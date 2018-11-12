Кесадилья по-гавайски: рецепт аппетитной закуски с ветчиной и ананасами

Рецепт кесадильи от Даши Малаховой

Кесадилья по-гавайски Фото: depositphotos.com

Кесадилья – традиционное блюдо мексиканской кухни, которое представляет собой две лепешки-тортильи с начинкой, в которую обязательно входит сыр, чаще всего Чеддер. Даша Малахова готовит кесадилью в гавайском стиле – с ветчиной и ананасами.

Гавайская кесадилья

Ингредиенты:

1 стакан кукурузной муки

1 стакан пшеничной муки

3-4 ст. ложки растительного масла

1 ч. ложка соли

1-1,5 стакана воды

Для начинки:

150 г консервированного ананаса

150 г ветчины

100 г твердого сыра

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Рецепт приготовления:

Смешайте просеянную муку, добавьте соль и, добавляя частями воду, замесите тесто для лепешек. Добавьте растительное масло и еще раз вымесите. Слепите в шар и оставьте на 10 минут. Разделите на небольшие шарики и раскатайте в тонкие лепешки, присыпав мукой. Обжарьте на сухой сковороде по 40-45 секунд с каждой стороны. Для начинки нарежьте кубиками ананас, ветчину и половину тертого сыра. Перемешайте, чтобы все ингредиенты смешались. На лепешку выложите начинку, добавьте сверху еще тертый сыр и сложите пополам и чуть прижмите. Поджарьте еще раз на сковороде с обеих сторон, чтобы сыр расплавился и "скрепил" лепешку с начинкой.

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