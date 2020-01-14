Кофе с молоком: польза и вред для здоровья

Узнайте, вреден ли кофе с молоком

Кофе с молоком полезен не всем Фото: freepik.com

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Некоторые пьют его черным, другие предпочитают американо с молоком, капучино и латте. Но полезен ли кофе с молоком или, наоборот, вреден? Чтобы четко понять влияние молока на свойства кофе, следует знать, какими свойствами оно обладает.

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Молоко повышает калорийность кофе

Чашка кофе стандартного размера содержит всего 2 ккал. В кофе с молоком уже 49 ккал, а если вы добавите сахар, энергетическая ценность еще больше повысится. Поэтому, если вы следите за калорийностью рациона, вам необходимо регулировать количество молока. Но если нет, вы можете насладиться чашечкой кофе с молоком.

Молоко богато углеводами

Одним из основных питательных веществ, содержащихся в молоке, являются углеводы. Они полезны, потому что дают нам энергию. Таким образом, вы будете наслаждаться не только стимулирующим эффектом кофе, но и зарядитесь энергией от молока.

Молоко содержит белок

Молоко является отличным источником белка, который прекрасно подходит для наращивания мышечной массы и тканей организма. Чашка на 180 мл содержит по крайней мере 2 г белка.

Молоко повышает калорийность кофе Фото: freepik.com

Молоко включает жиры

Выпивая чашку кофе с молоком, вы получаете 2 г жира.

Сколько кофеина в кофе с молоком

Молоко не влияет на количество кофеина в напитке. Чашка кофе на 180 мл молоком содержит от 30 до 150 мг кофеина.

Польза и вред кофе с молоком

Украинцы варят кофе в турке и запаривают в чашке Фото: freepik.com

Кофе с молоком имеет как позитивное, так и негативное влияние на организм. Некоторым людям следует употреблять его с осторожностью, а некоторым – и вовсе исключить из рациона.

Не добавляйте молоко, если хотите похудеть

Кофе без молока имеет низкую калорийность и жирность. Таким образом, вы можете регулировать потребление калорий и жиров. Кроме того, если вы хотите похудеть, минимизируйте количество сахара в напитке.

Пейте черный кофе утром, а с молоком – вечером

Чашечка черного кофе зарядит вас энергией и будет поддерживать активность в течение всего дня. Напиток также поможет повысить концентрацию внимания и ясность ума. Однако не пейте черный кофе вечером, чтобы не вызвать бессоницу.

Исправить эту проблему можно с помощью небольшой порции молока в кофе (около 50 г) — таким образом вы сможете и насладиться любимым напитком, и обеспечить себе спокойный здоровый сон. Для тех, кто уже плохо спит ночью, медики рекомендуют вообще исключить кофе после захода солнца.

Кофе с молоком – отличная альтернатива при повышенной кислотности

По утрам лучше пить черный кофе Фото: stocksnap.io

Если вы страдаете от повышенной кислотности и хотите выпить кофе, вы можете добавить немного молока. Кофе имеет высокий уровень рН и, следовательно, может увеличить концентрацию кислоты. Добавление молока уменьшит кислотность напитка.

Молоко защищает от рака пищевода

Рак пищевода связывают с употреблением слишком горячей пищи. Молоко делает напиток более безопасным, снижая температуру кофе.

Молоко не стоит добавлять при индивидуальной непереносимости

Если у вас непереносимость лактозы, рекомендуется использовать обогащенное кальцием и гипоаллергенное миндальное молоко. Это гораздо лучшая альтернатива цельному молоку с высоким содержанием углеводов.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая полезная добавка может заменить сахар и сливки в кофе. "Сегодня" также сообщали, какой кофе лучше: натуральный или растворимый.

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