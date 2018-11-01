Клафути с яблоками и корицей: рецепт от Юлии Высоцкой

Клафути можно подать на завтрак или на десерт

Клафути с яблоками Фото: depositphotos.com

Клафути – это французский десерт, который готовит из блинного теста и похож на запеканку. В классическом варианте в клафути добавляют вишню, но Юлия Высоцкая готовит его с яблоками, молотой корицей и ромом.

Клафути с яблоками и корицей

Ингредиенты:

3 яйца

2 яблока

150 г сливочного масла

5 ст.л. сахара

4 ст. л. муки

200 мл жирных сливок

2 ст.л. рома

1/4 ч.л. молотой корицы

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 180 С. Сливочное масло растопить на слабом огне. Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать небольшими дольками. Разогреть в глубокой сковороде 2 ст.л. растопленного сливочного масла, выложить яблочные дольки, посыпать 2 ст.л. сахара и дать закарамелизироваться. Влить к яблокам ром и прогреть, чтобы алкоголь выпарился. Затем добавить молотую корицу и еще немного прогреть. Яйца соединить с оставшимся сахаром, влить сливки и все перемешать венчиком. Не переставая помешивать, влить растопленное сливочное масло и всыпать муку. По консистенции тесто должно получиться как жидкая сметана. В жаропрочную керамическую форму выложить яблоки вместе с соусом и залить тестом. Выпекать клафути в разогретой духовке около 25 минут. Десерт должен красиво подрумяниться.

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