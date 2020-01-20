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Китайский Новый год: традиционные блюда на праздник

Традиционные китайские блюда на Новый год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Китайский новогодние блюда
Китайский новогодние блюда
Фото: freepik.com

Новый год – один из самых популярных и важных праздников в Китае. В 2020 году дата его начала – 25 января.

Смотрите видео, как отмечают Новый год в Китае:

Некоторые блюда китайцы готовят на Новый год из-за их символического значения. "Счастливую" еду подают в течение всего 16-дневного фестивального сезона, особенно во время праздничного ужина в канун Нового года, который, как полагают, способен принести удачу в наступающем году. Причем важны не только сами блюда, но и процесс их приготовления, а также способы подачи и приема пищи.

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Наиболее распространенные китайские новогодние блюда – пельмени, рыба, спринг-роллы, лапша, десерты из риса и фрукты. Мы собрали семь главных угощений и расскажем об их символическом значении.

Рыба

Карп по-азиатски
Карп по-азиатски
Фото: Depositphotos

Рыба – обязательное блюдо на новогоднем столе в Китае. В китайском языке слово "рыба" созвучно со словом "избыток". Китайцы верят, что употребление блюд из рыбы принесет прибыль и процветание в наступающем году.

Китайские пельмени

Пельмени с креветками
Пельмени с креветками
Фото: freepik.com

Пельмени цзяоцзы – одно из традиционных новогодних блюд, особенно популярное на севере Китая. Они напоминают традиционные лодкообразные слитки серебра, которые были в обращении в Китае до денежной реформы прошлого века. Отсюда и поверье: чем больше пельменей съесть на Новый Год, тем богаче станешь в наступающем году.

Спринг-роллы

Спринг-роллы с капустой
Спринг-роллы с капустой
Фото: freepik.com

Это блинчики из рисовой бумаги, фаршированные различными начинками из овощей и круп, мяса или рыбы, морепродуктов и зелени. Обжаренные во фритюре, они напоминают золотые слитки, поэтому являются символом богатства и достатка.

Клейкий рисовый пирог

Китайский новогодний пирог
Китайский новогодний пирог
Фото: Pinterest

Новогодний пирог няньгао из клейкой рисовой муки – это одно из праздничных блюд, приносящих удачу в новом году. В его состав также входят: сахар, каштаны, китайские финики и листья лотоса.

Когда китайцы оправляются в гости к друзьям или родственникам, чтобы поздравить их с Новым годом, они обязательно приносят пирог няньгао и по традиции говорят Nian Nian Gao Sun, что в переводе означает "желаем вашей семье успеха и процветания в каждом новом году".

Сладкие рисовые шарики

Рисовые шарики
Рисовые шарики
Фото: freepik.com

Сладкие рисовые шарики танъюань – главное угощение в Праздник Фонарей, последний день новогодних гуляний. То, как звучит название блюда, а также округлая форма танъюань, ассоциируются с воссоединением и сплоченностью.

"Лапша долголетия"

Китайская лапша со свининой и овощами
Китайская лапша со свининой и овощами
Фото: Depositphotos

Она, конечно же, символизирует пожелание долгой счастливой жизни. Эта лапша длиннее обычной, и ее не разрезают на более короткие части. Ее могут поджарить и подать на тарелке, либо отварить и добавить в миску с бульоном.

Мандарины и апельсины

Мандарины символизируют золотые монеты
Мандарины символизируют золотые монеты
Фото: Unsplash

Привычные у нас апельсины и мандарины в Поднебесной считаются съедобным воплощением богатства – золотых монет. Но даже более значимым для китайцев является то, как произносятся названия этих цитрусовых – они звучат как "успех" и "удача".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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