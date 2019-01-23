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Китайский Новый год 2019: ТОП-5 рецептов к празднику

Готовим популярные блюда китайской кухни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
На Новый год в Китае традиционно готовят пельмени
На Новый год в Китае традиционно готовят пельмени

Хотя мы уже и встречали год Желтой Земляной Свиньи, официально Новый год 2019 по китайскому календарю вступает в свои астрологические права лишь 5 февраля. В честь праздника мы подготовили для вас несколько рецептов китайской кухни.

Запеченные куриные крылышки в соевом соусе

Куриные крылышки по-китайски Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 16 шт. 
  • соевый соус – 120 мл 
  • коричневый сахар – 140 г
  • белый винный уксус – 5 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. В кастрюльке смешать сахар с уксусом и соевым соусом. Полученную смесь нагреть на небольшом огне и дать покипеть в течение минуты, пока сахар не растворится. Немного остудить.
  2. Крылья смешать с теплым маринадом и оставить мариноваться на несколько часов.
  3. Разогреть духовку до 200 С. Разложить крылья на застеленном фольгой противне в один слой и запечь до румяной корочки.

Свинина в кисло-сладком соусе

Мясо в кисло-сладком соусе Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • свиная вырезка – 350 г
  • сладкий перец – 2 шт.
  • консервированный ананас – 130 г 
  • уксус – 2 ст.л. 
  • сахар – 2-3 ст.л.
  • кетчуп – 2-3 ст.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • яичный желток – 1 шт. 
  • корень имбиря – 3 см 
  • кукурузный крахмал – 2 ст.л. 
  • соль – по вкусу 
  • растительное масло – для фритюра

Рецепт приготовления:

  1. Свинину нарезать небольшими кусочками. Приготовить маринад из желтка, соевого соуса, столовой ложки крахмала, воды и соли. Мариновать свинину в этой смеси минимум полчаса. Маринованное мясо обвалять в крахмале и обжарить во фритюре. Как только мясо станет слегка золотистым, его следует вынуть на решетку или на бумажное полотенце и дать стечь лишнему маслу.
  2. Снова разогреть растительное масло для фритюра и очень быстро обжарить мясо еще раз – такая быстрая двойная обжарка позволит мясу остаться сочным, но при этом иметь хрустящую корочку. Переложить мясо на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  3. В хорошо разогретый вок добавить немного растительного масла и быстро обжарить нарезанный соломкой имбирь. Затем отправить в вок нарезанный сладкий перец и слегка поджарить. Как только овощи перестанут шипеть, самое время добавить ананасы, которые также следует обжарить.
  4. Постепенно добавить в вок, каждый раз тщательно перемешивая, уксус, сахар и кетчуп.
  5. Две столовые ложки крахмала развести в двух чайных ложках воды и добавить в сковороду.
  6. Добавить в вок мясо, хорошо перемешать и снять с огня. Подавать свинину вместе с отварным рисом.

Яичная лапша с говядиной

Китайская лапша с мясом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • яичная лапша – 200 г
  • филе говядины – 200 г
  • сельдерей – 1 стебель 
  • сладкий перец – 1 шт. 
  • острый перец – 1 шт. 
  • лук – 1/2 шт. 
  • чеснок – 1 долька
  • соевый соус – 2-3 ст.л. 
  • устричный соус – 1 ст.л. 
  • морковь – 1 шт.

Рецепт приготовления:

  1. Говядину помыть и нарезать тонкими полосками.
  2. Очищенный чеснок измельчить, тонко нарезать острый перец и сельдерей. Лук нарезать полукольцами, сладкий перец и морковь – тонкими полосками.
  3. Отварить лапшу в подсоленной воде.
  4. Разогреть в сковороде несколько ложек растительного масла. Быстро обжарить острый перец и чеснок, затем добавить к ним остальные овощи, влить соевый соус и готовить несколько минут на максимальном огне, постоянно помешивая. Переложить овощи из сковороды в отдельную миску.
  5. Добавить в сковороду мясо и немного масла, обжарить на сильном огне в течение двух минут.
  6. Добавить устричный соус, размешать, и добавить на сковороду лапшу и овощи. Прогреть в течение нескольких минут и сразу же подавать.

Жареный рис с овощами и ветчиной

Жареный рис по-китайски Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • длиннозерный белый рис – 1,5 стакана
  • яйцо – 1 шт.
  • ветчина или буженина – 100-150 г
  • морковь – 1 шт.
  • перец сладкий – 1/2 шт.
  • цуккини – 1/2 шт.
  • имбирь – 1-2 см
  • чеснок – 2 зубчика
  • зеленый лук
  • соевый соус – 2-3 ст. ложки
  • масло растительное
  • острый молотый чили

Рецепт приготовления:

  1. Рис промыть, отварить до готовности и остудить.
  2. Яйцо взбить вилкой со щепоткой соли и обжарить на растительного масле.
  3. Нарезать жареное яйцо и ветчину брусочками. Ветчину также нужно будет обжарить.
  4. Нарезать овощи брусочками, обжарить их на растительном масле. Переложить на тарелку.
  5. Натереть чеснок и имбирь на терке и добавить их на сковороду вместе с перцем чили. Готовить в течение минуты.
  6. Добавить рис и хорошо перемешать. Влить соевый соус и еще раз перемешать. При необходимости влить немного воды.
  7. В конце добавить все остальные ингредиенты и дать им прогреться.

Фрукты в карамели по-китайски

Фрукты в карамели Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 4 порции:

  • бананы – 1 шт.
  • яблоки – 1 шт.
  • растительное масло – 1 стакан

Для теста:

  • мука пшеничная – 0,75-1 стакан
  • яйца – 1 шт.
  • молоко – 0,25 стакана
  • вода – 0,25 стакана
  • соль – 1 щепотка

Для карамели:

  • сахар – 1 стакан
  • масло оливковое – 1 ст. ложка
  • вода – 3 ст. ложки

Рецепт приготовления:

  1. Подготовить продукты для десерта из яблок и бананов в карамели. Фрукты очистить и нарезать. Яблоко нарезать на 8 долек, а банан – на 6-8 частей. Обвалять в муке.
  2. Для теста все жидкие компоненты для теста смешать в миксере. Добавить муку, перемешать. В полученное тесто обмакнуть фрукты.
  3. Разогреть масло. Обжарить каждый кусок фруктов по отдельности в разогретом масле (на среднем огне 5 минут).
  4. Для карамели сахар смешать с маслом и водой.
  5. Поставить на умеренный огонь и прогреть до растворения сахара, затем прокипятить до образования светло-коричневого цвета.
  6. Каждый кусочек фруктов обмакнуть в приготовленную карамель (можно сделать это с помощью пинцета или китайских палочек для еды), после чего выложить карамелизированные яблоки и бананы на смазанное оливковым маслом блюдо.
  7. Подавать банан и яблоко в карамели после полного ее застывания.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:

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Источник: Сегодня
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