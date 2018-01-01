Клафути с черешней: готовим летний французский десерт
Для клафути традиционно используют ягоды с косточками
Клафути – это популярный летний десерт, который соединяет в себе черты пирога и запеканки. В классическом варианте его готовят с вишней, но встречаются рецепты с черешней, клубникой, малиной, ежевикой и даже инжиром.
Клафути с черешней
Ингредиенты:
- 23-25 шт. черешни с "хвостиками"
- 150 г муки
- 100 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя теста
- 1/4 ч.л. соли
- 100 мл кефира
- 50 мл молока
- 2 ст.л. тертой цедры лимона
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 яйцо
- сахарная пудра
- сливочное масло
Рецепт приготовления:
- Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль.
- В отдельной миске соединить кефир, молоко, яйцо, цедру и сок лимона, слегка взбить венчиком.
- Перемешать сухие ингредиенты с жидкими.
- Форму смазать сливочным маслом, вылить тесто. Сверху распределить черешню (хвостиками вверх).
- Выпекать клафути в предварительно разогретой духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов, готовый бисквит проверить зубочисткой.
- Дать пирогу остыть, посыпать его просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить французский татен с яблоками. Мы также делились классическим рецептом клафути с вишней.
Смотрите видео, как легко почистить ягоды от мусора и листьев:
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Источник: "Сегодня"