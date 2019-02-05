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Китайские пельмени с лососем и креветками

Традиционные китайские пельмени готовят на пару

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Пельмени с креветками Фото: freepik.com
Пельмени с креветками
Фото: freepik.com

Китайский Новый год в 2019 году стартовал 5 февраля. Если вы хотите приготовить дома блюдо китайской кухни, возьмите на заметку рецепт традиционных пельменей с креветками и красной рыбой. 

Пельмени на пару с креветками и лососем

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1 стакан воды
  • 200 г фарша из лосося
  • 100 г креветок
  • 5 г имбиря
  • 1 ч. л. соевого соуса
  • Соль – по вкусу
  • Кисло-сладкий томатный соус – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Креветок нарезаем и смешиваем с фаршем лосося, соевым соусом, имбирем и солью.
  2. В миске смешиваем муку с водой и замешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
  3. Затем скатываем тесто в длинный жгут и нарезаем ножом на кусочки. Эти кусочки тонко раскатываем в круглые лепешки. 
  4. В центр каждой лепешки кладем рыбный фарш и защипываем края. Таким образом формируем пельмени. 
  5. Затем варим пельмени на пару минут 10–15 (не забудьте смазать их растительным маслом). 
  6. Подаем пельмени с кисло–сладким томатным соусом или соевым соусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом жареного риса по-китайски с креветками. Мы также делились рецептом китайских свиных ребрышек в специях.

Смотрите видео, как отмечают Китайский Новый год:

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Источник: chocolate-kiss.ru
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