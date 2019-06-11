Киш с сыром, вялеными томатами и кедровыми орехами
Рецепт несладкого пирога, который можно взять с собой на пикник
Киш – это открытый французский пирог, который готовят с несладкими наполнителями. Мы расскажем, как испечь киш с начинкой из сыра, вяленых томатов, тимьяна и кедровых орешков. Подавать его можно как теплым, так и холодным.
Григорий Герман рассказал оригинальный рецепт приготовления пирога-киша:
Киш с помидорами, орехами и сыром
Для основы:
- 350 г муки
- 1 ч.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 200 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками
- 1 ст.л. яблочного уксуса
- 1 большое яйцо
Для начинки:
- 250 г любого тертого полутвердого сыра
- 1/2 чашки вяленых томатов
- листочки веточки тимьяна
- 1/4 чашки кедровых орешков
Для соуса:
- 2 яйца
- 120 мл сливок любой жирности
- соль, перец по вкусу
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Рецепт приготовления:
- В блендере смешать муку, сахар, соль и сливочное масло до образования крошки, добавить уксус и яйцо и замесить до образования теста 2-3 минуты. Разделить тесто на 2 части, сформировать диски, обернуть пищевой пленкой и положить в холодильника на час или на ночь.
- Раскатать тесто в круг или прямоугольник между листами бумаги для выпечки, выложить тесто в форму для выпечки. Убрать излишки.
- Накрыть пергаментной бумагой, положить груз (сухой горох или фасоль) и печь в заранее разогретой до 180 С духовке 10 минут, убрать груз с бумагой и печь еще 5 минут.
- В готовую основу выложить сыр равномерно, вяленые томаты, листочки тимьяна.
- Смешать яйца и сливки, приправить и залить киш, сверху посыпать кедровыми орешками.
- Выпекать при 180 градусах еще 20-30 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.
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Источник: Сегодня