Китайский Новый год 2019: ТОП-5 рецептов к празднику

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Хотя мы уже и встречали год Желтой Земляной Свиньи, официально Новый год 2019 по китайскому календарю вступает в свои астрологические права лишь 5 февраля. В честь праздника мы подготовили для вас несколько рецептов китайской кухни.

Запеченные куриные крылышки в соевом соусе

Куриные крылышки по-китайски Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

куриные крылышки – 16 шт.

соевый соус – 120 мл

коричневый сахар – 140 г

белый винный уксус – 5 ст.л.

Рецепт приготовления:

В кастрюльке смешать сахар с уксусом и соевым соусом. Полученную смесь нагреть на небольшом огне и дать покипеть в течение минуты, пока сахар не растворится. Немного остудить. Крылья смешать с теплым маринадом и оставить мариноваться на несколько часов. Разогреть духовку до 200 С. Разложить крылья на застеленном фольгой противне в один слой и запечь до румяной корочки.

Свинина в кисло-сладком соусе

Мясо в кисло-сладком соусе Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

свиная вырезка – 350 г

сладкий перец – 2 шт.

консервированный ананас – 130 г

уксус – 2 ст.л.

сахар – 2-3 ст.л.

кетчуп – 2-3 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

яичный желток – 1 шт.

корень имбиря – 3 см

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

соль – по вкусу

растительное масло – для фритюра

Рецепт приготовления:

Свинину нарезать небольшими кусочками. Приготовить маринад из желтка, соевого соуса, столовой ложки крахмала, воды и соли. Мариновать свинину в этой смеси минимум полчаса. Маринованное мясо обвалять в крахмале и обжарить во фритюре. Как только мясо станет слегка золотистым, его следует вынуть на решетку или на бумажное полотенце и дать стечь лишнему маслу. Снова разогреть растительное масло для фритюра и очень быстро обжарить мясо еще раз – такая быстрая двойная обжарка позволит мясу остаться сочным, но при этом иметь хрустящую корочку. Переложить мясо на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. В хорошо разогретый вок добавить немного растительного масла и быстро обжарить нарезанный соломкой имбирь. Затем отправить в вок нарезанный сладкий перец и слегка поджарить. Как только овощи перестанут шипеть, самое время добавить ананасы, которые также следует обжарить. Постепенно добавить в вок, каждый раз тщательно перемешивая, уксус, сахар и кетчуп. Две столовые ложки крахмала развести в двух чайных ложках воды и добавить в сковороду. Добавить в вок мясо, хорошо перемешать и снять с огня. Подавать свинину вместе с отварным рисом.

Яичная лапша с говядиной

Китайская лапша с мясом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

яичная лапша – 200 г

филе говядины – 200 г

сельдерей – 1 стебель

сладкий перец – 1 шт.

острый перец – 1 шт.

лук – 1/2 шт.

чеснок – 1 долька

соевый соус – 2-3 ст.л.

устричный соус – 1 ст.л.

морковь – 1 шт.

Рецепт приготовления:

Говядину помыть и нарезать тонкими полосками. Очищенный чеснок измельчить, тонко нарезать острый перец и сельдерей. Лук нарезать полукольцами, сладкий перец и морковь – тонкими полосками. Отварить лапшу в подсоленной воде. Разогреть в сковороде несколько ложек растительного масла. Быстро обжарить острый перец и чеснок, затем добавить к ним остальные овощи, влить соевый соус и готовить несколько минут на максимальном огне, постоянно помешивая. Переложить овощи из сковороды в отдельную миску. Добавить в сковороду мясо и немного масла, обжарить на сильном огне в течение двух минут. Добавить устричный соус, размешать, и добавить на сковороду лапшу и овощи. Прогреть в течение нескольких минут и сразу же подавать.

Жареный рис с овощами и ветчиной

Жареный рис по-китайски Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

длиннозерный белый рис – 1,5 стакана

яйцо – 1 шт.

ветчина или буженина – 100-150 г

морковь – 1 шт.

перец сладкий – 1/2 шт.

цуккини – 1/2 шт.

имбирь – 1-2 см

чеснок – 2 зубчика

зеленый лук

соевый соус – 2-3 ст. ложки

масло растительное

острый молотый чили

Рецепт приготовления:

Рис промыть, отварить до готовности и остудить. Яйцо взбить вилкой со щепоткой соли и обжарить на растительного масле. Нарезать жареное яйцо и ветчину брусочками. Ветчину также нужно будет обжарить. Нарезать овощи брусочками, обжарить их на растительном масле. Переложить на тарелку. Натереть чеснок и имбирь на терке и добавить их на сковороду вместе с перцем чили. Готовить в течение минуты. Добавить рис и хорошо перемешать. Влить соевый соус и еще раз перемешать. При необходимости влить немного воды. В конце добавить все остальные ингредиенты и дать им прогреться.

Фрукты в карамели по-китайски

Фрукты в карамели Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 4 порции:

бананы – 1 шт.

яблоки – 1 шт.

растительное масло – 1 стакан

Для теста:

мука пшеничная – 0,75-1 стакан

яйца – 1 шт.

молоко – 0,25 стакана

вода – 0,25 стакана

соль – 1 щепотка

Для карамели:

сахар – 1 стакан

масло оливковое – 1 ст. ложка

вода – 3 ст. ложки

Рецепт приготовления:

Подготовить продукты для десерта из яблок и бананов в карамели. Фрукты очистить и нарезать. Яблоко нарезать на 8 долек, а банан – на 6-8 частей. Обвалять в муке. Для теста все жидкие компоненты для теста смешать в миксере. Добавить муку, перемешать. В полученное тесто обмакнуть фрукты. Разогреть масло. Обжарить каждый кусок фруктов по отдельности в разогретом масле (на среднем огне 5 минут). Для карамели сахар смешать с маслом и водой. Поставить на умеренный огонь и прогреть до растворения сахара, затем прокипятить до образования светло-коричневого цвета. Каждый кусочек фруктов обмакнуть в приготовленную карамель (можно сделать это с помощью пинцета или китайских палочек для еды), после чего выложить карамелизированные яблоки и бананы на смазанное оливковым маслом блюдо. Подавать банан и яблоко в карамели после полного ее застывания.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год: