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Кокосовое бланманже на День святого Валентина

Рецепт французского десерта из кокосового молока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Десерт на День святого Валентина Фото: depositphotos.com
Десерт на День святого Валентина
Фото: depositphotos.com

Этот десерт представляет собой желе с потрясающим ароматом кокоса и нежной консистенцией. Бланманже может стать отличным завершением романтического ужина или сладким подарком на День всех влюбленных (на такой случай можно использовать формочки в виде сердечек).

Кокосовое бланманже на День святого Валентина

Ингредиенты:

  •  200 мл кокосовых сливок
  • 200 мл молока
  • 100 г коричневого сахара
  • 50 г белого шоколада
  • 20 г желатина
  • 2 ст.л. тертой мякоти кокоса

Для соуса:

  • 50 г белого шоколада
  • 50 мл молока

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Рецепт приготовления:

  1. Желатин замачиваем в холодной кипяченной воде согласно инструкции на упаковке. В кастрюле смешиваем кокосовое молоко, коровье молоко, сахар, поломанный на кусочки шоколад и тертый кокос. Прогреваем, не доводя до кипения.
  2. Если используете желатин в порошке, то после набухания, прогреваем его до полного растворения (не кипятим!). Тонкой струйкой вливаем желатин через сито, постоянно помешивая молочную смесь (желатин и смесь должны быть одинаковой температуры). Если используете листовой желатин, то просто отжимаем его от воды и добавляем в смесь, перемешиваем. 
  3. Разливаем смесь по формочкам и отправляем в холодильник на 2–3 часа.
  4. Для приготовления соуса в кастрюле прогреваем измельченный шоколад и молоко, остужаем. При подаче вынимаем десерт из формочек, поливаем соусом из белого шоколада, украшаем на свой вкус. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Источник: chocolate-kiss.ru
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