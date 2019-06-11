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Киш с сыром, вялеными томатами и кедровыми орехами

Рецепт несладкого пирога, который можно взять с собой на пикник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Киш с помидорами и сыром
Киш с помидорами и сыром
Фото: Depositphotos

Киш – это открытый французский пирог, который готовят с несладкими наполнителями. Мы расскажем, как испечь киш с начинкой из сыра, вяленых томатов, тимьяна и кедровых орешков. Подавать его можно как теплым, так и холодным.

Григорий Герман рассказал оригинальный рецепт приготовления пирога-киша:

Киш с помидорами, орехами и сыром

Для основы:

  • 350 г муки
  • 1 ч.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 200 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
  • 1 ст.л. яблочного уксуса
  • 1 большое яйцо

Для начинки:

  • 250 г любого тертого полутвердого сыра
  • 1/2 чашки вяленых томатов
  • листочки веточки тимьяна
  • 1/4 чашки кедровых орешков

Для соуса:

  • 2 яйца
  • 120 мл сливок любой жирности
  • соль, перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. В блендере смешать муку, сахар, соль и сливочное масло до образования крошки, добавить уксус и яйцо и замесить до образования теста 2-3 минуты. Разделить тесто на 2 части, сформировать диски, обернуть пищевой пленкой и положить в холодильника на час или на ночь. 
  2. Раскатать тесто в круг или прямоугольник между листами бумаги для выпечки, выложить тесто в форму для выпечки. Убрать излишки.
  3. Накрыть пергаментной бумагой, положить груз (сухой горох или фасоль) и печь в заранее разогретой до 180 С духовке 10 минут, убрать груз с бумагой и печь еще 5 минут. 
  4. В готовую основу выложить сыр равномерно, вяленые томаты, листочки тимьяна. 
  5. Смешать яйца и сливки, приправить и залить киш, сверху посыпать кедровыми орешками. 
  6. Выпекать при 180 градусах еще 20-30 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами

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Источник: Сегодня
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