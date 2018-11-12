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Кесадилья по-гавайски: рецепт аппетитной закуски с ветчиной и ананасами

Рецепт кесадильи от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Кесадилья по-гавайски Фото: depositphotos.com
Кесадилья по-гавайски Фото: depositphotos.com

Кесадилья – традиционное блюдо мексиканской кухни, которое представляет собой две лепешки-тортильи с начинкой, в которую обязательно входит сыр, чаще всего Чеддер. Даша Малахова готовит кесадилью в гавайском стиле – с ветчиной и ананасами.

Гавайская кесадилья

Ингредиенты:

  • 1 стакан кукурузной муки
  • 1 стакан пшеничной муки
  • 3-4 ст. ложки растительного масла
  • 1 ч. ложка соли
  • 1-1,5 стакана воды

Для начинки:

  • 150 г консервированного ананаса
  • 150 г ветчины
  • 100 г твердого сыра
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Рецепт приготовления:

  1. Смешайте просеянную муку, добавьте соль и, добавляя частями воду, замесите тесто для лепешек. Добавьте растительное масло и еще раз вымесите. Слепите в шар и оставьте на 10 минут.
  2. Разделите на небольшие шарики и раскатайте в тонкие лепешки, присыпав мукой.
  3. Обжарьте на сухой сковороде по 40-45 секунд с каждой стороны.
  4. Для начинки нарежьте кубиками ананас, ветчину и половину тертого сыра. Перемешайте, чтобы все ингредиенты смешались.
  5. На лепешку выложите начинку, добавьте сверху еще тертый сыр и сложите пополам и чуть прижмите. Поджарьте еще раз на сковороде с обеих сторон, чтобы сыр расплавился и "скрепил" лепешку с начинкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тортилья-роллы с курицей, творогом и помидорами от Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить лаваш с салатом "Цезарь".

Смотрите видео, как приготовить испанскую тортилью:

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Источник: "Сегодня"
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