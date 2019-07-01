Киви: польза и вред фрукта для организма
Киви имеет как преимущества, так и противопоказания
Киви – это маленькие сладкие фрукты с потрясающим ароматом. Они полны питательных веществ, таких как витамин С, витамин К, витамин Е, фолат и калий. Киви также содержат много антиоксидантов и являются хорошим источником клетчатки. Их маленькие черные семена съедобны, как и жесткая коричневая кожура – она даже полезнее мякоти, хотя многие предпочитают чистить киви перед едой.
Смотрите видео, как вырастить киви в домашних условиях:
Киви богаты витаминами
Два киви средних размеров на 230% покрывают рекомендованную ежедневную норму витамина С, это в два раза больше витамина, чем в апельсине. Витамин С стимулирует работу иммунной системы, помогает противостоять стрессам и возрастным процессам. Помимо этого витамин С способствует лучшему усваиванию железа и более быстрому заживлению ран.
Также в киви содержится уникальная обезжиренная форма витамина Е, потенциального антиоксиданта, который понижает уровень холестерина и укрепляет иммунитет человека.
Киви – источник серотонина
Богатое содержание серотонина в киви делает этот фрукт весьма полезным для работы пищеварительной и сердечнососудистых систем. Серотонин улучшает память, настроение, стимулирует восприятие информации, нормализует аппетит. Помимо этого серотонин качественно и количественно улучшает сон, при этом способствуя более быстрому и безболезненному пробуждению.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКому нельзя употреблять хурму
Киви содержит магний и калий
Два киви содержат примерно 30 мг магния, вещества, жизненно необходимого для работы нервов и мышц, вещества. А еще киви богат калием, его в нем в два раза больше, чем в банане. Регулярное употребление киви в пищу нормализует артериальное давление, снижает риск инсульта, образования камней в почках, а также способствует профилактике остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Один киви на завтрак так же эффективен, как и разжижающий кровь аспирин, при этом киви не сопровождается побочными эффектами и намного полезнее.
Киви полезны для дыхания
Исследования показали, что киви способен облегчить нагрузку на органы дыхания, избавить от хрипов, кашля и одышки, и все это благодаря витамину С.
Киви укрепляет зрение
В состав киви входит фитохимический лютеин, вещество, препятствующее возрастной потере зрения. Лютеин также защищает наши глаза от вредного воздействия свободных радикалов. Организм человека не в состоянии синтезировать лютеин самостоятельно, поэтому получить его мы может только с пищей. В киви также содержится вещество зеаксантин, недостаток которого негативно отражается на зрении.
Интересные факты о киви
Доказано, что флавоноиды и каротиноиды, содержащиеся в киви, оказывают антиканцерогенное действие, они защищают ДНК от окисления и предотвращают образование раковых клеток.
Киви по достоинству оценят те, кто следит за своим здоровьем и фигурой. В нем мало калорий (61 ккал на 100 г) и нет жиров, но зато киви богат необходимой для нормальной работы пищеварительной системы, клетчаткой.
Киви нужен беременным женщинам, в нем содержится достаточно много фолиевой кислоты, необходимой для выработки кровяных клеток в утробе матери. Этот экзотический фрукт полезен и мужчинам: аминокислота аргинин, содержащаяся в киви применяются в лечении и профилактике импотенции.
Кому нельзя есть киви
Киви действительно очень полезный и питательный фрукт, но, к сожалению, и у него есть свои недостатки.
- У некоторых людей киви может стать причиной аллергической реакции. Часто у тех, то ест киви в слишком больших количествах, развивается перекрестная сенсибилизация и различные типы аллергии.
- Как бы ни был полезен киви, злоупотреблять этим фруктом все же не стоит. В день стоит съедать не больше трех штук. Переедание киви может привести к появлению отеков, а в отдельных случаях и к анафилаксии. Часто помимо отечности, слишком большое количество киви может спровоцировать астму, сыпь, покраснение кожи и раздражение слизистой ротовой полости. Иногда на фоне злоупотребления киви развивается синдром пищевой аллергии, в таком состоянии у человека отекают губы, язык и слизистая, во рту появляются ощущения покалывания и зуда.
- Если ежедневно есть слишком много киви, можно "заработать" дерматит. Поджелудочная железа также может остро отреагировать на переедание киви. Калий, витамины С и Е в больших дозах могут привести к изменению уровня триглицеридов в крови, что в последствии негативно отражается на работе поджелудочной железы.
- Переедание киви может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В некоторых случаях может быт затруднено дыхание, иногда случаются обмороки.
- Ученые выяснили определенную связь между аллергией на латекс и аллергией на киви. Если латекс вызывает у вас аллергическую реакцию, от киви лучше отказаться.
- Киви полезен беременным и кормящим женщинам, но употреблять его стоит столько, сколько порекомендует врач.
- Киви обладает мягким противогрибковым эффектом, об этом стоить знать тем, кто принимает противогрибковые препараты. Для того, чтобы не спровоцировать кровотечение, не рекомендуется есть киви в период приема противовоспалительных и нестероидных препаратов, а также вместе с аспирином и гепарином.
- Если вы принимаете какие-либо диетические добавки, лекарства или фитопрепараты, прежде чем включить киви в свой рацион, обязательно посоветуйтесь с диетологом и лечащим врачом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как замариновать шашлык в киви. "Сегодня" также делились рецептами полезных смузи из киви.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram