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Кипрский салат из курицы и грейпфрута

Куриное филе и цитрусовые – оригинальное, но очень удачное сочетание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Салат из курицы и грейпфрута Фото: depositphotos.com
Салат из курицы и грейпфрута Фото: depositphotos.com

Для приготовления салата вы можете использовать не отварную, а запеченную или жареную куриную грудку. А если не любите соевый соус, заправьте салат оливковым маслом с небольшими количеством меда, посолите и поперчите. 

Куриный салат с грейпфрутом

Ингредиенты:

  • микс любых салатных листьев
  • ломтики отварной курицы
  • грейпфрут (сегменты) без пленок
  • мята

Для заправки:

  • 6 ст.л. оливкового масла
  • 1-2 ст.л жидкого меда
  • 1-2 ст.л. соевого соуса
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Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить. Порвать руками в миску.
  2. Добавить кусочки отварной курицы, грейпфрут и порубленную мяту.
  3. Смешать все ингредиенты заправки венчиком.
  4. Полить салат заправкой, перемешать и дать настояться в течение 10-15 минут.
  5. Подавать вместе с хрустящим багетом или чиабаттой.

Напомним, ранее мы делились информацией о пользе грейпфрута. Сайт "Сегодня" также писал, как почистить грейпфрут, чтобы он не горчил.

Смотрите видео, как выбрать безопасные цитрусовые:

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Источник: "Сегодня"
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