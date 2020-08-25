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Кебаб с баклажаном в духовке: рецепт приготовления

Сегодня, 10:24

Готовим аппетитную летнюю закуску из баклажанов и мясного фарша

Баклажан-кебаб – блюдо турецкой кухни, которое делают из рубленого мяса на мангале. Но румяный и сочный кебаб с баклажанами можно без проблем приготовить в духовке.

Фарш подойдет любой: из баранины, свинины или говядины, а также смешанный. Для диетического варианта блюда можно использовать курицу или индейку.

Баклажан-кебаб: рецепт приготовления

Баклажан-кебаб: рецепт с фото
Баклажан-кебаб: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 145 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 650 г мясного фарша
  • 2 продолговатых баклажана
  • 0,5 шт. болгарского перца
  • 0,5 шт. репчатого лука
  • 40 мл растительного масла
  • 20 мл соевого соуса
  • 1 ч. ложка сушеного чеснока
  • 2-3 веточки петрушки
  • Смесь молотых перцев – по вкусу
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Баклажаны помыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной около 1,5 см.
  2. Сложить овощи в миску, добавить растительное масло с соевым соусом и половиной гранулированного чеснока. Перемешать и отставить в сторону.
  3. Лук, сладкий перец и зелень мелко порубить ножом.
  4. Добавить измельченные ингредиенты в фарш, по вкусу приправить солью и смесью перцев, оставшимся гранулированным чесноком и хорошо перемешать.
  5. Мокрыми руками из получившегося фарша сформировать небольшие шарики. По размеру они должны примерно соответствовать диаметру баклажанных кружочков.
  6. Взять деревянные шпажки и нанизать поочередно баклажаны и мясные шарики. Получившиеся шашлычки поместить на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекать при 180 градусах около 45-50 минут. Мясо и баклажаны должны подрумяниться.

Как подавать кебаб с баклажанами

Подавать блюдо горячим вместе со свежими овощами и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить баклажан с салом на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом люля-кебаба из курицы в духовке, а также писали, как приготовить сицилийскую капонату от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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