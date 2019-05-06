Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты
Узнайте, как самостоятельно сделать коктейль "Голубая лагуна"
Рецепт коктейля "Голубая лагуна" придумал американский бармен Энди МакЭлхон в 1960 году. Изначально считалось, что напиток получил свое название в честь одноименного фильма. Но позже выяснилось, что кино не имеет к напитку никакого отношения. "Голубая лагуна" – это термальный курорт в Исландии, где когда-то побывал МакЭлхон. Цвет полученного коктейля напомнил ему увиденные там красоты.
Коктейль "Голубая лагуна: состав
В классическим варианте этот напиток состоит из 1 части водки, 1 части ликера Блю Кюрасао и 4 частей лимонада.
- Водка – делает напиток крепким;
- Ликер (нужен непременно голубой) – окрашивает его и придает вкус апельсина;
- Лимонад – подслащает и снижает градус;
- Лимонный сок – придает приятную кислинку, маскируя вкус водки.
Коктейль "Голубая лагуна": рецепт
Ингредиенты:
- 30 мл водки
- 30 мл Блю Кюрасао
- 120 мл лимонада
- 2 стакана колотого льда
Рецепт приготовления:
- Возьмите шейкер и насыпьте в него 1 стакан измельченного льда.
- Добавьте все ингредиенты для коктейля и встряхните.
- Наполните бокал "хайбол" кубиками льда. Процедите и перелейте в него приготовленный напиток.
- Украсьте коктейльным зонтиком, вишенкой или долькой лимона. Подавайте с соломинкой.
На заметку: Это стандартный рецепт коктейля "Голубая лагуна". Если вы хотите приготовить более крепкий напиток, увеличьте дозу водки до 60 мл и уменьшите количество лимонада до 60 или 90 мл.
Коктейль "Голубая лагуна" безалкогольный
Ингредиенты:
- Спрайт – 100 мл
- Лимон – 2-3 дольки
- Лайм – 2-3 дольки
- Лимонный сок – 30 мл
- Ананасовый сок – 50 мл
- Сироп Rioba Голубой Кюрасао – 30 мл
Рецепт приготовления:
- В стакан выложите лед.
- Добавьте сок лимона. После чего в стакан вылейте ананасовый сок.
- Теперь налейте сироп Rioba Голубой Кюрасао.
- Добавьте в напиток спрайт и все хорошо перемешайте.
- Украсьте коктейль несколькими дольками лимона и лайма.
Напомним, ранее мы делились классическим рецептом мохито. Сегодня" также писали, как приготовить итальянский ликер лимончелло. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить освежающий домашний лаймад.
Смотрите видео, как сделать ликер из смородины:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram