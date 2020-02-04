Коктейль на День святого Валентина: гранатовая "Мимоза"
Рецепт простого коктейля на 14 февраля
В День святого Валентина попробуйте удивить любимого человека простым коктейлем на основе шампанского. Напиток из игристого вина с гренадином не только порадует своим вкусом, но создаст праздничное настроение на 14 февраля.
Смотрите видео, как легко открыть шампанское в домашних условиях:
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Коктейль "Мимоза" на 14 февраля
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 100 ккал на 100 мл
Ингредиенты:
- 1 бутылка охлажденного шампансого
- Гренадин
- Маленькие ягоды клубники
Способ приготовления:
- Клубнику помыть и обсушить. Удалить листики и вырезать из ягод сердечки. Наколоть на две-три деревянные шпажки.
- Наполнить бокалы для шампанского игристым вином на две трети. Налить в каждый по ложке гренадина.
- Украсить коктейли шпажками с клубникой и подавать.
Чем заменить гренадин в рецепте
Гранатовый сироп гренадин можно заменить любым другим красным сиропом или ликером — вишневым, смородиновым, клюквенным, малиновым.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить абрикосовый мусс с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом коктейля "Зимний поцелуй".
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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