Китайские пельмени с лососем и креветками

Традиционные китайские пельмени готовят на пару

Пельмени с креветками Фото: freepik.com

Китайский Новый год в 2019 году стартовал 5 февраля. Если вы хотите приготовить дома блюдо китайской кухни, возьмите на заметку рецепт традиционных пельменей с креветками и красной рыбой.

Пельмени на пару с креветками и лососем

Ингредиенты:

2 стакана муки

1 стакан воды

200 г фарша из лосося

100 г креветок

5 г имбиря

1 ч. л. соевого соуса

Соль – по вкусу

Кисло-сладкий томатный соус – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Креветок нарезаем и смешиваем с фаршем лосося, соевым соусом, имбирем и солью. В миске смешиваем муку с водой и замешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут. Затем скатываем тесто в длинный жгут и нарезаем ножом на кусочки. Эти кусочки тонко раскатываем в круглые лепешки. В центр каждой лепешки кладем рыбный фарш и защипываем края. Таким образом формируем пельмени. Затем варим пельмени на пару минут 10–15 (не забудьте смазать их растительным маслом). Подаем пельмени с кисло–сладким томатным соусом или соевым соусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом жареного риса по-китайски с креветками. Мы также делились рецептом китайских свиных ребрышек в специях.

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