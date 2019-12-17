Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей

Сегодня трудно найти человека, который ни разу не пробовал салат "Цезарь"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
Салат "Цезарь"
Салат "Цезарь"
Фото: freepik.com

Салат "Цезарь" с курицей – один из самых вкусных и любимых. В этом знаменитом блюде удачно сочетаются нежное куриное филе, хрустящие гренки, свежая зелень и пикантная заправка.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

Читайте также:
Салат "Цезарь" с креветками и помидорами черри

Салат Цезарь с курицей классический

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 большой кочан салата романо
  • 100 г пармезана
  • 2 куриных филе
  • Соль, молотый черный перец

Для заправки:

  • 4-6 филе анчоуса
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л дижонской горчицы
  • 1 ст.л. белого винного уксуса
  • 1 ч. л. вустерского соуса
  • 1/2 ч.л. соли
  • Щепотка молотого перца
  • 150 мл подсолнечного масла
  • 100 мл оливкового масла

Для крутонов:

  • 1 небольшая чиабатта
  • 50 мл растительного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нужно запечь в духовке, отварить или пожарить на сковороде, приправив по вкусу. Остудить и нарезать тонкими полосками.
  2. Приготовить заправку. Смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию. Попробовать, при необходимости добавить еще немного специй.
  3. Сделать сухарики. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ºС духовке.
  4. Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальной сыр натереть крупными лепестками. Это можно сделать с помощью овощечистки.
  5. Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками.

Как подавать салата

Смешать в салатнице зелень с парой ложек соуса и тертым пармезаном, разложить по тарелкам. Выложить сверху куриное филе, гренки и лепестки пармезана. Остальной соус подать отдельно.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный салат с ананасами и грибами. "Сегодня" также делились рецептом ролла с салатом "Цезарь".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Постная выпечка: рецепт шоколадного кекса с глазурью Как приготовить салат оливье со свежими огурцами на Новый год Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой Как приготовить домашние пельмени с индейкой
салат рецепт как приготовить цезарь куриное филе
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Гости ахнут, увидев салат
Гости ахнут, увидев салат "Подарок" на праздничном столе!
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

Вчера, 17:46Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 16:16Wellness

Чем полезны финики для здоровья

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Вчера, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 12:36Шоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Вчера, 11:27Food

Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

Вчера, 09:38Техно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

Вчера, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

15 декабряFun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

15 декабряТехно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

15 декабряFun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

15 декабряFun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

Новости партнеров

Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Как употребление сырого чеснока сказывается на здоровье человека?
Как употребление сырого чеснока сказывается на здоровье человека?
«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил из-за сравнения с Киркоровым
«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил из-за сравнения с Киркоровым
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени