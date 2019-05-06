Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

Узнайте, как самостоятельно сделать коктейль "Голубая лагуна"

"Голубая лагуна": рецепт Фото: Depositphotos

Рецепт коктейля "Голубая лагуна" придумал американский бармен Энди МакЭлхон в 1960 году. Изначально считалось, что напиток получил свое название в честь одноименного фильма. Но позже выяснилось, что кино не имеет к напитку никакого отношения. "Голубая лагуна" – это термальный курорт в Исландии, где когда-то побывал МакЭлхон. Цвет полученного коктейля напомнил ему увиденные там красоты.

Коктейль "Голубая лагуна: состав

В состав коктейля входят водка, лимон, газировка и голубой ликер Фото: freepik.com

В классическим варианте этот напиток состоит из 1 части водки, 1 части ликера Блю Кюрасао и 4 частей лимонада.

Водка – делает напиток крепким;

Ликер (нужен непременно голубой) – окрашивает его и придает вкус апельсина;

Лимонад – подслащает и снижает градус;

Лимонный сок – придает приятную кислинку, маскируя вкус водки.

Коктейль "Голубая лагуна": рецепт

Коктейль "Голубая лагуна" алкогольный Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

30 мл водки

30 мл Блю Кюрасао

120 мл лимонада

2 стакана колотого льда

Рецепт приготовления:

Возьмите шейкер и насыпьте в него 1 стакан измельченного льда. Добавьте все ингредиенты для коктейля и встряхните. Наполните бокал "хайбол" кубиками льда. Процедите и перелейте в него приготовленный напиток. Украсьте коктейльным зонтиком, вишенкой или долькой лимона. Подавайте с соломинкой.

На заметку: Это стандартный рецепт коктейля "Голубая лагуна". Если вы хотите приготовить более крепкий напиток, увеличьте дозу водки до 60 мл и уменьшите количество лимонада до 60 или 90 мл.

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Коктейль "Голубая лагуна" безалкогольный

Коктейль "Голубая лагуна" безалкогольный Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Спрайт – 100 мл

Лимон – 2-3 дольки

Лайм – 2-3 дольки

Лимонный сок – 30 мл

Ананасовый сок – 50 мл

Сироп Rioba Голубой Кюрасао – 30 мл

Рецепт приготовления:

В стакан выложите лед. Добавьте сок лимона. После чего в стакан вылейте ананасовый сок. Теперь налейте сироп Rioba Голубой Кюрасао. Добавьте в напиток спрайт и все хорошо перемешайте. Украсьте коктейль несколькими дольками лимона и лайма.

Напомним, ранее мы делились классическим рецептом мохито. Сегодня" также писали, как приготовить итальянский ликер лимончелло. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить освежающий домашний лаймад.

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