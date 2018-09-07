Классика итальянской кухни: томатный соус по-тоскански
Рецепт из книги Валентино Бонтемпи "La Pappa Italiana"
Томатный соус с пряными травами и специями – основа многих блюд итальянской кухни. Его используют для приготовления пасты, мяса, птицы и рыбы.
Итальянский томатный соус
Ингредиенты:
- 500 г очищенных томатов в собственном соку
- 1 зубчик чеснока
- 1 морковь
- 1 средний репчатый лук
- 1 лук-порей (только белая часть)
- 100 мл оливкового масла
- 1 стебель сельдерея
- 1 веточка розмарина
- 1 веточка базилика
- щепотка сахара
- соль и свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Морковь натереть на крупной терке.
- Сельдерей, лук и чеснок измельчить и все вместе слегка обжарить на разогретом оливковом масле.
- Добавить помидоры и влить 200 мл воды. Посолить, поперчить и готовить на медленном огне под неплотно закрытой крышкой в течение 20-30 минут. Попробовать, по желанию добавить немного сахара.
- Затем все содержимое сковороды измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
- Добавить базилик и розмарин и довести соус до кипения. Достать базилик и розмарин, дать остыть. После того, как соус остынет, переложить его в чистую, плотно закрывающуюся банку и хранить в холодильнике. Там он будет оставаться свежим в течение 4-5 дней.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить мексиканский соус гуакамоле. . Кроме этого, мы делились рецептом пасты с индейкой в томатном соусе.
Смотрите видео, как сделать полезный соус для салата:
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Источник: "Сегодня"