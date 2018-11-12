Кесадилья по-гавайски: рецепт аппетитной закуски с ветчиной и ананасами
Рецепт кесадильи от Даши Малаховой
Кесадилья – традиционное блюдо мексиканской кухни, которое представляет собой две лепешки-тортильи с начинкой, в которую обязательно входит сыр, чаще всего Чеддер. Даша Малахова готовит кесадилью в гавайском стиле – с ветчиной и ананасами.
Гавайская кесадилья
Ингредиенты:
- 1 стакан кукурузной муки
- 1 стакан пшеничной муки
- 3-4 ст. ложки растительного масла
- 1 ч. ложка соли
- 1-1,5 стакана воды
Для начинки:
- 150 г консервированного ананаса
- 150 г ветчины
- 100 г твердого сыра
Рецепт приготовления:
- Смешайте просеянную муку, добавьте соль и, добавляя частями воду, замесите тесто для лепешек. Добавьте растительное масло и еще раз вымесите. Слепите в шар и оставьте на 10 минут.
- Разделите на небольшие шарики и раскатайте в тонкие лепешки, присыпав мукой.
- Обжарьте на сухой сковороде по 40-45 секунд с каждой стороны.
- Для начинки нарежьте кубиками ананас, ветчину и половину тертого сыра. Перемешайте, чтобы все ингредиенты смешались.
- На лепешку выложите начинку, добавьте сверху еще тертый сыр и сложите пополам и чуть прижмите. Поджарьте еще раз на сковороде с обеих сторон, чтобы сыр расплавился и "скрепил" лепешку с начинкой.
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Смотрите видео, как приготовить испанскую тортилью:
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Источник: "Сегодня"