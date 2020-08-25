Кебаб с баклажаном в духовке: рецепт приготовления
Готовим аппетитную летнюю закуску из баклажанов и мясного фарша
Баклажан-кебаб – блюдо турецкой кухни, которое делают из рубленого мяса на мангале. Но румяный и сочный кебаб с баклажанами можно без проблем приготовить в духовке.
Фарш подойдет любой: из баранины, свинины или говядины, а также смешанный. Для диетического варианта блюда можно использовать курицу или индейку.
Баклажан-кебаб: рецепт приготовления
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 145 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 650 г мясного фарша
- 2 продолговатых баклажана
- 0,5 шт. болгарского перца
- 0,5 шт. репчатого лука
- 40 мл растительного масла
- 20 мл соевого соуса
- 1 ч. ложка сушеного чеснока
- 2-3 веточки петрушки
- Смесь молотых перцев – по вкусу
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Баклажаны помыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной около 1,5 см.
- Сложить овощи в миску, добавить растительное масло с соевым соусом и половиной гранулированного чеснока. Перемешать и отставить в сторону.
- Лук, сладкий перец и зелень мелко порубить ножом.
- Добавить измельченные ингредиенты в фарш, по вкусу приправить солью и смесью перцев, оставшимся гранулированным чесноком и хорошо перемешать.
- Мокрыми руками из получившегося фарша сформировать небольшие шарики. По размеру они должны примерно соответствовать диаметру баклажанных кружочков.
- Взять деревянные шпажки и нанизать поочередно баклажаны и мясные шарики. Получившиеся шашлычки поместить на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекать при 180 градусах около 45-50 минут. Мясо и баклажаны должны подрумяниться.
Как подавать кебаб с баклажанами
Подавать блюдо горячим вместе со свежими овощами и зеленью.
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