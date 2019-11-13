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Клюква: польза и вред осенней ягоды

Благодаря своим полезным свойствам клюква нашла широкое применение при лечении различных заболеваний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Клюква богата витамином С
Клюква богата витамином С
Фото: freepik.com

Клюква – популярный суперфуд. Чаще всего ее употребляют в виде соуса или сока. Клюкву также добавляют в начинку пирогов, запеканки и десерты. Ее калорийность составляет 28 ккал на 100 г.

Смотрите видео, какими ягодами лучше всего лакомиться осенью и зимой:

Ягоды клюквы – ценный пищевой и лечебный продукт. Для американцев клюква – праздничная ягода, без которой не обходится ни один День Благодарения.

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Польза клюквы для здоровья

Клюква содержит антиоксиданты
Клюква содержит антиоксиданты
Фото: Pixabay

Клюква богата витаминами, пектиновыми веществами, органическими кислотами и сахарами. Эта осенняя ягода содержит:

  • Лимонную, бензоевую, яблочную, хинную, олеановые кислоты, а также в незначительных концентрациях щавелевую и янтарную кислоты;
  • Витамины. Особенно она богата витамином С;
  • Фруктозу и глюкозу, в меньшей степени – сахарозу;
  • Биофлавоноиды;
  • Бетаин;
  • Макроэлементы и макроэлементы.

Клюква полезна для сосудов
Клюква полезна для сосудов
Фото: Pexels

Ягоды клюквы полезны при различных болезнях. Они способствуют:

  • Снижению определяемого уровня холестерина в сыворотке крови;
  • Укреплению стенок сосудов;
  • Предупреждению формирования атеросклеротических бляшек на стенках мелких и средних артерий;
  • Предотвращению образования тромбов;
  • Повышению работоспособности;
  • Уменьшению воспалительных процессов.

Вещества, входящие в состав ягод, обладают антибактериальными свойствами. Это связано с тем, что они препятствуют прикреплению микроорганизмов к слизистым оболочкам, выстилающим различные органы.

Клюква применяется при инфекционно-воспалительных процессах мочевыводящего тракта. На фоне ее приема внутрь при циститах уменьшается выраженность дизурических проявлений (учащенного, болезненного мочеиспускания).

Вред клюквы для здоровья

Клюкву нельзя есть при гастрите
Клюкву нельзя есть при гастрите
Фото: Pixabay

В некоторых случаях от применения клюквы следует отказаться. Ее не стоит употреблять:

  • При назначении препаратов, которые уменьшают свертываемость крови (например, варфарина, дабигатрана). Ягода усиливает их действие, что может привести к повышенной кровоточивости;
  • Совместно с продуктами, в которых содержатся большие концентрации щавелевой кислоты (щавель, шпинат, томаты, петрушка, свекла), так как клюква усиливает выделение с мочой ее солей (оксолатов). Это может способствовать образованию камней у пациентов, страдающих мочекаменной болезнью;
  • При гастритах с повышенной секреторной активностью и обострениях язвенной болезни, поражающей не только желудок, но и также двенадцатиперстную часть кишки.
  • Также не рекомендуется применять клюкву и содержащие ее продукты, если имеется индивидуальная непереносимость ягоды. Это может привести к развитию аллергических реакций.

Пирог с клюквой тертый

Пирог с клюквой тертый
Пирог с клюквой тертый
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Калорийность:

  • 419 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 2 яйца
  • 300 г муки
  • 200 г масла
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • 70 г сахара
  • 2 ст. л. сметаны 10%
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 300 г клюквы
  • 5 ст. л. сахара
  • 4-5 ст. л. сахарной пудры
  • 70 г крахмала

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром.
  2. Добавьте мягкое сливочное масло, сметану и перемешайте.
  3. Всыпьте крахмал, соль и разрыхлитель. Перемешайте, добавьте частями муку и замесите эластичное тесто.
  4. Разделите на две неравные части. Большую часть заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на полчаса.
  5. Ягоды при необходимости разморозьте, смешайте с сахаром и разомните в пюре.
  6. Большую часть теста раскатайте по форме и сделайте небольшие бортики.
  7. Распределите по всей форме с тестом начинку.
  8. Меньшую часть теста натрите на терке и распределите поверх клюквы.
  9. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке 35-40 минут, до золотистого цвета. Достаньте и немного остудите.
  10. Посыпьте клюквенный пирог просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь хлеб с сушеной клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: womenclub.ru
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