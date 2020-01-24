Китайский Новый год 2020: рецепт свиных ребрышек в специях
Готовим запеченные ребра в китайских специях
Китайский Новый год 2020 будут отмечать 25 января. Если вы хотите порадовать домашних вкусным блюдом в китайском стиле, приготовьте пряные свиные ребрышки. Благодаря насыщенному маринаду они получаются очень ароматными.
Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:
Свиные ребрышки по-китайски
Время приготовления:
- 30 минут + время на маринование
Калорийность:
- 291 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг свиных ребер с мясом
- Растительное масло – для смазывания
Для маринада:
- 2 зубчика чеснока
- 5-6 веточек петрушки
- 3 ст. л. темного соевого соуса
- 3 ст. л. меда
- 2 ст. л. рисового вина
- 1 ч. л. рисового или белого винного уксуса
- 1 ст. л. китайской смеси "Пять специй"
- соль, молотый черный перец
Способ приготовления:
- Порубите свиные ребрышки на кусочки длиной 6-10 см.
- Для маринада измельчите чеснок и петрушку. Перемешайте соевый соус, мед, рисовое вино и уксус, смесь "Пять специй", петрушку и чеснок.
- Перелейте маринад в плотный пластиковый пакет с застежкой, добавьте свиные ребрышки, закройте и отправьте его в холодильник на ночь. Время от времени пакет нужно встряхивать, чтобы маринад равномернее распределился.
- Достаньте ребрышки из маринада, обсушите бумажными полотенцами, положите на хорошо разогретую и смазанную растительным маслом решетку и жарьте до готовности, часто переворачивая, примерно 12 минут.
- Если будете готовить ребра в духовке, предварительно хорошо разогрейте ее в режиме "Гриль + конвекция" до 200 ºС. Запекайте ребрышки на застеленной фольгой решетке примерно 20 минут.
Как приготовитьсмесь "Пять специй"
Измельчите в кофемолке одну столовую ложку бутонов гвоздики, одну столовую ложку сычуаньского перца горошком, три разломанные палочки корицы или кассии, шесть звездочек бадьяна и одну столовую ложку семян фенхеля.
Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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