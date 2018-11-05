Клюквенная сангрия с ромом и апельсинами
Сангрию можно готовить не только летом
Сангрия – это традиционный испанский напиток, который готовится из красного вина с добавлением фруктов. Мы предлагаем вам осенний вариант сангрии – с клюквой и апельсинами.
Клюквенная сангрия
Ингредиенты:
- 2 стакана свежей или размороженной клюквы
- 1 стакан сахара
- 1 стакан воды
- 750 мл бутылка красного фруктового вина
- 1/2 стакана рома или коньяка
- 1 стакана свежевыжатого апельсинового сока
Для подачи:
- свежая клюква
- апельсин
- яблоки
- корица
- розмарин
- лед
Рецепт приготовления:
- Сложить клюкву в кастрюлю, добавить сахар и воду. Довести до кипения.
- Уменьшить огонь до минимума и варить 5 минут, пока клюква не начнет лопаться.
- Процедить смесь через сито в миску, прижимая клюкву ложку, чтобы ягоды отдали как можно больше сока. Жмых выбросить.
- Дать клюквенному сиропу остыть, а затем перелить в большой кувшин.
- Добавить все остальные ингредиенты. Поставить сангрию в холодильник на часа и подавать вместе со льдом.
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Источник: "Сегодня"