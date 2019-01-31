Клубничный чизкейк на День святого Валентина
Этот десерт очень вкусный, с четким ароматом белого шоколада
Клубничный пирог – идеальный десерт на День святого Валентина. Сегодня мы поделимся рецептом потрясающего чизкейка без выпечки с белым шоколадом, клубникой и желе. Если вы будете использовать замороженные ягоды, нужно предварительно дать им оттаять и слить лишний сок.
Клубничный чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
Для основы:
- 175 г песочного печенья
- 50 г сливочного масла
Для начинки:
- 200 г белого шоколада
- 300 г мягкого сливочного сыра
- 200 г сметаны
- 225 г клубники
- 5 г желатина
- 100 молока
- 1 пакетик красного желе для торта
Рецепт приготовления:
- Измельчить печенье в крошку и смешать с размягченным маслом.
- Плотно утрамбовать массу на дно и стенки круглой разъемной формы диаметром 20 см. Поместить в холодильник.
- Желатин замочить в холодном молоке и дать ему набухнуть. Затем подогреть, не доводя до кипения, чтобы гранулы растворились. Остудить до теплого.
- Растопить кусочки шоколада на паровой бане или в микроволновой печи. Будьте внимательны, белый шоколад легко подгорает.
- Взбить сыр и сметану до образования густой однородной массы.
- Перемешать сметанный крем с растопленным белым шоколадом и желатином.
- Выложить массу в подготовленную форму.
- Разровнять и поставить примерно на 4 часа в холодильник для застывания.
- Клубнику помыть, нарезать и выложить сверху.
- Затем приготовить желе для торта по инструкции на упаковке. Залить чизкейк и дать желе застыть.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
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Источник: Сегодня