Клубничный чизкейк на День святого Валентина

Этот десерт очень вкусный, с четким ароматом белого шоколада

Чизкейк с клубникой Фото: freepik.com

Клубничный пирог – идеальный десерт на День святого Валентина. Сегодня мы поделимся рецептом потрясающего чизкейка без выпечки с белым шоколадом, клубникой и желе. Если вы будете использовать замороженные ягоды, нужно предварительно дать им оттаять и слить лишний сок.

Клубничный чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

Для основы:

175 г песочного печенья

50 г сливочного масла

Для начинки:

200 г белого шоколада

300 г мягкого сливочного сыра

200 г сметаны

225 г клубники

5 г желатина

100 молока

1 пакетик красного желе для торта

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Рецепт приготовления:

Измельчить печенье в крошку и смешать с размягченным маслом. Плотно утрамбовать массу на дно и стенки круглой разъемной формы диаметром 20 см. Поместить в холодильник. Желатин замочить в холодном молоке и дать ему набухнуть. Затем подогреть, не доводя до кипения, чтобы гранулы растворились. Остудить до теплого. Растопить кусочки шоколада на паровой бане или в микроволновой печи. Будьте внимательны, белый шоколад легко подгорает. Взбить сыр и сметану до образования густой однородной массы. Перемешать сметанный крем с растопленным белым шоколадом и желатином. Выложить массу в подготовленную форму. Разровнять и поставить примерно на 4 часа в холодильник для застывания. Клубнику помыть, нарезать и выложить сверху. Затем приготовить желе для торта по инструкции на упаковке. Залить чизкейк и дать желе застыть.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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