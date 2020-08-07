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Классический лагман с бараниной: рецепт приготовления

Сегодня, 16:51

Готовим вкуснейший лагман из баранины с летними овощами и домашней лапшой

Лагман – сытное среднеазиатское блюдо, которое делают из мяса, сезонных овощей и длинной тянутой лапши. При большом количестве бульона лагман похож на суп, при других способах приготовления — как лапша с подливой и сложной начинкой.

Самое популярное мясо для лагмана – баранина. Из овощей используют болгарский перец, баклажаны, редьку, картофель, лук, пекинскую капусту. Идеальный лагман готовится в чугунном казане.

Лагман с бараниной и домашней лапшой

Лагман: рецепт классический
Лагман: рецепт классический
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 165 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Баранина – 1 кг
  • Масло растительное – 100 г
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Зелень (петрушка, кинза, базилик)
  • Перец острый – 1 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Зира – 1,5 ч. л.
  • Кориандр – 1 ч. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Лапша домашняя – 0,5 кг

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Способ приготовления:

  1. Налейте в казан масло (лучше курдючный жир) и разогрейте, поджарьте кубики лука.
  2. Положите в казан порезанное кубиками мясо, посолите, поперчите, положите зиру и хорошо поджарьте на сильном огне, помешивая.
  3. Добавьте порезанные кубиками морковь, перец и баклажан. Тушите 5 минут.
  4. Смешайте приготовленное с порезанными кубиками помидорами и томатной пастой.
  5. Размешайте, долейте горячей воды и положите острый перец. Когда все закипит, сделайте маленький огонь и тушите 40 минут. Затем положите чеснок, разрезанный вдоль, травы, специи и тушите еще 5 минут. Дайте настояться не менее часа.
  6. Отварите лапшу (лучше домашнюю), разложите ее по тарелкам, сверху — гущу, а затем — пару половников жидкости, посыпьте рубленой зеленью. Подавайте лагман с айраном.

Как сделать домашнюю лапшу для лагмана

Ингредиенты:

Для лапши:

  • 1 кг муки
  • 5 яиц
  • 1 ч.л. соли

Смотрите видео, как приготовить суп из чечевицы с беконом:

Способ приготовления:

  1. Смешайте яйца с мукой и солью, добавив необходимое количество воды для получения эластичного теста. Положите тесто в пакет или оберните пищевой пленкой. Оставьте на полчаса.
  2. Разделите тесто на три части, каждую часть раскатайте скалкой в тонкий пласт, сверните рулетом и нарежьте на кусочки.
  3. Отварите лапшу в подсоленной воде в течение нескольких минут, после чего откиньте на дуршлаг и разложите по тарелкам.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рисовую лапшу в азиатском стиле от Татьяны Литвиновой, а также делились рецептом греческого рыбного супа.

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Источник: Сегодня
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