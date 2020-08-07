Классический лагман с бараниной: рецепт приготовления
Готовим вкуснейший лагман из баранины с летними овощами и домашней лапшой
Лагман – сытное среднеазиатское блюдо, которое делают из мяса, сезонных овощей и длинной тянутой лапши. При большом количестве бульона лагман похож на суп, при других способах приготовления — как лапша с подливой и сложной начинкой.
Самое популярное мясо для лагмана – баранина. Из овощей используют болгарский перец, баклажаны, редьку, картофель, лук, пекинскую капусту. Идеальный лагман готовится в чугунном казане.
Лагман с бараниной и домашней лапшой
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 165 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Баранина – 1 кг
- Масло растительное – 100 г
- Лук репчатый – 4 шт.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Зелень (петрушка, кинза, базилик)
- Перец острый – 1 шт.
- Чеснок – 5 зубчиков
- Зира – 1,5 ч. л.
- Кориандр – 1 ч. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Лапша домашняя – 0,5 кг
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Способ приготовления:
- Налейте в казан масло (лучше курдючный жир) и разогрейте, поджарьте кубики лука.
- Положите в казан порезанное кубиками мясо, посолите, поперчите, положите зиру и хорошо поджарьте на сильном огне, помешивая.
- Добавьте порезанные кубиками морковь, перец и баклажан. Тушите 5 минут.
- Смешайте приготовленное с порезанными кубиками помидорами и томатной пастой.
- Размешайте, долейте горячей воды и положите острый перец. Когда все закипит, сделайте маленький огонь и тушите 40 минут. Затем положите чеснок, разрезанный вдоль, травы, специи и тушите еще 5 минут. Дайте настояться не менее часа.
- Отварите лапшу (лучше домашнюю), разложите ее по тарелкам, сверху — гущу, а затем — пару половников жидкости, посыпьте рубленой зеленью. Подавайте лагман с айраном.
Как сделать домашнюю лапшу для лагмана
Ингредиенты:
Для лапши:
- 1 кг муки
- 5 яиц
- 1 ч.л. соли
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Способ приготовления:
- Смешайте яйца с мукой и солью, добавив необходимое количество воды для получения эластичного теста. Положите тесто в пакет или оберните пищевой пленкой. Оставьте на полчаса.
- Разделите тесто на три части, каждую часть раскатайте скалкой в тонкий пласт, сверните рулетом и нарежьте на кусочки.
- Отварите лапшу в подсоленной воде в течение нескольких минут, после чего откиньте на дуршлаг и разложите по тарелкам.
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