Китайский Новый год 2019: готовим бананы и яблоки в карамели
Фрукты в карамели – традиционное китайское блюдо
Бананы и яблоки, обжаренные в карамели, – замечательный китайский десерт. Он быстро готовится и еще быстрее съедается. Приготовьте его в честь Китайского Нового года, который в 2019-м наступит 5 февраля.
Фрукты в карамели по-китайски
Ингредиенты на 4 порции:
- Бананы – 1 шт.
- Яблоки – 1 шт.
- Растительное масло – 1 стакан
Для теста:
- Мука пшеничная – 0,75-1 стакан
- Яйца – 1 шт.
- Молоко – 0,25 стакана
- Вода – 0,25 стакана
- Соль – 1 щепотка
Для карамели:
- Сахар – 1 стакан
- Масло оливковое – 1 ст. ложка
- Вода – 3 ст. ложки
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Рецепт приготовления:
- Подготовить продукты для десерта из яблок и бананов в карамели. Фрукты очистить и нарезать. Яблоко нарезать на 8 долек, а банан – на 6-8 частей. Обвалять в муке.
- Для теста все жидкие компоненты для теста смешать в миксере. Добавить муку, перемешать. В полученное тесто обмакнуть фрукты.
- Разогреть масло. Обжарить каждый кусок фруктов по отдельности в разогретом масле (на среднем огне 5 минут).
- Для карамели сахар смешать с маслом и водой.
- Поставить на умеренный огонь и прогреть до растворения сахара, затем прокипятить до образования светло-коричневого цвета.
- Каждый кусочек фруктов обмакнуть в приготовленную карамель (можно сделать это с помощью пинцета или китайских палочек для еды), после чего выложить карамелизированные яблоки и бананы на смазанное оливковым маслом блюдо.
- Подавать банан и яблоко в карамели после полного ее застывания.
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Источник: Сегодня