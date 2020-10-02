Рецепт легкого завтрака: кокосовый чиа-пудинг с манго
Готовый пудинг можно украсить свежими ягодами или фруктами
Если вы раньше не пробовали пудинг с семенами чиа, обязательно приготовьте его по нашему рецепту. Всего за 10 минут вы получите нежный десерт, который можно подавать на завтрак или съесть в качестве перекуса.
Чтобы сделать манговое пюре, возьмите спелый плод и очистите его от кожицы и семян. Измельчите мякоть в блендере. По желанию добавьте подсластитель, например, стевию.
Чиа-пудинг с пюре из манго
Время приготовления:
- 10 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 мл кокосового молока
- 100 мл растительного молока
- 4-5 ст.л. семян чиа
- Ваниль
- 1 ст.л. меда (по желанию)
- 300-400 мл пюре из манго
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Второй вариант:
- 250 мл растительного молока
- 7 ст.л. семян чиа
- 1 ст.л. меда (по желанию)
- Пюре из манго
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Способ приготовления:
- Смешайте кокосовое молоко с растительным молоком или бутилированной водой. Подойдет миндальное или фундучно-рисовое молоко.
- В миске соедините молоко с семенами чиа, ванилью и медом, хорошо все размешайте и оставьте на 10 минут.
- Снова хорошо перемешайте и отправьте в холодильник на ночь.
Как подавать пудинг
Утром насыпьте в стакан пудинг, полейте его манговым пюре и подавайте вместе с чаем или кофе.
Напомним, ранее мы делились рецептом смузи-боула с семенами чиа, а также писали, что можно приготовить на завтрак из семян чиа.
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