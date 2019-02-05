Кокосовое бланманже на День святого Валентина
Рецепт французского десерта из кокосового молока
Этот десерт представляет собой желе с потрясающим ароматом кокоса и нежной консистенцией. Бланманже может стать отличным завершением романтического ужина или сладким подарком на День всех влюбленных (на такой случай можно использовать формочки в виде сердечек).
Кокосовое бланманже на День святого Валентина
Ингредиенты:
- 200 мл кокосовых сливок
- 200 мл молока
- 100 г коричневого сахара
- 50 г белого шоколада
- 20 г желатина
- 2 ст.л. тертой мякоти кокоса
Для соуса:
- 50 г белого шоколада
- 50 мл молока
Рецепт приготовления:
- Желатин замачиваем в холодной кипяченной воде согласно инструкции на упаковке. В кастрюле смешиваем кокосовое молоко, коровье молоко, сахар, поломанный на кусочки шоколад и тертый кокос. Прогреваем, не доводя до кипения.
- Если используете желатин в порошке, то после набухания, прогреваем его до полного растворения (не кипятим!). Тонкой струйкой вливаем желатин через сито, постоянно помешивая молочную смесь (желатин и смесь должны быть одинаковой температуры). Если используете листовой желатин, то просто отжимаем его от воды и добавляем в смесь, перемешиваем.
- Разливаем смесь по формочкам и отправляем в холодильник на 2–3 часа.
- Для приготовления соуса в кастрюле прогреваем измельченный шоколад и молоко, остужаем. При подаче вынимаем десерт из формочек, поливаем соусом из белого шоколада, украшаем на свой вкус.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
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Источник: chocolate-kiss.ru