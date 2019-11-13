Клюква: польза и вред осенней ягоды

Благодаря своим полезным свойствам клюква нашла широкое применение при лечении различных заболеваний

Клюква богата витамином С Фото: freepik.com

Клюква – популярный суперфуд. Чаще всего ее употребляют в виде соуса или сока. Клюкву также добавляют в начинку пирогов, запеканки и десерты. Ее калорийность составляет 28 ккал на 100 г.

Смотрите видео, какими ягодами лучше всего лакомиться осенью и зимой:

Ягоды клюквы – ценный пищевой и лечебный продукт. Для американцев клюква – праздничная ягода, без которой не обходится ни один День Благодарения.

Польза клюквы для здоровья

Клюква содержит антиоксиданты Фото: Pixabay

Клюква богата витаминами, пектиновыми веществами, органическими кислотами и сахарами. Эта осенняя ягода содержит:

Лимонную, бензоевую, яблочную, хинную, олеановые кислоты, а также в незначительных концентрациях щавелевую и янтарную кислоты;

Витамины. Особенно она богата витамином С;

Фруктозу и глюкозу, в меньшей степени – сахарозу;

Биофлавоноиды;

Бетаин;

Макроэлементы и макроэлементы.

Клюква полезна для сосудов Фото: Pexels

Ягоды клюквы полезны при различных болезнях. Они способствуют:

Снижению определяемого уровня холестерина в сыворотке крови;

Укреплению стенок сосудов;

Предупреждению формирования атеросклеротических бляшек на стенках мелких и средних артерий;

Предотвращению образования тромбов;

Повышению работоспособности;

Уменьшению воспалительных процессов.

Вещества, входящие в состав ягод, обладают антибактериальными свойствами. Это связано с тем, что они препятствуют прикреплению микроорганизмов к слизистым оболочкам, выстилающим различные органы.

Клюква применяется при инфекционно-воспалительных процессах мочевыводящего тракта. На фоне ее приема внутрь при циститах уменьшается выраженность дизурических проявлений (учащенного, болезненного мочеиспускания).

Вред клюквы для здоровья

Клюкву нельзя есть при гастрите Фото: Pixabay

В некоторых случаях от применения клюквы следует отказаться. Ее не стоит употреблять:

При назначении препаратов, которые уменьшают свертываемость крови (например, варфарина, дабигатрана). Ягода усиливает их действие, что может привести к повышенной кровоточивости;

Совместно с продуктами, в которых содержатся большие концентрации щавелевой кислоты (щавель, шпинат, томаты, петрушка, свекла), так как клюква усиливает выделение с мочой ее солей (оксолатов). Это может способствовать образованию камней у пациентов, страдающих мочекаменной болезнью;

При гастритах с повышенной секреторной активностью и обострениях язвенной болезни, поражающей не только желудок, но и также двенадцатиперстную часть кишки.

Также не рекомендуется применять клюкву и содержащие ее продукты, если имеется индивидуальная непереносимость ягоды. Это может привести к развитию аллергических реакций.

Пирог с клюквой тертый

Пирог с клюквой тертый Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 20 минут

Калорийность:

419 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

2 яйца

300 г муки

200 г масла

1/2 ч. л. разрыхлителя

70 г сахара

2 ст. л. сметаны 10%

Щепотка соли

Для начинки:

300 г клюквы

5 ст. л. сахара

4-5 ст. л. сахарной пудры

70 г крахмала

Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахаром. Добавьте мягкое сливочное масло, сметану и перемешайте. Всыпьте крахмал, соль и разрыхлитель. Перемешайте, добавьте частями муку и замесите эластичное тесто. Разделите на две неравные части. Большую часть заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на полчаса. Ягоды при необходимости разморозьте, смешайте с сахаром и разомните в пюре. Большую часть теста раскатайте по форме и сделайте небольшие бортики. Распределите по всей форме с тестом начинку. Меньшую часть теста натрите на терке и распределите поверх клюквы. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке 35-40 минут, до золотистого цвета. Достаньте и немного остудите. Посыпьте клюквенный пирог просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь хлеб с сушеной клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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