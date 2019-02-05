Китайские пельмени с лососем и креветками
Традиционные китайские пельмени готовят на пару
Китайский Новый год в 2019 году стартовал 5 февраля. Если вы хотите приготовить дома блюдо китайской кухни, возьмите на заметку рецепт традиционных пельменей с креветками и красной рыбой.
Пельмени на пару с креветками и лососем
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 1 стакан воды
- 200 г фарша из лосося
- 100 г креветок
- 5 г имбиря
- 1 ч. л. соевого соуса
- Соль – по вкусу
- Кисло-сладкий томатный соус – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Креветок нарезаем и смешиваем с фаршем лосося, соевым соусом, имбирем и солью.
- В миске смешиваем муку с водой и замешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
- Затем скатываем тесто в длинный жгут и нарезаем ножом на кусочки. Эти кусочки тонко раскатываем в круглые лепешки.
- В центр каждой лепешки кладем рыбный фарш и защипываем края. Таким образом формируем пельмени.
- Затем варим пельмени на пару минут 10–15 (не забудьте смазать их растительным маслом).
- Подаем пельмени с кисло–сладким томатным соусом или соевым соусом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом жареного риса по-китайски с креветками. Мы также делились рецептом китайских свиных ребрышек в специях.
Смотрите видео, как отмечают Китайский Новый год:
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Источник: chocolate-kiss.ru