KFC меняет слоган: клиентов перестали призывать облизывать пальцы из-за пандемии

Девиз стал опасным во время пандемии COVID-19

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на время пандемии коронавируса перестанет использовать слоган "Так вкусно, что пальчики оближешь" ("It’s Finger Lickin’ Good"), следует из сообщения на сайте компании.

В корпорации пояснили, что девиз стал небезопасен для клиентов во время пандемии коронавируса, поскольку главными мерами в борьбе с распространением COVID-19 стали гигиена и избегание касаний руками лица. Официальные представители подчеркнули, что этот шаг не повлияет на качество продукции.

KFC отказались от знаменитого слогана Фото: KFC

До настоящего момента слоган KFC использовался 64 года. В компании заверили, что девиз вернется в рекламу корпорации в более "подходящее время".

"Думаем, все согласятся, что текущий год выдался отличным от остальных. И наш слоган стал смотреться не совсем подходяще. Именно поэтому мы взяли паузу в его использовании для нашей рекламы" – сказано на сайте компании.

В KFC не уточнили, как долго продлится пауза. На сегодняшний день слоган не используется в ряде стран Азии, Южной Африки, в Канаде и на Ближнем Востоке.

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