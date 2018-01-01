Клафути с черешней: готовим летний французский десерт

Для клафути традиционно используют ягоды с косточками

Клафути с черешней Фото: dashu83 / Freepik

Клафути – это популярный летний десерт, который соединяет в себе черты пирога и запеканки. В классическом варианте его готовят с вишней, но встречаются рецепты с черешней, клубникой, малиной, ежевикой и даже инжиром.

Клафути с черешней

Ингредиенты:

23-25 шт. черешни с "хвостиками"

150 г муки

100 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя теста

1/4 ч.л. соли

100 мл кефира

50 мл молока

2 ст.л. тертой цедры лимона

1 ст.л. лимонного сока

1 яйцо

сахарная пудра

сливочное масло

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Торт "Павлова": классический рецепт воздушного десерта

Рецепт приготовления:

Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль. В отдельной миске соединить кефир, молоко, яйцо, цедру и сок лимона, слегка взбить венчиком. Перемешать сухие ингредиенты с жидкими. Форму смазать сливочным маслом, вылить тесто. Сверху распределить черешню (хвостиками вверх). Выпекать клафути в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов, готовый бисквит проверить зубочисткой. Дать пирогу остыть, посыпать его просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить французский татен с яблоками. Мы также делились классическим рецептом клафути с вишней.

Смотрите видео, как легко почистить ягоды от мусора и листьев: