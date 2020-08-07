Классический лагман с бараниной: рецепт приготовления

Готовим вкуснейший лагман из баранины с летними овощами и домашней лапшой

Лагман – сытное среднеазиатское блюдо, которое делают из мяса, сезонных овощей и длинной тянутой лапши. При большом количестве бульона лагман похож на суп, при других способах приготовления — как лапша с подливой и сложной начинкой.

Самое популярное мясо для лагмана – баранина. Из овощей используют болгарский перец, баклажаны, редьку, картофель, лук, пекинскую капусту. Идеальный лагман готовится в чугунном казане.

Лагман с бараниной и домашней лапшой

Лагман: рецепт классический Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Баранина – 1 кг

Масло растительное – 100 г

Лук репчатый – 4 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Зелень (петрушка, кинза, базилик)

Перец острый – 1 шт.

Чеснок – 5 зубчиков

Зира – 1,5 ч. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Лапша домашняя – 0,5 кг

Читайте также: Как сварить классическую шурпу из баранины

Способ приготовления:

Налейте в казан масло (лучше курдючный жир) и разогрейте, поджарьте кубики лука. Положите в казан порезанное кубиками мясо, посолите, поперчите, положите зиру и хорошо поджарьте на сильном огне, помешивая. Добавьте порезанные кубиками морковь, перец и баклажан. Тушите 5 минут. Смешайте приготовленное с порезанными кубиками помидорами и томатной пастой. Размешайте, долейте горячей воды и положите острый перец. Когда все закипит, сделайте маленький огонь и тушите 40 минут. Затем положите чеснок, разрезанный вдоль, травы, специи и тушите еще 5 минут. Дайте настояться не менее часа. Отварите лапшу (лучше домашнюю), разложите ее по тарелкам, сверху — гущу, а затем — пару половников жидкости, посыпьте рубленой зеленью. Подавайте лагман с айраном.

Как сделать домашнюю лапшу для лагмана

Ингредиенты:

Для лапши:

1 кг муки

5 яиц

1 ч.л. соли

Смотрите видео, как приготовить суп из чечевицы с беконом:

Способ приготовления:

Смешайте яйца с мукой и солью, добавив необходимое количество воды для получения эластичного теста. Положите тесто в пакет или оберните пищевой пленкой. Оставьте на полчаса. Разделите тесто на три части, каждую часть раскатайте скалкой в тонкий пласт, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Отварите лапшу в подсоленной воде в течение нескольких минут, после чего откиньте на дуршлаг и разложите по тарелкам.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рисовую лапшу в азиатском стиле от Татьяны Литвиновой, а также делились рецептом греческого рыбного супа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться