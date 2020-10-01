Коктейль из куркумы, джина и имбиря: готовим идеальный осенний напиток

Этот коктейль очень легко сделать, и он имеет прекрасный вкус

Имбирное пиво и сок лайма – классическое сочетание. А когда вы добавите джин и куркуму, получится просто потрясающий напиток. Так что если вы ищете новый коктейль, чтобы попробовать, мы определенно рекомендуем этот.

Приятная новость: куркума обладает мощными антибактериальными и антиоксидантными свойствами, что делает ее идеальной специей для холодных дней. Кстати, кроме способности убивать инфекции, куркума имеет успокаивающий эффект и снижает проявление стресса.

Пряный осенний коктейль

Имбирный коктейль Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

200 ккал

Ингредиенты:

120 мл джина

1/2 чайной ложки куркумы

Сок 1/2 лайма

180 мл имбирного пива

Долька лайма – для подачи

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Способ приготовления:

Добавьте джин, сок лайма и куркуму в шейкер со льдом. Встряхивайте около 30 секунд. Процедите смесь в два стакана со свежим льдом, наполняя их примерно на 2/3 объема. Добавьте в коктейли равное количество имбирного пива, примерно по 60 мл в каждый.

Как подавать напиток

Украсьте долькой лайма и наслаждайтесь!

Смотрите видео, как приготовить имбирный квас:

Напомним, ранее мы делились рецептом золотого латте с куркумой, а также рассказывали, какие специи причисляют к природным антибиотикам.

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