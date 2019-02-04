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Китайский Новый год 2019: готовим бананы и яблоки в карамели

Фрукты в карамели – традиционное китайское блюдо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00

Бананы и яблоки, обжаренные в карамели, – замечательный китайский десерт. Он быстро готовится и еще быстрее съедается. Приготовьте его в честь Китайского Нового года, который в 2019-м наступит 5 февраля.

Фрукты в карамели по-китайски

Ингредиенты на 4 порции:

  • Бананы – 1 шт.
  • Яблоки – 1 шт.
  • Растительное масло – 1 стакан

Для теста:

  • Мука пшеничная – 0,75-1 стакан
  • Яйца – 1 шт.
  • Молоко – 0,25 стакана
  • Вода – 0,25 стакана
  • Соль – 1 щепотка

Для карамели:

  • Сахар – 1 стакан
  • Масло оливковое – 1 ст. ложка
  • Вода – 3 ст. ложки

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Рецепт приготовления:

  1. Подготовить продукты для десерта из яблок и бананов в карамели. Фрукты очистить и нарезать. Яблоко нарезать на 8 долек, а банан – на 6-8 частей. Обвалять в муке.
  2. Для теста все жидкие компоненты для теста смешать в миксере. Добавить муку, перемешать. В полученное тесто обмакнуть фрукты.
  3. Разогреть масло. Обжарить каждый кусок фруктов по отдельности в разогретом масле (на среднем огне 5 минут).
  4. Для карамели сахар смешать с маслом и водой.
  5. Поставить на умеренный огонь и прогреть до растворения сахара, затем прокипятить до образования светло-коричневого цвета.
  6. Каждый кусочек фруктов обмакнуть в приготовленную карамель (можно сделать это с помощью пинцета или китайских палочек для еды), после чего выложить карамелизированные яблоки и бананы на смазанное оливковым маслом блюдо.
  7. Подавать банан и яблоко в карамели после полного ее застывания.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом жареного риса по-китайски с креветками. Мы также делились рецептом китайских свиных ребрышек в специях.

Смотрите видео, как отмечают Китайский Новый год:

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Источник: Сегодня
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