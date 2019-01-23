Китайский Новый год 2019: ТОП-5 рецептов к празднику
Готовим популярные блюда китайской кухни
Хотя мы уже и встречали год Желтой Земляной Свиньи, официально Новый год 2019 по китайскому календарю вступает в свои астрологические права лишь 5 февраля. В честь праздника мы подготовили для вас несколько рецептов китайской кухни.
Запеченные куриные крылышки в соевом соусе
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 16 шт.
- соевый соус – 120 мл
- коричневый сахар – 140 г
- белый винный уксус – 5 ст.л.
Рецепт приготовления:
- В кастрюльке смешать сахар с уксусом и соевым соусом. Полученную смесь нагреть на небольшом огне и дать покипеть в течение минуты, пока сахар не растворится. Немного остудить.
- Крылья смешать с теплым маринадом и оставить мариноваться на несколько часов.
- Разогреть духовку до 200 С. Разложить крылья на застеленном фольгой противне в один слой и запечь до румяной корочки.
Свинина в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
- свиная вырезка – 350 г
- сладкий перец – 2 шт.
- консервированный ананас – 130 г
- уксус – 2 ст.л.
- сахар – 2-3 ст.л.
- кетчуп – 2-3 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- яичный желток – 1 шт.
- корень имбиря – 3 см
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- растительное масло – для фритюра
Рецепт приготовления:
- Свинину нарезать небольшими кусочками. Приготовить маринад из желтка, соевого соуса, столовой ложки крахмала, воды и соли. Мариновать свинину в этой смеси минимум полчаса. Маринованное мясо обвалять в крахмале и обжарить во фритюре. Как только мясо станет слегка золотистым, его следует вынуть на решетку или на бумажное полотенце и дать стечь лишнему маслу.
- Снова разогреть растительное масло для фритюра и очень быстро обжарить мясо еще раз – такая быстрая двойная обжарка позволит мясу остаться сочным, но при этом иметь хрустящую корочку. Переложить мясо на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- В хорошо разогретый вок добавить немного растительного масла и быстро обжарить нарезанный соломкой имбирь. Затем отправить в вок нарезанный сладкий перец и слегка поджарить. Как только овощи перестанут шипеть, самое время добавить ананасы, которые также следует обжарить.
- Постепенно добавить в вок, каждый раз тщательно перемешивая, уксус, сахар и кетчуп.
- Две столовые ложки крахмала развести в двух чайных ложках воды и добавить в сковороду.
- Добавить в вок мясо, хорошо перемешать и снять с огня. Подавать свинину вместе с отварным рисом.
Яичная лапша с говядиной
Ингредиенты:
- яичная лапша – 200 г
- филе говядины – 200 г
- сельдерей – 1 стебель
- сладкий перец – 1 шт.
- острый перец – 1 шт.
- лук – 1/2 шт.
- чеснок – 1 долька
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- устричный соус – 1 ст.л.
- морковь – 1 шт.
Рецепт приготовления:
- Говядину помыть и нарезать тонкими полосками.
- Очищенный чеснок измельчить, тонко нарезать острый перец и сельдерей. Лук нарезать полукольцами, сладкий перец и морковь – тонкими полосками.
- Отварить лапшу в подсоленной воде.
- Разогреть в сковороде несколько ложек растительного масла. Быстро обжарить острый перец и чеснок, затем добавить к ним остальные овощи, влить соевый соус и готовить несколько минут на максимальном огне, постоянно помешивая. Переложить овощи из сковороды в отдельную миску.
- Добавить в сковороду мясо и немного масла, обжарить на сильном огне в течение двух минут.
- Добавить устричный соус, размешать, и добавить на сковороду лапшу и овощи. Прогреть в течение нескольких минут и сразу же подавать.
Жареный рис с овощами и ветчиной
Ингредиенты:
- длиннозерный белый рис – 1,5 стакана
- яйцо – 1 шт.
- ветчина или буженина – 100-150 г
- морковь – 1 шт.
- перец сладкий – 1/2 шт.
- цуккини – 1/2 шт.
- имбирь – 1-2 см
- чеснок – 2 зубчика
- зеленый лук
- соевый соус – 2-3 ст. ложки
- масло растительное
- острый молотый чили
Рецепт приготовления:
- Рис промыть, отварить до готовности и остудить.
- Яйцо взбить вилкой со щепоткой соли и обжарить на растительного масле.
- Нарезать жареное яйцо и ветчину брусочками. Ветчину также нужно будет обжарить.
- Нарезать овощи брусочками, обжарить их на растительном масле. Переложить на тарелку.
- Натереть чеснок и имбирь на терке и добавить их на сковороду вместе с перцем чили. Готовить в течение минуты.
- Добавить рис и хорошо перемешать. Влить соевый соус и еще раз перемешать. При необходимости влить немного воды.
- В конце добавить все остальные ингредиенты и дать им прогреться.
Фрукты в карамели по-китайски
Ингредиенты на 4 порции:
- бананы – 1 шт.
- яблоки – 1 шт.
- растительное масло – 1 стакан
Для теста:
- мука пшеничная – 0,75-1 стакан
- яйца – 1 шт.
- молоко – 0,25 стакана
- вода – 0,25 стакана
- соль – 1 щепотка
Для карамели:
- сахар – 1 стакан
- масло оливковое – 1 ст. ложка
- вода – 3 ст. ложки
Рецепт приготовления:
- Подготовить продукты для десерта из яблок и бананов в карамели. Фрукты очистить и нарезать. Яблоко нарезать на 8 долек, а банан – на 6-8 частей. Обвалять в муке.
- Для теста все жидкие компоненты для теста смешать в миксере. Добавить муку, перемешать. В полученное тесто обмакнуть фрукты.
- Разогреть масло. Обжарить каждый кусок фруктов по отдельности в разогретом масле (на среднем огне 5 минут).
- Для карамели сахар смешать с маслом и водой.
- Поставить на умеренный огонь и прогреть до растворения сахара, затем прокипятить до образования светло-коричневого цвета.
- Каждый кусочек фруктов обмакнуть в приготовленную карамель (можно сделать это с помощью пинцета или китайских палочек для еды), после чего выложить карамелизированные яблоки и бананы на смазанное оливковым маслом блюдо.
- Подавать банан и яблоко в карамели после полного ее застывания.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.
Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год: