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Коктейль "Мимоза": зимний рецепт с клюквой

Рецепт вкусного коктейля на Новый год и Рождество от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:08
Коктейль "Мимоза" с клюквой
Коктейль "Мимоза" с клюквой
Фото: Depositphotos

"Мимоза" – это популярный коктейль из шампанского и свежевыжатого апельсинового сока.

Смотрите видео, как легко открыть шампанское и вино:

Мы предлагаем видоизменить классический рецепт и сделать коктейль с шампанским по-настоящему зимним. Для этого достаточно добавить клюквенное пюре и украсить бокалы ягодами клюквы.

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Коктейль "Мимоза" с клюквой

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 76 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 мл шампанского
  • 100 мл апельсинового фреша
  • 100 г замороженной клюквы
  • Сахарная пудра
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Разморозьте ягоды клюквы. Измельчите в блендере и тщательно протрите через сито.
  2. Добавьте в каждый бокал по столовой ложке клюквенного пюре.
  3. Выдавите фреш из апельсина, процедите его от мякоти и косточек.
  4. Добавьте в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское.
  5. Щедро посыпьте коктейль "Мимоза" просеянной сахарной пудрой.

Как выбрать шампанское для коктейля

Красное, розовое или белое – зависит от сорта винограда. Чем суше, тем меньше сахара добавили в напиток. Форма бутылки и материал, из которого сделана пробка, на вкус и качество не влияют. В среднем, качественное украинское шампанское стоит от 100 до 200 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Маргарита" с клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенной сангрии.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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