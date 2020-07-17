Коктейль "Космополитен": классический рецепт приготовления
Узнайте, как правильно приготовить знаменитый коктейль в домашних условиях
"Космополитен" – алкогольный коктейль на основе водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Он приобрел широкую популярность в 1998 году, когда на экраны вышел сериал "Секс в большом городе", где коктейль "Космополитен" был любимым напитком героинь.
Чтобы приготовить "Космополитен", вам понадобится шейкер, но можно использовать любую подходящую емкость. Кубики льда используются для охлаждения напитка в процессе смешивания, но не добавляются в бокал.
Коктейль "Космополитен"
Время приготовления:
- 1 минута
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 25 мл водки
- 25 мл ликера трипл-сек или куантро
- 100 мл клюквенного сока
- 15 мл лимонного сока
- Кубики льда или ледяная крошка
- Газированная вода
- Спираль из лимонной цедры
- Листик мяты
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Способ приготовления:
- Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
- Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
- Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.
Смотрите видео, как выявить поддельную водку:
Напомним, ранее мы делились рецептами арбузных коктейлей с водкой. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать мандариновый коктейль с водкой от Джейми Оливера.
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