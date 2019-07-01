Киви: польза и вред фрукта для организма

Киви имеет как преимущества, так и противопоказания

Киви полезны для мужчин и женщин Фото: freepik.com

Киви – это маленькие сладкие фрукты с потрясающим ароматом. Они полны питательных веществ, таких как витамин С, витамин К, витамин Е, фолат и калий. Киви также содержат много антиоксидантов и являются хорошим источником клетчатки. Их маленькие черные семена съедобны, как и жесткая коричневая кожура – она даже полезнее мякоти, хотя многие предпочитают чистить киви перед едой.

Смотрите видео, как вырастить киви в домашних условиях:

Киви богаты витаминами

Два киви средних размеров на 230% покрывают рекомендованную ежедневную норму витамина С, это в два раза больше витамина, чем в апельсине. Витамин С стимулирует работу иммунной системы, помогает противостоять стрессам и возрастным процессам. Помимо этого витамин С способствует лучшему усваиванию железа и более быстрому заживлению ран.

Также в киви содержится уникальная обезжиренная форма витамина Е, потенциального антиоксиданта, который понижает уровень холестерина и укрепляет иммунитет человека.

Киви – источник серотонина

Киви добавляют в напитки Фото: freepik.com

Богатое содержание серотонина в киви делает этот фрукт весьма полезным для работы пищеварительной и сердечнососудистых систем. Серотонин улучшает память, настроение, стимулирует восприятие информации, нормализует аппетит. Помимо этого серотонин качественно и количественно улучшает сон, при этом способствуя более быстрому и безболезненному пробуждению.

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Киви содержит магний и калий

Два киви содержат примерно 30 мг магния, вещества, жизненно необходимого для работы нервов и мышц, вещества. А еще киви богат калием, его в нем в два раза больше, чем в банане. Регулярное употребление киви в пищу нормализует артериальное давление, снижает риск инсульта, образования камней в почках, а также способствует профилактике остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Один киви на завтрак так же эффективен, как и разжижающий кровь аспирин, при этом киви не сопровождается побочными эффектами и намного полезнее.

Киви полезны для дыхания

Исследования показали, что киви способен облегчить нагрузку на органы дыхания, избавить от хрипов, кашля и одышки, и все это благодаря витамину С.

Киви укрепляет зрение

В состав киви входит фитохимический лютеин, вещество, препятствующее возрастной потере зрения. Лютеин также защищает наши глаза от вредного воздействия свободных радикалов. Организм человека не в состоянии синтезировать лютеин самостоятельно, поэтому получить его мы может только с пищей. В киви также содержится вещество зеаксантин, недостаток которого негативно отражается на зрении.

Интересные факты о киви

Киви и цитрусовые могут вызывать аллергию Фото: Pixabay

Доказано, что флавоноиды и каротиноиды, содержащиеся в киви, оказывают антиканцерогенное действие, они защищают ДНК от окисления и предотвращают образование раковых клеток.

Киви по достоинству оценят те, кто следит за своим здоровьем и фигурой. В нем мало калорий (61 ккал на 100 г) и нет жиров, но зато киви богат необходимой для нормальной работы пищеварительной системы, клетчаткой.

Киви нужен беременным женщинам, в нем содержится достаточно много фолиевой кислоты, необходимой для выработки кровяных клеток в утробе матери. Этот экзотический фрукт полезен и мужчинам: аминокислота аргинин, содержащаяся в киви применяются в лечении и профилактике импотенции.

Кому нельзя есть киви

Нежелательно есть больше трех киви в день Фото: Pixabay

Киви действительно очень полезный и питательный фрукт, но, к сожалению, и у него есть свои недостатки.

У некоторых людей киви может стать причиной аллергической реакции. Часто у тех, то ест киви в слишком больших количествах, развивается перекрестная сенсибилизация и различные типы аллергии.

Как бы ни был полезен киви, злоупотреблять этим фруктом все же не стоит. В день стоит съедать не больше трех штук. Переедание киви может привести к появлению отеков, а в отдельных случаях и к анафилаксии. Часто помимо отечности, слишком большое количество киви может спровоцировать астму, сыпь, покраснение кожи и раздражение слизистой ротовой полости. Иногда на фоне злоупотребления киви развивается синдром пищевой аллергии, в таком состоянии у человека отекают губы, язык и слизистая, во рту появляются ощущения покалывания и зуда.

Если ежедневно есть слишком много киви, можно "заработать" дерматит. Поджелудочная железа также может остро отреагировать на переедание киви. Калий, витамины С и Е в больших дозах могут привести к изменению уровня триглицеридов в крови, что в последствии негативно отражается на работе поджелудочной железы.

Переедание киви может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В некоторых случаях может быт затруднено дыхание, иногда случаются обмороки.

Ученые выяснили определенную связь между аллергией на латекс и аллергией на киви. Если латекс вызывает у вас аллергическую реакцию, от киви лучше отказаться.

Киви полезен беременным и кормящим женщинам, но употреблять его стоит столько, сколько порекомендует врач.

Киви обладает мягким противогрибковым эффектом, об этом стоить знать тем, кто принимает противогрибковые препараты. Для того, чтобы не спровоцировать кровотечение, не рекомендуется есть киви в период приема противовоспалительных и нестероидных препаратов, а также вместе с аспирином и гепарином.

Если вы принимаете какие-либо диетические добавки, лекарства или фитопрепараты, прежде чем включить киви в свой рацион, обязательно посоветуйтесь с диетологом и лечащим врачом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как замариновать шашлык в киви. "Сегодня" также делились рецептами полезных смузи из киви.

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