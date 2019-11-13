Клюква: польза и вред осенней ягоды
Благодаря своим полезным свойствам клюква нашла широкое применение при лечении различных заболеваний
Клюква – популярный суперфуд. Чаще всего ее употребляют в виде соуса или сока. Клюкву также добавляют в начинку пирогов, запеканки и десерты. Ее калорийность составляет 28 ккал на 100 г.
Смотрите видео, какими ягодами лучше всего лакомиться осенью и зимой:
Ягоды клюквы – ценный пищевой и лечебный продукт. Для американцев клюква – праздничная ягода, без которой не обходится ни один День Благодарения.
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Польза клюквы для здоровья
Клюква богата витаминами, пектиновыми веществами, органическими кислотами и сахарами. Эта осенняя ягода содержит:
- Лимонную, бензоевую, яблочную, хинную, олеановые кислоты, а также в незначительных концентрациях щавелевую и янтарную кислоты;
- Витамины. Особенно она богата витамином С;
- Фруктозу и глюкозу, в меньшей степени – сахарозу;
- Биофлавоноиды;
- Бетаин;
- Макроэлементы и макроэлементы.
Ягоды клюквы полезны при различных болезнях. Они способствуют:
- Снижению определяемого уровня холестерина в сыворотке крови;
- Укреплению стенок сосудов;
- Предупреждению формирования атеросклеротических бляшек на стенках мелких и средних артерий;
- Предотвращению образования тромбов;
- Повышению работоспособности;
- Уменьшению воспалительных процессов.
Вещества, входящие в состав ягод, обладают антибактериальными свойствами. Это связано с тем, что они препятствуют прикреплению микроорганизмов к слизистым оболочкам, выстилающим различные органы.
Клюква применяется при инфекционно-воспалительных процессах мочевыводящего тракта. На фоне ее приема внутрь при циститах уменьшается выраженность дизурических проявлений (учащенного, болезненного мочеиспускания).
Вред клюквы для здоровья
В некоторых случаях от применения клюквы следует отказаться. Ее не стоит употреблять:
- При назначении препаратов, которые уменьшают свертываемость крови (например, варфарина, дабигатрана). Ягода усиливает их действие, что может привести к повышенной кровоточивости;
- Совместно с продуктами, в которых содержатся большие концентрации щавелевой кислоты (щавель, шпинат, томаты, петрушка, свекла), так как клюква усиливает выделение с мочой ее солей (оксолатов). Это может способствовать образованию камней у пациентов, страдающих мочекаменной болезнью;
- При гастритах с повышенной секреторной активностью и обострениях язвенной болезни, поражающей не только желудок, но и также двенадцатиперстную часть кишки.
- Также не рекомендуется применять клюкву и содержащие ее продукты, если имеется индивидуальная непереносимость ягоды. Это может привести к развитию аллергических реакций.
Пирог с клюквой тертый
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Калорийность:
- 419 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для начинки:
- 2 яйца
- 300 г муки
- 200 г масла
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 70 г сахара
- 2 ст. л. сметаны 10%
- Щепотка соли
Для начинки:
- 300 г клюквы
- 5 ст. л. сахара
- 4-5 ст. л. сахарной пудры
- 70 г крахмала
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром.
- Добавьте мягкое сливочное масло, сметану и перемешайте.
- Всыпьте крахмал, соль и разрыхлитель. Перемешайте, добавьте частями муку и замесите эластичное тесто.
- Разделите на две неравные части. Большую часть заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на полчаса.
- Ягоды при необходимости разморозьте, смешайте с сахаром и разомните в пюре.
- Большую часть теста раскатайте по форме и сделайте небольшие бортики.
- Распределите по всей форме с тестом начинку.
- Меньшую часть теста натрите на терке и распределите поверх клюквы.
- Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке 35-40 минут, до золотистого цвета. Достаньте и немного остудите.
- Посыпьте клюквенный пирог просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь хлеб с сушеной клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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