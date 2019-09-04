Кето-диета: плюсы и минусы модного режима питания

Кетогенная диета помогает обедать калорийной пищей и худеть

Худеть и при этом завтракать жирным беконом или обедать калорийной жареной курицей. Кето-диета: чем больше употребляете жиров, тем быстрее теряете вес. Продолжается курс такого питания меньше месяца и сбросить можно до пяти килограммов. Но действительно ли это так?

Кето-диета включает много белка Фото: freepik.com

О кето-диете киевлянка Лариса Куратова узнала из интернета месяца назад. И решила проверить на себе.

"Ела все, что хотела, ела овощи, рыбу мясо. Также фастфуд ела. Я сбросила за время диеты пять кг, и очень этому рада. Я это, конечно же, повторю через время", – поделилась впечатлениями женщина.

Есть можно даже блюда, заправленные майонезом. Однако, только, домашним. Диетолог объясняет: то, что натуральные жиры животного происхождения вредные – миф. Пищу с повышенным содержанием белков можно употреблять сколько угодно.

Баранина поможет похудеть Фото: Depositphotos

"Это может быть баранина, это может быть говядина, и мы худеем. Это правда. Потому что белок животного – это структурный материал для человеческого тела. Это полезный холестерин, который повышает иммунную систему и гормональный фон", – рассказала генетик Людмила Гончарова.

Разрешаются также жирные молочные продукты. И даже украинское сало помогает похудеть. Ограничения все же есть. Огурцы и орехи, яйца и морепродукты есть можно, а яблоки и груши – нет. Следует отказаться от каши, картофеля, мучных изделий.

"Плюс нужно обязательно сохранять водный режим – пить достаточно большое количество жидкостей", – советует Людмила Гончарова.

Такой диеты придерживаются голливудские звезды Ким Кардашьян, Кейт Мосс и даже Сильвестр Сталлоне. Известный бодибилдер более трех лет чередует кето-диету с физическими упражнениями.

Вместе с кето-диетой эксперты советуют как можно чаще отдыхать на свежем воздухе. Это улучшает общее состояние организма и ускоряет метаболизм.

Лосось и яйца содержат полезные жиры Фото: freepik.com

Формула правильной кетогенной диеты – 75% жирной пищи, пятая часть рациона – белок, и только 5% меню – углеводы.



"Когда мы не даем углеводы, которые организм привык использовать в качестве энергии, но даем много жиров, организм запускает процессы, превращая эти жирные кислоты в кетоновые тела, которые он может использовать как альтернативный источник энергии, вместе углеводов", – рассказывает диетолог Александра Жицкая.

Организм подвергается стрессу и сжигает внутренние резервы вдвое быстрее. Как результат – человек худеет. Такая диета подходит тем, кто хочет быстрого эффекта, но противопоказана людям с диабетом, болезнями почек и сердца.

Напомним, ранее мы рассказывали, как соблюдает кето-диету Холли Берри.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram