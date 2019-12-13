Коктейль на Новый год с шампанским и киви

Удивите своих гостей вкусным коктейлем на основе игристого вина

Коктейль из шампанского с киви Фото: freepik.com

Шампанское – главный напиток новогоднего застолья. А на аперитив можно подать коктейль на его основе.

Смотрите видео, как легко выбрать шампанское и вино:

Мы рекомендуем сделать коктейль из шампанского с киви, медом и ананасовым соком. Он очень легкий и освежающий, с приятной кислинкой.

Коктейль из шампанского с киви

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 мл шампанского

1 киви

2 ст. л. ананасового сока

2 ч. л. жидкого меда или кленового сиропа

Лед

Способ приготовления:

Очистите киви, нарежьте и положите в чашу блендера. Добавьте ананасовый сок и мед, взбейте до однородности. Налейте 3/4 стакана шампанского в каждый бокал. Разделите пюре пополам и перелейте в бокалы. Подавайте коктейль с кубиками льда и листочками мяты.

Как выбрать шампанское для коктейля

Алкогольные коктейли на основе шампанского всегда вкусные и несложные в приготовлении. Вы с одинаковом успехом можете использовать сухое или полусладкое игристое вино – все зависит от ваших предпочтений.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить абрикосовый мусс с шампанским.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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