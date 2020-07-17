Коктейль "Космополитен": классический рецепт приготовления

Узнайте, как правильно приготовить знаменитый коктейль в домашних условиях

"Космополитен" – алкогольный коктейль на основе водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Он приобрел широкую популярность в 1998 году, когда на экраны вышел сериал "Секс в большом городе", где коктейль "Космополитен" был любимым напитком героинь.

Чтобы приготовить "Космополитен", вам понадобится шейкер, но можно использовать любую подходящую емкость. Кубики льда используются для охлаждения напитка в процессе смешивания, но не добавляются в бокал.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

25 мл водки

25 мл ликера трипл-сек или куантро

100 мл клюквенного сока

15 мл лимонного сока

Кубики льда или ледяная крошка

Газированная вода

Спираль из лимонной цедры

Листик мяты

Способ приготовления:

Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Смотрите видео, как выявить поддельную водку:

Напомним, ранее мы делились рецептами арбузных коктейлей с водкой. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать мандариновый коктейль с водкой от Джейми Оливера.

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