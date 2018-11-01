Когда попался кислый фрукт: как сделать цитрусовые сладкими и вкусными

Медовая заправка поможет исправить неудачную покупку

Кислые фрукты можно сделать сладкими Фото: depositphotos.com

Если вам попались кислые мандарины, апельсины или грейпфруты, не расстраивайтесь. Подсластить цитрусовые можно с помощью вкусного медового соуса с добавлением лимонного сока и молотой корицы. Такую ароматную заправку используют многие шефы в разных ресторанах мира.

Медово-лимонный соус для цитрусовых

Ингредиенты:

2 ст.л. жидкого меда

1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

щепотка молотой корицы

Рецепт приготовления:

Смешайте в мисочке мед, свежевыжатый лимонный сок и молотую корицу. Цитрусовые (апельсины, мандарины или грейпфруты) очистите, разделите на дольки и удалите белые пленки и косточки. Фрукты можно нарезать тонкими кружочками. Выложите цитрусовые дольки на тарелку и полейте сладкой заправкой. По желанию украсьте листиками мяты или колотыми орешками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как нарезать цитрусовые, не оставляя ни кожуры, ни белой кожицы, ни мембран. Сайт "Сегодня" также писал, как использовать лимонную цедру в кулинарии.

Смотрите видео, как сделать фрукты не только вкусными, но и полезными: