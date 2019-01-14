Кипрский салат из курицы и грейпфрута

Куриное филе и цитрусовые – оригинальное, но очень удачное сочетание

Салат из курицы и грейпфрута Фото: depositphotos.com

Для приготовления салата вы можете использовать не отварную, а запеченную или жареную куриную грудку. А если не любите соевый соус, заправьте салат оливковым маслом с небольшими количеством меда, посолите и поперчите.

Куриный салат с грейпфрутом

Ингредиенты:

микс любых салатных листьев

ломтики отварной курицы

грейпфрут (сегменты) без пленок

мята

Для заправки:

6 ст.л. оливкового масла

1-2 ст.л жидкого меда

1-2 ст.л. соевого соуса

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Рецепт приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить. Порвать руками в миску. Добавить кусочки отварной курицы, грейпфрут и порубленную мяту. Смешать все ингредиенты заправки венчиком. Полить салат заправкой, перемешать и дать настояться в течение 10-15 минут. Подавать вместе с хрустящим багетом или чиабаттой.

Напомним, ранее мы делились информацией о пользе грейпфрута. Сайт "Сегодня" также писал, как почистить грейпфрут, чтобы он не горчил.

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