовим аппетитную летнюю закуску из баклажанов и мясного фарша

Баклажан-кебаб – блюдо турецкой кухни, которое делают из рубленого мяса на мангале. Но румяный и сочный кебаб с баклажанами можно без проблем приготовить в духовке.

Фарш подойдет любой: из баранины, свинины или говядины, а также смешанный. Для диетического варианта блюда можно использовать курицу или индейку.

Баклажан-кебаб: рецепт приготовления

Баклажан-кебаб: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

145 ккал на 100 г

Ингредиенты:

650 г мясного фарша

2 продолговатых баклажана

0,5 шт. болгарского перца

0,5 шт. репчатого лука

40 мл растительного масла

20 мл соевого соуса

1 ч. ложка сушеного чеснока

2-3 веточки петрушки

Смесь молотых перцев – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной около 1,5 см. Сложить овощи в миску, добавить растительное масло с соевым соусом и половиной гранулированного чеснока. Перемешать и отставить в сторону. Лук, сладкий перец и зелень мелко порубить ножом. Добавить измельченные ингредиенты в фарш, по вкусу приправить солью и смесью перцев, оставшимся гранулированным чесноком и хорошо перемешать. Мокрыми руками из получившегося фарша сформировать небольшие шарики. По размеру они должны примерно соответствовать диаметру баклажанных кружочков. Взять деревянные шпажки и нанизать поочередно баклажаны и мясные шарики. Получившиеся шашлычки поместить на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекать при 180 градусах около 45-50 минут. Мясо и баклажаны должны подрумяниться.

Как подавать кебаб с баклажанами

Подавать блюдо горячим вместе со свежими овощами и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить баклажан с салом на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом люля-кебаба из курицы в духовке, а также писали, как приготовить сицилийскую капонату от Джейми Оливера.

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