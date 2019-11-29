Коктейль "Мимоза": зимний рецепт с клюквой
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"Мимоза" – это популярный коктейль из шампанского и свежевыжатого апельсинового сока.
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Мы предлагаем видоизменить классический рецепт и сделать коктейль с шампанским по-настоящему зимним. Для этого достаточно добавить клюквенное пюре и украсить бокалы ягодами клюквы.
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Коктейль "Мимоза" с клюквой
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 76 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 мл шампанского
- 100 мл апельсинового фреша
- 100 г замороженной клюквы
- Сахарная пудра
- Лед
Способ приготовления:
- Разморозьте ягоды клюквы. Измельчите в блендере и тщательно протрите через сито.
- Добавьте в каждый бокал по столовой ложке клюквенного пюре.
- Выдавите фреш из апельсина, процедите его от мякоти и косточек.
- Добавьте в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское.
- Щедро посыпьте коктейль "Мимоза" просеянной сахарной пудрой.
Как выбрать шампанское для коктейля
Красное, розовое или белое – зависит от сорта винограда. Чем суше, тем меньше сахара добавили в напиток. Форма бутылки и материал, из которого сделана пробка, на вкус и качество не влияют. В среднем, качественное украинское шампанское стоит от 100 до 200 грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Маргарита" с клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенной сангрии.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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