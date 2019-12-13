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Коктейль на Новый год с шампанским и киви

Удивите своих гостей вкусным коктейлем на основе игристого вина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
Коктейль из шампанского с киви
Коктейль из шампанского с киви
Фото: freepik.com

Шампанское – главный напиток новогоднего застолья. А на аперитив можно подать коктейль на его основе.

Смотрите видео, как легко выбрать шампанское и вино:

Мы рекомендуем сделать коктейль из шампанского с киви, медом и ананасовым соком. Он очень легкий и освежающий, с приятной кислинкой.

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Коктейль из шампанского с киви

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 мл шампанского
  • 1 киви
  • 2 ст. л. ананасового сока
  • 2 ч. л. жидкого меда или кленового сиропа
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Очистите киви, нарежьте и положите в чашу блендера.
  2. Добавьте ананасовый сок и мед, взбейте до однородности.
  3. Налейте 3/4 стакана шампанского в каждый бокал.
  4. Разделите пюре пополам и перелейте в бокалы.
  5. Подавайте коктейль с кубиками льда и листочками мяты.

Как выбрать шампанское для коктейля

Алкогольные коктейли на основе шампанского всегда вкусные и несложные в приготовлении. Вы с одинаковом успехом можете использовать сухое или полусладкое игристое вино – все зависит от ваших предпочтений.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить абрикосовый мусс с шампанским.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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