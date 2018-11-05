Клюквенная сангрия с ромом и апельсинами

Сангрию можно готовить не только летом

Сангрия с клюквой Фото: depositphotos.com

Сангрия – это традиционный испанский напиток, который готовится из красного вина с добавлением фруктов. Мы предлагаем вам осенний вариант сангрии – с клюквой и апельсинами.

Клюквенная сангрия

Ингредиенты:

2 стакана свежей или размороженной клюквы

1 стакан сахара

1 стакан воды

750 мл бутылка красного фруктового вина

1/2 стакана рома или коньяка

1 стакана свежевыжатого апельсинового сока

Для подачи:

свежая клюква

апельсин

яблоки

корица

розмарин

лед

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Рецепт приготовления:

Сложить клюкву в кастрюлю, добавить сахар и воду. Довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и варить 5 минут, пока клюква не начнет лопаться. Процедить смесь через сито в миску, прижимая клюкву ложку, чтобы ягоды отдали как можно больше сока. Жмых выбросить. Дать клюквенному сиропу остыть, а затем перелить в большой кувшин. Добавить все остальные ингредиенты. Поставить сангрию в холодильник на часа и подавать вместе со льдом.

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