Киш с сыром, вялеными томатами и кедровыми орехами

Рецепт несладкого пирога, который можно взять с собой на пикник

Киш с помидорами и сыром Фото: Depositphotos

Киш – это открытый французский пирог, который готовят с несладкими наполнителями. Мы расскажем, как испечь киш с начинкой из сыра, вяленых томатов, тимьяна и кедровых орешков. Подавать его можно как теплым, так и холодным.

Григорий Герман рассказал оригинальный рецепт приготовления пирога-киша:

Киш с помидорами, орехами и сыром

Для основы:

350 г муки

1 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли

200 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками

1 ст.л. яблочного уксуса

1 большое яйцо

Для начинки:

250 г любого тертого полутвердого сыра

1/2 чашки вяленых томатов

листочки веточки тимьяна

1/4 чашки кедровых орешков

Для соуса:

2 яйца

120 мл сливок любой жирности

соль, перец по вкусу

Читайте также Как приготовить весенний пирог с зеленью и сыром

Рецепт приготовления:

В блендере смешать муку, сахар, соль и сливочное масло до образования крошки, добавить уксус и яйцо и замесить до образования теста 2-3 минуты. Разделить тесто на 2 части, сформировать диски, обернуть пищевой пленкой и положить в холодильника на час или на ночь. Раскатать тесто в круг или прямоугольник между листами бумаги для выпечки, выложить тесто в форму для выпечки. Убрать излишки. Накрыть пергаментной бумагой, положить груз (сухой горох или фасоль) и печь в заранее разогретой до 180 С духовке 10 минут, убрать груз с бумагой и печь еще 5 минут. В готовую основу выложить сыр равномерно, вяленые томаты, листочки тимьяна. Смешать яйца и сливки, приправить и залить киш, сверху посыпать кедровыми орешками. Выпекать при 180 градусах еще 20-30 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram