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Китайский Новый год 2020: рецепт свиных ребрышек в специях

Готовим запеченные ребра в китайских специях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Свиные ребрышки по-китайски Фото: depositphotos.com
Свиные ребрышки по-китайски
Фото: depositphotos.com

Китайский Новый год 2020 будут отмечать 25 января. Если вы хотите порадовать домашних вкусным блюдом в китайском стиле, приготовьте пряные свиные ребрышки. Благодаря насыщенному маринаду они получаются очень ароматными.

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:

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Свиные ребрышки по-китайски

Время приготовления:

  • 30 минут + время на маринование

Калорийность:

  • 291 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг свиных ребер с мясом
  • Растительное масло – для смазывания

Для маринада:

  • 2 зубчика чеснока
  • 5-6 веточек петрушки
  • 3 ст. л. темного соевого соуса
  • 3 ст. л. меда
  • 2 ст. л. рисового вина
  • 1 ч. л. рисового или белого винного уксуса
  • 1 ст. л. китайской смеси "Пять специй"
  • соль, молотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Порубите свиные ребрышки на кусочки длиной 6-10 см.
  2. Для маринада измельчите чеснок и петрушку. Перемешайте соевый соус, мед, рисовое вино и уксус, смесь "Пять специй", петрушку и чеснок.
  3. Перелейте маринад в плотный пластиковый пакет с застежкой, добавьте свиные ребрышки, закройте и отправьте его в холодильник на ночь. Время от времени пакет нужно встряхивать, чтобы маринад равномернее распределился.
  4. Достаньте ребрышки из маринада, обсушите бумажными полотенцами, положите на хорошо разогретую и смазанную растительным маслом решетку и жарьте до готовности, часто переворачивая, примерно 12 минут.
  5. Если будете готовить ребра в духовке, предварительно хорошо разогрейте ее в режиме "Гриль + конвекция" до 200 ºС. Запекайте ребрышки на застеленной фольгой решетке примерно 20 минут.

Как приготовитьсмесь "Пять специй"

Измельчите в кофемолке одну столовую ложку бутонов гвоздики, одну столовую ложку сычуаньского перца горошком, три разломанные палочки корицы или кассии, шесть звездочек бадьяна и одну столовую ложку семян фенхеля.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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