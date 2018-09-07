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Классика итальянской кухни: томатный соус по-тоскански

Рецепт из книги Валентино Бонтемпи "La Pappa Italiana"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Паста с томатным соусом Фото: pixabay.com
Паста с томатным соусом Фото: pixabay.com

Томатный соус с пряными травами и специями – основа многих блюд итальянской кухни. Его используют для приготовления пасты, мяса, птицы и рыбы. 

Итальянский томатный соус

Ингредиенты:

  • 500 г очищенных томатов в собственном соку
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 морковь
  • 1 средний репчатый лук
  • 1 лук-порей (только белая часть)
  • 100 мл оливкового масла
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 веточка розмарина
  • 1 веточка базилика
  • щепотка сахара
  • соль и свежемолотый черный перец
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Рецепт приготовления:

  1. Морковь натереть на крупной терке.
  2. Сельдерей, лук и чеснок измельчить и все вместе слегка обжарить на разогретом оливковом масле.
  3. Добавить помидоры и влить 200 мл воды. Посолить, поперчить и готовить на медленном огне под неплотно закрытой крышкой в течение 20-30 минут. Попробовать, по желанию добавить немного сахара.
  4. Затем все содержимое сковороды измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
  5. Добавить базилик и розмарин и довести соус до кипения. Достать базилик и розмарин, дать остыть. После того, как соус остынет, переложить его в чистую, плотно закрывающуюся банку и хранить в холодильнике. Там он будет оставаться свежим в течение 4-5 дней.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить мексиканский соус гуакамоле. . Кроме этого, мы делились рецептом пасты с индейкой в томатном соусе.

Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата:

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Источник: "Сегодня"
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