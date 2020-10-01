Коктейль из куркумы, джина и имбиря: готовим идеальный осенний напиток
Этот коктейль очень легко сделать, и он имеет прекрасный вкус
Имбирное пиво и сок лайма – классическое сочетание. А когда вы добавите джин и куркуму, получится просто потрясающий напиток. Так что если вы ищете новый коктейль, чтобы попробовать, мы определенно рекомендуем этот.
Приятная новость: куркума обладает мощными антибактериальными и антиоксидантными свойствами, что делает ее идеальной специей для холодных дней. Кстати, кроме способности убивать инфекции, куркума имеет успокаивающий эффект и снижает проявление стресса.
Пряный осенний коктейль
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 200 ккал
Ингредиенты:
- 120 мл джина
- 1/2 чайной ложки куркумы
- Сок 1/2 лайма
- 180 мл имбирного пива
- Долька лайма – для подачи
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Способ приготовления:
- Добавьте джин, сок лайма и куркуму в шейкер со льдом. Встряхивайте около 30 секунд.
- Процедите смесь в два стакана со свежим льдом, наполняя их примерно на 2/3 объема.
- Добавьте в коктейли равное количество имбирного пива, примерно по 60 мл в каждый.
Как подавать напиток
Украсьте долькой лайма и наслаждайтесь!
Смотрите видео, как приготовить имбирный квас:
Напомним, ранее мы делились рецептом золотого латте с куркумой, а также рассказывали, какие специи причисляют к природным антибиотикам.
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