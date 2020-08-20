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Коктейль "Текила Санрайз": классический рецепт приготовления

Сегодня, 11:18

Гренадин в напитке можно заменить любым сиропом красного цвета

"Текила Санрайз" – один из классических коктейлей с текилой. Готовится напиток просто. Нужно взять высокий стакан и положить в него лед, а затем налить серебряную текилу и апельсиновый сок.

Последним вливается в бокал гранатовый сироп гренадин – он медленно опускается на дно, создавая красивые переходы оттенков. Размешивать коктейль нельзя. Нужно только украсить бокал и не забыть о соломинке.

Коктейль "Текила Санрайз"

Коктейль "Текила Санрайз": рецепт с фото
Коктейль "Текила Санрайз": рецепт с фото

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 110 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 45 мл текилы
  • 90-120 мл апельсинового сока
  • 15 мл гренадина
  • Колотый лед

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Для украшения:

  • Веточка мяты
  • Ломтик лайма
  • Коктейльная вишня
  • Кусочек ананаса или карамболя

Способ приготовления:

  1. Налить в бокал текилу, добавить апельсиновый сок.
  2. Влить гренадин, который придаст красноватый оттенок коктейлю.
  3. Положить лед.

Как украсить коктейль

Насадите на деревянную шпажку дольку лайма, коктейльную вишню и ломтик ананаса или карамболя. Положите шпажку поперек бокала, добавьте веточку мяты.

Смотрите видео, как сделать смородиновый ликер:

Напомним, ранее мы делились рецептом арбузной "Маргариты" с текилой, а также писали, как сделать коктейль "Зеленый мексиканец".

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Источник: Сегодня
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