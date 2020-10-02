Рецепт легкого завтрака: кокосовый чиа-пудинг с манго

Готовый пудинг можно украсить свежими ягодами или фруктами

Если вы раньше не пробовали пудинг с семенами чиа, обязательно приготовьте его по нашему рецепту. Всего за 10 минут вы получите нежный десерт, который можно подавать на завтрак или съесть в качестве перекуса.

Чтобы сделать манговое пюре, возьмите спелый плод и очистите его от кожицы и семян. Измельчите мякоть в блендере. По желанию добавьте подсластитель, например, стевию.

Чиа-пудинг с пюре из манго

Пудинг с семенами чиа Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут + время на охлаждение

Калорийность:

160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 мл кокосового молока

100 мл растительного молока

4-5 ст.л. семян чиа

Ваниль

1 ст.л. меда (по желанию)

300-400 мл пюре из манго

Второй вариант:

250 мл растительного молока

7 ст.л. семян чиа

1 ст.л. меда (по желанию)

Пюре из манго

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Способ приготовления:

Смешайте кокосовое молоко с растительным молоком или бутилированной водой. Подойдет миндальное или фундучно-рисовое молоко. В миске соедините молоко с семенами чиа, ванилью и медом, хорошо все размешайте и оставьте на 10 минут. Снова хорошо перемешайте и отправьте в холодильник на ночь.

Как подавать пудинг

Утром насыпьте в стакан пудинг, полейте его манговым пюре и подавайте вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом смузи-боула с семенами чиа, а также писали, что можно приготовить на завтрак из семян чиа.

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