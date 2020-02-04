Коктейль на День святого Валентина: гранатовая "Мимоза"

Рецепт простого коктейля на 14 февраля

Коктейль "Мимоза" на День влюбленных Фото: Pinterest

В День святого Валентина попробуйте удивить любимого человека простым коктейлем на основе шампанского. Напиток из игристого вина с гренадином не только порадует своим вкусом, но создаст праздничное настроение на 14 февраля.

Смотрите видео, как легко открыть шампанское в домашних условиях:







Коктейль "Мимоза" на 14 февраля

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

100 ккал на 100 мл

Ингредиенты:

1 бутылка охлажденного шампансого

Гренадин

Маленькие ягоды клубники

Способ приготовления:

Клубнику помыть и обсушить. Удалить листики и вырезать из ягод сердечки. Наколоть на две-три деревянные шпажки. Наполнить бокалы для шампанского игристым вином на две трети. Налить в каждый по ложке гренадина. Украсить коктейли шпажками с клубникой и подавать.

Чем заменить гренадин в рецепте

Гранатовый сироп гренадин можно заменить любым другим красным сиропом или ликером — вишневым, смородиновым, клюквенным, малиновым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить абрикосовый мусс с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом коктейля "Зимний поцелуй".

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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