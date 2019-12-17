Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей
Сегодня трудно найти человека, который ни разу не пробовал салат "Цезарь"
Салат "Цезарь" с курицей – один из самых вкусных и любимых. В этом знаменитом блюде удачно сочетаются нежное куриное филе, хрустящие гренки, свежая зелень и пикантная заправка.
Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:
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Салат Цезарь с курицей классический
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 221 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 большой кочан салата романо
- 100 г пармезана
- 2 куриных филе
- Соль, молотый черный перец
Для заправки:
- 4-6 филе анчоуса
- 1 яйцо
- 2 ст. л дижонской горчицы
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- 1 ч. л. вустерского соуса
- 1/2 ч.л. соли
- Щепотка молотого перца
- 150 мл подсолнечного масла
- 100 мл оливкового масла
Для крутонов:
- 1 небольшая чиабатта
- 50 мл растительного масла
- 1 зубчик чеснока
- Соль
Способ приготовления:
- Куриное филе нужно запечь в духовке, отварить или пожарить на сковороде, приправив по вкусу. Остудить и нарезать тонкими полосками.
- Приготовить заправку. Смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию. Попробовать, при необходимости добавить еще немного специй.
- Сделать сухарики. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ºС духовке.
- Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальной сыр натереть крупными лепестками. Это можно сделать с помощью овощечистки.
- Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками.
Как подавать салата
Смешать в салатнице зелень с парой ложек соуса и тертым пармезаном, разложить по тарелкам. Выложить сверху куриное филе, гренки и лепестки пармезана. Остальной соус подать отдельно.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный салат с ананасами и грибами. "Сегодня" также делились рецептом ролла с салатом "Цезарь".
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