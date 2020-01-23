Кексы на День святого Валентина: ТОП-5 праздничных рецептов

Рецепт вкусных кексов на 14 февраля

Кексы на День святого Валентина Фото: freepik.com

День святого Валентина каждый год отмечают 14 февраля. Если вы хотите удивить любимого человека вкусным десертом, испеките ему аппетитные и красивые кексы по рецептам из нашей подборки.

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Результат сделает особенным ваш совместный праздник и оставит приятные впечатления о нем. Главное – блюда на День святого Валентина должны быть приготовлены с любовью.

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Шоколадные маффины с ягодным кремом

Капкейки на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для теста:

1,5 стакана муки

1 стакан сахара

1/4 стакана какао

1 ч.л. соды

1/2 ч.л. разрыхлителя

1/4 стакана растительного масла

1 яйцо

2 банана

1/4 стакана сметаны

Для крема:

70 г черной смородины

30 г сахара

50 г воды

20 г сахара

1 белок

Свежая малина – для украшения

Способ приготовления:

Перемешать в миске просеянную муку, какао, сахар, соду и разрыхлитель. Отдельно смешать масло, сметану, яйцо, добавить к ним размятый в пюре банан. Соединить обе смеси, замесить однородное тесто. Разложить его по формочкам, выпекать кексы при 180 ºС до готовности, около 20-25 минут. Для приготовления крема прогреть смородину с 30 г сахара. Измельчить блендером в пюре, по желанию пропустить через сито. Остудить в холодильнике. Взбить ягодное пюре с белком до устойчивости. Из оставшегося сахара и воды сварить сироп, довести его до температуры в 110 ºС. При взбивании белково-ягодной массы ввести горячий сахарный сироп. Взбивать крем еще несколько минут. Покрыть маффины кремом и украсить свежей малиной.

Капкейки "Красный бархат"

Капкейки "Красный бархат" Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для кексов:

2 1/2 чашки муки, просеянной

2 столовые ложки несладкого какао-порошка

1 чайная ложка соли

1 1/2 стакана сахара

1 1/2 чашки растительного масла

2 больших яйца комнатной температуры

1/2 чайной ложки красного гелевого пищевого красителя

1 чайная ложка экстракта ванили

1 стакан пахты или кефира

1 1/2 чайные ложки пищевой соды

2 чайные ложки столового уксуса

Для глазури:

225 г сливочного масла, размягченного

340 г сливочного сыра

450 г просеянной сахарной пудры

3/4 чайные ложки ванильного экстракта

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 ºС. Застелить формочки для кексов бумажными вкладышами. Перемешать муку, какао и соль. Взбить сахар и масло миксером. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления. Добавить пищевой краситель и ваниль. Уменьшить скорость до низкой. Добавить мучную смесь в три приема, чередуя с двумя добавлениями кефира, и взбивая после каждого. Смешать пищевую соду и уксус в небольшой миске (она будет пениться); добавить смесь в тесто и взбивать на средней скорости 10 секунд. Разделить тесто равномерно между формочками, заполняя каждую на три четверти. Выпекать около 20 минут. Остудить на решетке. Взбить все ингредиенты для глазури, отправить в кондитерский мешок и выдавить на кексы. Глазурь также можно намазать ложкой. Отправить капкейки в холодильник на два часа перед подачей.

Апельсиновые кексы с шоколадно-банановой начинкой

Кексы на День святого Валентина Фото: Pixabay

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло комнатной температуры – 100 г

Коричневый сахар – 120 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 125 г

Разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Молоко – 4 ч.л.

Масло из апельсиновых корок – 2 ч.л.

Для ганаша:

Шоколад черный, нарезанный – 60 г

Сливки 35% – 1/3 чашки

Банан, мелко нарезанный – 3/4 шт.

Сливочное масло, растопленное – 1/2 ст.л.

Способ приготовления:

Приготовить ганаш. В кастрюле нагреть сливки до первых пузырьков. Залить сливками порезанный шоколад и перемешать до полного растворения шоколада. Охладить ганаш до комнатной температуры и поставить в холодильник минимум на час или на ночь. Смешать ганаш с бананами. Хорошо взбить масло с сахаром так, чтобы масса стала воздушной. Добавить апельсиновое масло и перемешать. По одному добавить яйца и взбивать после каждого. Соединить муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам и перемешать. Влить молоко и перемешать до получения однородного теста. В формочки выложить тесто, сверху положить по половине чайной ложки начинки и немного вдавить внутрь. Накрыть сверху небольшим количеством теста начинку. Выпекать при температуре 200 ºС 15 минут.

Классические капкейки с масляным кремом

Капкейки классические Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для капкейков:

Мука пшеничная – 200 г

Масло сливочное – 100 г

Сахар – 150 г

Сахар ванильный – 10 г

Яйца куриные – 2 шт.

Молоко – 120 мл

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – 1 щепотка

Для масляного крема:

Сливочное масло – 120 г

Сахарная пудра – 240 г

Молоко – до 100 г

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Сахар с маслом взбиваем до получения однородной пышной массы. Добавляем яйца, ванильный сахар и соль, продолжаем взбивать. Муку с разрыхлителем просеиваем. Добавляем к маслу и яйцам, вливаем молоко. Тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Распределяем тесто по формам, наполняя каждую не больше чем на две трети. Отправляем в духовку на 20-25 минут при 175 ºС. В процессе приготовления духовку не открываем. После приготовления достаем форму с капкейками и даем им остыть. Тем временем займемся кремом. Сливочное масло взбиваем до однородной пышной массы. Добавляем соль, половину сахарной пудры. Еще раз все взбиваем. Если крем слишком густой, добавляем немного молока. Добавляем остальную пудру и взбиваем до однородной гладкой массы. Как в случае с капкейком, так и в случае с кремом – сливочное масло обязательно должно быть комнатной температуры. В крем нужно добавлять именно сахарную пудру, сахар все испортит. На уже остывшие капкейки с помощью кондитерского мешка наносим "шапочку" из крема, украшаем по настроению – ломаным шоколадом, ягодами, специальными кондитерскими украшениями, цедрой лимона.

Мраморные шоколадные капкейки

Шоколадные мраморные маффины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Для крема:

230 г сливочного сыра

1 яйцо

65 г сахарной пудры

Для маффинов:

200 г муки

200 г сахарной пудры

15 г ванильного сахара

30 г какао-порошка

1 ч.л. соды

1/4 ч.л. соли

240 мл воды

80 мл растительного масла

1 ч.л. столового уксуса

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Подготовьте форму для 12-ти кексов: смажьте маслом и застелите бумажными вкладышами. Приготовьте крем: хорошо взбейте сыр, яйцо и сахарную пудру. Для теста подготовьте две миски. В первой смешайте муку, сахар, какао, соду и соль. Во второй – воду, масло, уксус. В муке сделайте воронку, постепенно влейте жидкие ингредиенты и перемешайте до полного растворения. Распределите тесто по формочкам и ложкой влейте в центр каждого маффина крем. Выпекайте около 25 минут в духовке при температуре 180 ºС. Готовность проверьте зубочисткой. Слегка остудите и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых капкейков с кремом из сливочного сыра. "Сегодня" также писали, как приготовить ванильные капкейки.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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