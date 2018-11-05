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Клюквенная сангрия с ромом и апельсинами

Сангрию можно готовить не только летом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Сангрия с клюквой Фото: depositphotos.com
Сангрия с клюквой Фото: depositphotos.com

Сангрия – это традиционный испанский напиток, который готовится из красного вина с добавлением фруктов. Мы предлагаем вам осенний вариант сангрии – с клюквой и апельсинами.

Клюквенная сангрия

Ингредиенты:

  • 2 стакана свежей или размороженной клюквы
  • 1 стакан сахара 
  • 1 стакан воды
  • 750 мл бутылка красного фруктового вина
  • 1/2 стакана рома или коньяка
  • 1 стакана свежевыжатого апельсинового сока

Для подачи:

  • свежая клюква
  • апельсин
  • яблоки
  • корица
  • розмарин
  • лед
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Рецепт приготовления:

  1. Сложить клюкву в кастрюлю, добавить сахар и воду. Довести до кипения.
  2. Уменьшить огонь до минимума и варить 5 минут, пока клюква не начнет лопаться.
  3. Процедить смесь через сито в миску, прижимая клюкву ложку, чтобы ягоды отдали как можно больше сока. Жмых выбросить.
  4. Дать клюквенному сиропу остыть, а затем перелить в большой кувшин.
  5. Добавить все остальные ингредиенты. Поставить сангрию в холодильник на часа и подавать вместе со льдом.

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Источник: "Сегодня"
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