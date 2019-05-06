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Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

Узнайте, как самостоятельно сделать коктейль "Голубая лагуна"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
"Голубая лагуна": рецепт
"Голубая лагуна": рецепт
Фото: Depositphotos

Рецепт коктейля "Голубая лагуна" придумал американский бармен Энди МакЭлхон в 1960 году. Изначально считалось, что напиток получил свое название в честь одноименного фильма. Но позже выяснилось, что кино не имеет к напитку никакого отношения. "Голубая лагуна" – это термальный курорт в Исландии, где когда-то побывал МакЭлхон. Цвет полученного коктейля напомнил ему увиденные там красоты.

Коктейль "Голубая лагуна: состав   

В состав коктейля входят водка, лимон, газировка и голубой ликер
В состав коктейля входят водка, лимон, газировка и голубой ликер
Фото: freepik.com

В классическим варианте этот напиток состоит из 1 части водки, 1 части ликера Блю Кюрасао и 4 частей лимонада.

  • Водка – делает напиток крепким;
  • Ликер (нужен непременно голубой) – окрашивает его и придает вкус апельсина;
  • Лимонад – подслащает и снижает градус;
  • Лимонный сок – придает приятную кислинку, маскируя  вкус водки.

Коктейль "Голубая лагуна": рецепт  

Коктейль "Голубая лагуна" алкогольный
Коктейль "Голубая лагуна" алкогольный
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 30 мл водки
  • 30 мл Блю Кюрасао
  • 120 мл лимонада
  • 2 стакана колотого льда

Рецепт приготовления:

  1. Возьмите шейкер и насыпьте в него 1 стакан измельченного льда.
  2. Добавьте все ингредиенты для коктейля и встряхните.
  3. Наполните бокал "хайбол" кубиками льда. Процедите и перелейте в него приготовленный напиток.
  4. Украсьте коктейльным зонтиком, вишенкой или долькой лимона. Подавайте с соломинкой.

На заметку: Это стандартный рецепт коктейля "Голубая лагуна". Если вы хотите приготовить более крепкий напиток, увеличьте дозу водки до 60 мл и уменьшите количество лимонада до 60 или 90 мл. 

Читайте также
Как сделать мохито: лучшие рецепты знаменитого коктейля

Коктейль "Голубая лагуна" безалкогольный

Коктейль "Голубая лагуна" безалкогольный
Коктейль "Голубая лагуна" безалкогольный
Фото: freepik.com
  

Ингредиенты:

  • Спрайт – 100 мл
  • Лимон – 2-3 дольки
  • Лайм – 2-3 дольки
  • Лимонный сок – 30 мл
  • Ананасовый сок – 50 мл
  • Сироп Rioba Голубой Кюрасао – 30 мл

Рецепт приготовления:

  1. В стакан выложите лед.
  2. Добавьте сок лимона. После чего в стакан вылейте ананасовый сок.
  3. Теперь налейте сироп Rioba Голубой Кюрасао.
  4. Добавьте в напиток спрайт и все хорошо перемешайте.
  5. Украсьте коктейль несколькими дольками лимона и лайма.

Напомним, ранее мы делились классическим рецептом мохито. Сегодня" также писали, как приготовить итальянский ликер лимончелло. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить освежающий домашний лаймад.

Смотрите видео, как сделать ликер из смородины:

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Источник: Сегодня
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