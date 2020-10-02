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Рецепт легкого завтрака: кокосовый чиа-пудинг с манго

Сегодня, 13:40

Готовый пудинг можно украсить свежими ягодами или фруктами

Если вы раньше не пробовали пудинг с семенами чиа, обязательно приготовьте его по нашему рецепту. Всего за 10 минут вы получите нежный десерт, который можно подавать на завтрак или съесть в качестве перекуса.

Чтобы сделать манговое пюре, возьмите спелый плод и очистите его от кожицы и семян. Измельчите мякоть в блендере. По желанию добавьте подсластитель, например, стевию.

Чиа-пудинг с пюре из манго

Пудинг с семенами чиа
Пудинг с семенами чиа
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 мл кокосового молока
  • 100 мл растительного молока
  • 4-5 ст.л. семян чиа
  • Ваниль
  • 1 ст.л. меда (по желанию)
  • 300-400 мл пюре из манго

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Второй вариант:

  • 250 мл растительного молока
  • 7 ст.л. семян чиа
  • 1 ст.л. меда (по желанию)
  • Пюре из манго

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Способ приготовления:

  1. Смешайте кокосовое молоко с растительным молоком или бутилированной водой. Подойдет миндальное или фундучно-рисовое молоко.
  2. В миске соедините молоко с семенами чиа, ванилью и медом, хорошо все размешайте и оставьте на 10 минут.
  3. Снова хорошо перемешайте и отправьте в холодильник на ночь.

Как подавать пудинг

Утром насыпьте в стакан пудинг, полейте его манговым пюре и подавайте вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом смузи-боула с семенами чиа, а также писали, что можно приготовить на завтрак из семян чиа.

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Источник: Сегодня
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