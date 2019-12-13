Коктейль на Новый год с шампанским и киви
Удивите своих гостей вкусным коктейлем на основе игристого вина
Шампанское – главный напиток новогоднего застолья. А на аперитив можно подать коктейль на его основе.
Смотрите видео, как легко выбрать шампанское и вино:
Мы рекомендуем сделать коктейль из шампанского с киви, медом и ананасовым соком. Он очень легкий и освежающий, с приятной кислинкой.
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Коктейль из шампанского с киви
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 80 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 мл шампанского
- 1 киви
- 2 ст. л. ананасового сока
- 2 ч. л. жидкого меда или кленового сиропа
- Лед
Способ приготовления:
- Очистите киви, нарежьте и положите в чашу блендера.
- Добавьте ананасовый сок и мед, взбейте до однородности.
- Налейте 3/4 стакана шампанского в каждый бокал.
- Разделите пюре пополам и перелейте в бокалы.
- Подавайте коктейль с кубиками льда и листочками мяты.
Как выбрать шампанское для коктейля
Алкогольные коктейли на основе шампанского всегда вкусные и несложные в приготовлении. Вы с одинаковом успехом можете использовать сухое или полусладкое игристое вино – все зависит от ваших предпочтений.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить абрикосовый мусс с шампанским.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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