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Коктейль "Космополитен": классический рецепт приготовления

Сегодня, 10:19

Узнайте, как правильно приготовить знаменитый коктейль в домашних условиях

"Космополитен" – алкогольный коктейль на основе водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Он приобрел широкую популярность в 1998 году, когда на экраны вышел сериал "Секс в большом городе", где коктейль "Космополитен" был любимым напитком героинь.

Чтобы приготовить "Космополитен", вам понадобится шейкер, но можно использовать любую подходящую емкость. Кубики льда используются для охлаждения напитка в процессе смешивания, но не добавляются в бокал.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен"
Коктейль "Космополитен"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Калорийность:

  • 161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 25 мл водки
  • 25 мл ликера трипл-сек или куантро
  • 100 мл клюквенного сока
  • 15 мл лимонного сока
  • Кубики льда или ледяная крошка
  • Газированная вода
  • Спираль из лимонной цедры
  • Листик мяты

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Способ приготовления:

  1. Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
  2. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
  3. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Смотрите видео, как выявить поддельную водку:

Напомним, ранее мы делились рецептами арбузных коктейлей с водкой. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать мандариновый коктейль с водкой от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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