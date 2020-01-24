Китайский Новый год 2020: рецепт свиных ребрышек в специях

Готовим запеченные ребра в китайских специях

Свиные ребрышки по-китайски Фото: depositphotos.com

Китайский Новый год 2020 будут отмечать 25 января. Если вы хотите порадовать домашних вкусным блюдом в китайском стиле, приготовьте пряные свиные ребрышки. Благодаря насыщенному маринаду они получаются очень ароматными.

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:

Свиные ребрышки по-китайски

Время приготовления:

30 минут + время на маринование

Калорийность:

291 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг свиных ребер с мясом

Растительное масло – для смазывания

Для маринада:

2 зубчика чеснока

5-6 веточек петрушки

3 ст. л. темного соевого соуса

3 ст. л. меда

2 ст. л. рисового вина

1 ч. л. рисового или белого винного уксуса

1 ст. л. китайской смеси "Пять специй"

соль, молотый черный перец

Способ приготовления:

Порубите свиные ребрышки на кусочки длиной 6-10 см. Для маринада измельчите чеснок и петрушку. Перемешайте соевый соус, мед, рисовое вино и уксус, смесь "Пять специй", петрушку и чеснок. Перелейте маринад в плотный пластиковый пакет с застежкой, добавьте свиные ребрышки, закройте и отправьте его в холодильник на ночь. Время от времени пакет нужно встряхивать, чтобы маринад равномернее распределился. Достаньте ребрышки из маринада, обсушите бумажными полотенцами, положите на хорошо разогретую и смазанную растительным маслом решетку и жарьте до готовности, часто переворачивая, примерно 12 минут. Если будете готовить ребра в духовке, предварительно хорошо разогрейте ее в режиме "Гриль + конвекция" до 200 ºС. Запекайте ребрышки на застеленной фольгой решетке примерно 20 минут.

Как приготовитьсмесь "Пять специй"

Измельчите в кофемолке одну столовую ложку бутонов гвоздики, одну столовую ложку сычуаньского перца горошком, три разломанные палочки корицы или кассии, шесть звездочек бадьяна и одну столовую ложку семян фенхеля.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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