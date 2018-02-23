Классика французской кухни: клафути с вишней
Зимой клафути можно готовить с замороженными ягодами
Воздушный клафути из блинного теста с кисловатыми ягодками вишни – превосходный десерт родом из Франции. Классическим считается вариант с добавлением свежей вишни или черешни с косточками.
Основа клафути – блинное тесто из яиц, муки, молока и сахара. Иногда в тесто кладут сливочное масло, ваниль, корицу, фруктовые ликеры и ром.
Клафути с вишней
Ингредиенты:
- 500 г вишен
- 250 мл молока
- 10 г сливочного масла
- 100 г муки
- 100 г сахара
- 3 яйца
- семена и половина стручка ванили
Рецепт приготовления:
1. Вишни разморозить и слить лишний сок.
2. Неразъемную форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить ягоды в один слой, по желанию присыпать сахаром (1-2 ст.л.).
3. Молоко нагреть в сотейнике вместе с семенами и половиной стручка ванили. Остудить до комнатной температуры и процедить молоко через мелкое сито.
4. В миске взбить яйца с сахаром. Добавить просеянную муку и перемешать массу венчиком, чтобы не было комков.
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5. Небольшими порциями влить молоко, перемешать. Тесто должно быть однородным и довольно жидким. Вылить его на вишню.
6. Отправить клафути на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
7. Готовый десерт перед подачей остудить в форме и посыпать сахарной пудрой. Клафути вкусно есть теплым вместе с шариком мороженого.
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