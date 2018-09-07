Классика итальянской кухни: томатный соус по-тоскански

Рецепт из книги Валентино Бонтемпи "La Pappa Italiana"

Паста с томатным соусом Фото: pixabay.com

Томатный соус с пряными травами и специями – основа многих блюд итальянской кухни. Его используют для приготовления пасты, мяса, птицы и рыбы.

Итальянский томатный соус

Ингредиенты:

500 г очищенных томатов в собственном соку

1 зубчик чеснока

1 морковь

1 средний репчатый лук

1 лук-порей (только белая часть)

100 мл оливкового масла

1 стебель сельдерея

1 веточка розмарина

1 веточка базилика

щепотка сахара

соль и свежемолотый черный перец

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Домашний соус айоли: классический рецепт приготовления

Рецепт приготовления:

Морковь натереть на крупной терке. Сельдерей, лук и чеснок измельчить и все вместе слегка обжарить на разогретом оливковом масле. Добавить помидоры и влить 200 мл воды. Посолить, поперчить и готовить на медленном огне под неплотно закрытой крышкой в течение 20-30 минут. Попробовать, по желанию добавить немного сахара. Затем все содержимое сковороды измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Добавить базилик и розмарин и довести соус до кипения. Достать базилик и розмарин, дать остыть. После того, как соус остынет, переложить его в чистую, плотно закрывающуюся банку и хранить в холодильнике. Там он будет оставаться свежим в течение 4-5 дней.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить мексиканский соус гуакамоле. . Кроме этого, мы делились рецептом пасты с индейкой в томатном соусе.

Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата: