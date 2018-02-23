Классика французской кухни: клафути с вишней

Сегодня, 12:23

Зимой клафути можно готовить с замороженными ягодами

Клафути с вишней Фото: freepik.com
Клафути с вишней Фото: freepik.com

Воздушный клафути из блинного теста с кисловатыми ягодками вишни – превосходный десерт родом из Франции. Классическим считается вариант с добавлением свежей вишни или черешни с косточками.

Основа клафути – блинное тесто из яиц, муки, молока и сахара. Иногда в тесто кладут сливочное масло, ваниль, корицу, фруктовые ликеры и ром.

Клафути с вишней

Ингредиенты:

  • 500 г вишен
  • 250 мл молока
  • 10 г сливочного масла
  • 100 г муки
  • 100 г сахара
  • 3 яйца
  • семена и половина стручка ванили

Рецепт приготовления:

1. Вишни разморозить и слить лишний сок.

2. Неразъемную форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить ягоды в один слой, по желанию присыпать сахаром (1-2 ст.л.). 

3. Молоко нагреть в сотейнике вместе с семенами и половиной стручка ванили. Остудить до комнатной температуры и процедить молоко через мелкое сито.

4. В миске взбить яйца с сахаром. Добавить просеянную муку и перемешать массу венчиком, чтобы не было комков.

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5. Небольшими порциями влить молоко, перемешать. Тесто должно быть однородным и довольно жидким. Вылить его на вишню.

6. Отправить клафути на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку.

7. Готовый десерт перед подачей остудить в форме и посыпать сахарной пудрой. Клафути вкусно есть теплым вместе с шариком мороженого.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить французский татен с яблоками. Мы также делились рецептом постного тыквенного пирога

Смотрите видео, как приготовить бискотти с орехами и сухофруктами:
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Источник:

"Сегодня"

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