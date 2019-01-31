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Клубничный чизкейк на День святого Валентина

Этот десерт очень вкусный, с четким ароматом белого шоколада

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 17:00
Чизкейк с клубникой Фото: freepik.com
Чизкейк с клубникой
Фото: freepik.com

Клубничный пирог – идеальный десерт на День святого Валентина. Сегодня мы поделимся рецептом потрясающего чизкейка без выпечки с белым шоколадом, клубникой и желе. Если вы будете использовать замороженные ягоды, нужно предварительно дать им оттаять и слить лишний сок.

Клубничный чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

Для основы:

  • 175 г песочного печенья
  • 50 г сливочного масла

Для начинки:

  • 200 г белого шоколада
  • 300 г мягкого сливочного сыра
  • 200 г сметаны
  • 225 г клубники
  • 5 г желатина
  • 100 молока
  • 1 пакетик красного желе для торта

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Рецепт приготовления:

  1. Измельчить печенье в крошку и смешать с размягченным маслом.
  2. Плотно утрамбовать массу на дно и стенки круглой разъемной формы диаметром 20 см. Поместить в холодильник.
  3. Желатин замочить в холодном молоке и дать ему набухнуть. Затем подогреть, не доводя до кипения, чтобы гранулы растворились. Остудить до теплого.
  4. Растопить кусочки шоколада на паровой бане или в микроволновой печи. Будьте внимательны, белый шоколад легко подгорает.
  5. Взбить сыр и сметану до образования густой однородной массы.
  6. Перемешать сметанный крем с растопленным белым шоколадом и желатином.
  7. Выложить массу в подготовленную форму.
  8. Разровнять и поставить примерно на 4 часа в холодильник для застывания.
  9. Клубнику помыть, нарезать и выложить сверху.
  10. Затем приготовить желе для торта по инструкции на упаковке. Залить чизкейк и дать желе застыть. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Источник: Сегодня
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