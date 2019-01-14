Кипрский салат из курицы и грейпфрута
Куриное филе и цитрусовые – оригинальное, но очень удачное сочетание
Для приготовления салата вы можете использовать не отварную, а запеченную или жареную куриную грудку. А если не любите соевый соус, заправьте салат оливковым маслом с небольшими количеством меда, посолите и поперчите.
Куриный салат с грейпфрутом
Ингредиенты:
- микс любых салатных листьев
- ломтики отварной курицы
- грейпфрут (сегменты) без пленок
- мята
Для заправки:
- 6 ст.л. оливкового масла
- 1-2 ст.л жидкого меда
- 1-2 ст.л. соевого соуса
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Рецепт приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить. Порвать руками в миску.
- Добавить кусочки отварной курицы, грейпфрут и порубленную мяту.
- Смешать все ингредиенты заправки венчиком.
- Полить салат заправкой, перемешать и дать настояться в течение 10-15 минут.
- Подавать вместе с хрустящим багетом или чиабаттой.
Напомним, ранее мы делились информацией о пользе грейпфрута. Сайт "Сегодня" также писал, как почистить грейпфрут, чтобы он не горчил.
Смотрите видео, как выбрать безопасные цитрусовые:
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Источник: "Сегодня"