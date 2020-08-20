Коктейль "Текила Санрайз": классический рецепт приготовления
Гренадин в напитке можно заменить любым сиропом красного цвета
"Текила Санрайз" – один из классических коктейлей с текилой. Готовится напиток просто. Нужно взять высокий стакан и положить в него лед, а затем налить серебряную текилу и апельсиновый сок.
Последним вливается в бокал гранатовый сироп гренадин – он медленно опускается на дно, создавая красивые переходы оттенков. Размешивать коктейль нельзя. Нужно только украсить бокал и не забыть о соломинке.
Коктейль "Текила Санрайз"
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 110 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 45 мл текилы
- 90-120 мл апельсинового сока
- 15 мл гренадина
- Колотый лед
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Для украшения:
- Веточка мяты
- Ломтик лайма
- Коктейльная вишня
- Кусочек ананаса или карамболя
Способ приготовления:
- Налить в бокал текилу, добавить апельсиновый сок.
- Влить гренадин, который придаст красноватый оттенок коктейлю.
- Положить лед.
Как украсить коктейль
Насадите на деревянную шпажку дольку лайма, коктейльную вишню и ломтик ананаса или карамболя. Положите шпажку поперек бокала, добавьте веточку мяты.
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Напомним, ранее мы делились рецептом арбузной "Маргариты" с текилой, а также писали, как сделать коктейль "Зеленый мексиканец".
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