Китайский Новый год 2019: готовим бананы и яблоки в карамели

Фрукты в карамели – традиционное китайское блюдо

Бананы и яблоки, обжаренные в карамели, – замечательный китайский десерт. Он быстро готовится и еще быстрее съедается. Приготовьте его в честь Китайского Нового года, который в 2019-м наступит 5 февраля.

Фрукты в карамели по-китайски

Ингредиенты на 4 порции:

Бананы – 1 шт.

Яблоки – 1 шт.

Растительное масло – 1 стакан

Для теста:

Мука пшеничная – 0,75-1 стакан

Яйца – 1 шт.

Молоко – 0,25 стакана

Вода – 0,25 стакана

Соль – 1 щепотка

Для карамели:

Сахар – 1 стакан

Масло оливковое – 1 ст. ложка

Вода – 3 ст. ложки

Рецепт приготовления:

Подготовить продукты для десерта из яблок и бананов в карамели. Фрукты очистить и нарезать. Яблоко нарезать на 8 долек, а банан – на 6-8 частей. Обвалять в муке. Для теста все жидкие компоненты для теста смешать в миксере. Добавить муку, перемешать. В полученное тесто обмакнуть фрукты. Разогреть масло. Обжарить каждый кусок фруктов по отдельности в разогретом масле (на среднем огне 5 минут). Для карамели сахар смешать с маслом и водой. Поставить на умеренный огонь и прогреть до растворения сахара, затем прокипятить до образования светло-коричневого цвета. Каждый кусочек фруктов обмакнуть в приготовленную карамель (можно сделать это с помощью пинцета или китайских палочек для еды), после чего выложить карамелизированные яблоки и бананы на смазанное оливковым маслом блюдо. Подавать банан и яблоко в карамели после полного ее застывания.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом жареного риса по-китайски с креветками. Мы также делились рецептом китайских свиных ребрышек в специях.

Смотрите видео, как отмечают Китайский Новый год:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram