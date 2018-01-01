Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Клафути с черешней: готовим летний французский десерт

Для клафути традиционно используют ягоды с косточками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Клафути с черешней Фото: dashu83 / Freepik
Клафути с черешней Фото: dashu83 / Freepik

Клафути – это популярный летний десерт, который соединяет в себе черты пирога и запеканки. В классическом варианте его готовят с вишней, но встречаются рецепты с черешней, клубникой, малиной, ежевикой и даже инжиром.

Клафути с черешней

Ингредиенты:

  • 23-25 шт. черешни с "хвостиками"
  • 150 г муки
  • 100 г сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя теста
  • 1/4 ч.л. соли
  • 100 мл кефира
  • 50 мл молока
  • 2 ст.л. тертой цедры лимона
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 яйцо
  • сахарная пудра
  • сливочное масло
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Торт "Павлова": классический рецепт воздушного десерта

Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль.
  2. В отдельной миске соединить кефир, молоко, яйцо, цедру и сок лимона, слегка взбить венчиком.
  3. Перемешать сухие ингредиенты с жидкими.
  4. Форму смазать сливочным маслом, вылить тесто. Сверху распределить черешню (хвостиками вверх).
  5. Выпекать клафути в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов, готовый бисквит проверить зубочисткой.
  6. Дать пирогу остыть, посыпать его просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить французский татен с яблоками. Мы также делились классическим рецептом клафути с вишней.

Смотрите видео, как легко почистить ягоды от мусора и листьев:

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт крем-брюле: готовим десерт с карамельной корочкой Идея для завтрака: датский блинчик с ягодами и ванилью Как приготовить тесто для сладкого рулета: два простых рецепта Рецепт для пикника: пирог с клубникой и ванилью
ягоды десерт тесто рецепт как приготовить бисквит клафути
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров