Кетчуп, вяленые помидоры и каштановая настойка. Звезды поделились любимыми рецептами консервации

Социологи говорят, что украинцы стали меньше делать заготовок на зиму

Сезон закруток в разгаре. "Сегодня" подготовили ТОП эксклюзивных рецептов домашних заготовок от звезд. Кетчуп от певицы Солохи, оригинальный рецепт вяленых помидоров от Бориса Бурды и каштановая настойки от Алексея Суханова. Какие главные секреты их вкусных блюд – далее в материале.

Певица Солоха хорошая хозяйка, а ее коронная осенняя заготовка – кетчуп. Рецепт, который по наследству она получила от бабушки, Солоха рассказала нам.

По ее словам, здесь есть одна небольшая тайна: для того чтобы кетчуп был густой нужно добавить крахмал, а еще гвоздику, корицу, соль, красный, черный перец и 200 граммов льняного масла.

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Интересно, что по овощи певица ходит с нитрат-тестером и считает, что такой должен быть у каждой хозяйки, чтобы закрутки были экологичными.

А вот писатель и телеведущий Борис Бурда вытеснил консервацию из рациона. Объясняя это тем, что более качественный способ заготовки на зиму – замораживание. Но вот помидоры, по версии Бурды, лучше вялить.

Вяленые томаты в электросушилке Фото: Depositphotos

Он поделился своим рецептом: нужно нарезать помидоры, положить их в сушилку. Затем помидоры укладываем в банку, добавляем немного нарезанного чеснока и итальянских или прованского трав и немножко заливаем маслом. Банку просто ставите в холодильник.

Ведущий программы "Говорит Украина" Алексей Суханов заготавливает на зиму каштаны. Из них, говорит, получается чудодейственная настойка, которую можно использовать, как ранозаживляющее средство и для суставов, если они тянут. Но телеведущий предупреждает: прежде чем пользоваться чем-либо, обязательно нужно посоветоваться с врачом.

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Социологи выяснили, что украинцы стали меньше делать заготовок на зиму – 75% против восьмидесяти:

большинство маринует и солит овощи,

61% – консервирует варенье,

18% – делают тушенку,

48% – замораживают продукты.

Тем временем мы узнали рецепт ароматного сливового варенья с корицей и апельсином.

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