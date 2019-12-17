Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей

Сегодня трудно найти человека, который ни разу не пробовал салат "Цезарь"

Салат "Цезарь" Фото: freepik.com

Салат "Цезарь" с курицей – один из самых вкусных и любимых. В этом знаменитом блюде удачно сочетаются нежное куриное филе, хрустящие гренки, свежая зелень и пикантная заправка.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

Салат Цезарь с курицей классический

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 большой кочан салата романо

100 г пармезана

2 куриных филе

Соль, молотый черный перец

Для заправки:

4-6 филе анчоуса

1 яйцо

2 ст. л дижонской горчицы

1 ст.л. белого винного уксуса

1 ч. л. вустерского соуса

1/2 ч.л. соли

Щепотка молотого перца

150 мл подсолнечного масла

100 мл оливкового масла

Для крутонов:

1 небольшая чиабатта

50 мл растительного масла

1 зубчик чеснока

Соль

Способ приготовления:

Куриное филе нужно запечь в духовке, отварить или пожарить на сковороде, приправив по вкусу. Остудить и нарезать тонкими полосками. Приготовить заправку. Смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию. Попробовать, при необходимости добавить еще немного специй. Сделать сухарики. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ºС духовке. Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальной сыр натереть крупными лепестками. Это можно сделать с помощью овощечистки. Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками.

Как подавать салата

Смешать в салатнице зелень с парой ложек соуса и тертым пармезаном, разложить по тарелкам. Выложить сверху куриное филе, гренки и лепестки пармезана. Остальной соус подать отдельно.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный салат с ананасами и грибами. "Сегодня" также делились рецептом ролла с салатом "Цезарь".

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