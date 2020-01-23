Кексы на День святого Валентина: ТОП-5 праздничных рецептов
Рецепт вкусных кексов на 14 февраля
День святого Валентина каждый год отмечают 14 февраля. Если вы хотите удивить любимого человека вкусным десертом, испеките ему аппетитные и красивые кексы по рецептам из нашей подборки.
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Результат сделает особенным ваш совместный праздник и оставит приятные впечатления о нем. Главное – блюда на День святого Валентина должны быть приготовлены с любовью.
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Шоколадные маффины с ягодным кремом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для теста:
- 1,5 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 1/4 стакана какао
- 1 ч.л. соды
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 стакана растительного масла
- 1 яйцо
- 2 банана
- 1/4 стакана сметаны
Для крема:
- 70 г черной смородины
- 30 г сахара
- 50 г воды
- 20 г сахара
- 1 белок
- Свежая малина – для украшения
Способ приготовления:
- Перемешать в миске просеянную муку, какао, сахар, соду и разрыхлитель.
- Отдельно смешать масло, сметану, яйцо, добавить к ним размятый в пюре банан.
- Соединить обе смеси, замесить однородное тесто. Разложить его по формочкам, выпекать кексы при 180 ºС до готовности, около 20-25 минут.
- Для приготовления крема прогреть смородину с 30 г сахара. Измельчить блендером в пюре, по желанию пропустить через сито. Остудить в холодильнике.
- Взбить ягодное пюре с белком до устойчивости.
- Из оставшегося сахара и воды сварить сироп, довести его до температуры в 110 ºС. При взбивании белково-ягодной массы ввести горячий сахарный сироп. Взбивать крем еще несколько минут.
- Покрыть маффины кремом и украсить свежей малиной.
Капкейки "Красный бархат"
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для кексов:
- 2 1/2 чашки муки, просеянной
- 2 столовые ложки несладкого какао-порошка
- 1 чайная ложка соли
- 1 1/2 стакана сахара
- 1 1/2 чашки растительного масла
- 2 больших яйца комнатной температуры
- 1/2 чайной ложки красного гелевого пищевого красителя
- 1 чайная ложка экстракта ванили
- 1 стакан пахты или кефира
- 1 1/2 чайные ложки пищевой соды
- 2 чайные ложки столового уксуса
Для глазури:
- 225 г сливочного масла, размягченного
- 340 г сливочного сыра
- 450 г просеянной сахарной пудры
- 3/4 чайные ложки ванильного экстракта
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 ºС. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами. Перемешать муку, какао и соль.
- Взбить сахар и масло миксером. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления. Добавить пищевой краситель и ваниль.
- Уменьшить скорость до низкой. Добавить мучную смесь в три приема, чередуя с двумя добавлениями кефира, и взбивая после каждого.
- Смешать пищевую соду и уксус в небольшой миске (она будет пениться); добавить смесь в тесто и взбивать на средней скорости 10 секунд.
- Разделить тесто равномерно между формочками, заполняя каждую на три четверти. Выпекать около 20 минут. Остудить на решетке.
- Взбить все ингредиенты для глазури, отправить в кондитерский мешок и выдавить на кексы. Глазурь также можно намазать ложкой.
- Отправить капкейки в холодильник на два часа перед подачей.
Апельсиновые кексы с шоколадно-банановой начинкой
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло комнатной температуры – 100 г
- Коричневый сахар – 120 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 125 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- Молоко – 4 ч.л.
- Масло из апельсиновых корок – 2 ч.л.
Для ганаша:
- Шоколад черный, нарезанный – 60 г
- Сливки 35% – 1/3 чашки
- Банан, мелко нарезанный – 3/4 шт.
- Сливочное масло, растопленное – 1/2 ст.л.
Способ приготовления:
- Приготовить ганаш. В кастрюле нагреть сливки до первых пузырьков. Залить сливками порезанный шоколад и перемешать до полного растворения шоколада. Охладить ганаш до комнатной температуры и поставить в холодильник минимум на час или на ночь. Смешать ганаш с бананами.
- Хорошо взбить масло с сахаром так, чтобы масса стала воздушной. Добавить апельсиновое масло и перемешать. По одному добавить яйца и взбивать после каждого. Соединить муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам и перемешать.
- Влить молоко и перемешать до получения однородного теста. В формочки выложить тесто, сверху положить по половине чайной ложки начинки и немного вдавить внутрь.
- Накрыть сверху небольшим количеством теста начинку. Выпекать при температуре 200 ºС 15 минут.
Классические капкейки с масляным кремом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для капкейков:
- Мука пшеничная – 200 г
- Масло сливочное – 100 г
- Сахар – 150 г
- Сахар ванильный – 10 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Молоко – 120 мл
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – 1 щепотка
Для масляного крема:
- Сливочное масло – 120 г
- Сахарная пудра – 240 г
- Молоко – до 100 г
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Сахар с маслом взбиваем до получения однородной пышной массы. Добавляем яйца, ванильный сахар и соль, продолжаем взбивать.
- Муку с разрыхлителем просеиваем. Добавляем к маслу и яйцам, вливаем молоко. Тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Распределяем тесто по формам, наполняя каждую не больше чем на две трети.
- Отправляем в духовку на 20-25 минут при 175 ºС. В процессе приготовления духовку не открываем.
- После приготовления достаем форму с капкейками и даем им остыть.
- Тем временем займемся кремом. Сливочное масло взбиваем до однородной пышной массы. Добавляем соль, половину сахарной пудры. Еще раз все взбиваем. Если крем слишком густой, добавляем немного молока. Добавляем остальную пудру и взбиваем до однородной гладкой массы. Как в случае с капкейком, так и в случае с кремом – сливочное масло обязательно должно быть комнатной температуры. В крем нужно добавлять именно сахарную пудру, сахар все испортит.
- На уже остывшие капкейки с помощью кондитерского мешка наносим "шапочку" из крема, украшаем по настроению – ломаным шоколадом, ягодами, специальными кондитерскими украшениями, цедрой лимона.
Мраморные шоколадные капкейки
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
Для крема:
- 230 г сливочного сыра
- 1 яйцо
- 65 г сахарной пудры
Для маффинов:
- 200 г муки
- 200 г сахарной пудры
- 15 г ванильного сахара
- 30 г какао-порошка
- 1 ч.л. соды
- 1/4 ч.л. соли
- 240 мл воды
- 80 мл растительного масла
- 1 ч.л. столового уксуса
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС. Подготовьте форму для 12-ти кексов: смажьте маслом и застелите бумажными вкладышами.
- Приготовьте крем: хорошо взбейте сыр, яйцо и сахарную пудру.
- Для теста подготовьте две миски. В первой смешайте муку, сахар, какао, соду и соль. Во второй – воду, масло, уксус.
- В муке сделайте воронку, постепенно влейте жидкие ингредиенты и перемешайте до полного растворения.
- Распределите тесто по формочкам и ложкой влейте в центр каждого маффина крем.
- Выпекайте около 25 минут в духовке при температуре 180 ºС. Готовность проверьте зубочисткой. Слегка остудите и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом банановых капкейков с кремом из сливочного сыра. "Сегодня" также писали, как приготовить ванильные капкейки.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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