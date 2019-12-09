Коктейли на Новый год с шампанским: ТОП-5 праздничных рецептов

Рецепты вкусных и простых коктейлей с шампанским

Коктейли на Новый год с шампанским Фото: freepik.com

Шампанское – главный напиток на новогоднем столе. Его пить просто так или использовать как основу для домашних коктейлей.

Смотрите видео, как легко открыть шампанское:

Алкогольные коктейли с шампанским всегда вкусные и несложные в приготовлении. Вы с одинаковом успехом можете использовать сухое или полусладкое игристое вино – все зависит от ваших предпочтений.

Коктейль из шампанского, фруктового сока и базилика

Коктейль из шампанского с соком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

40 мл водки

40 мл ананасового сока

30 мл апельсинового сока

15 мл лимонного сока

15 мл сахарного сиропа

4-5 листиков базилика

70-80 мл охлажденного шампанского или просекко

Кубики льда

Способ приготовления:

В шейкер выложить листья базилика, влить сахарный сироп. Слегка растолочь пестиком. Добавить все остальные ингредиенты (кроме шампанского) в шейкер и как следует взбить. Добавить в бокал несколько кубиков льда. Влить смесь из шейкера и долить шампанское или просекко.

Коктейль из шампанского с ягодным пюре

Коктейль с шампанским и водкой на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)

30 мл водки

20 мл гренадина

80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления:

Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Зимний коктейль из шампанского с клюквой

Коктейль с клюквенным соком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

100 мл шампанского

100 мл апельсинового фреша

100 г замороженной клюквы

Сахарная пудра

Лед

Способ приготовления:

Разморозьте ягоды клюквы. Измельчите в блендере и тщательно протрите через сито. Добавьте в каждый бокал по столовой ложке клюквенного пюре. Выдавите фреш из апельсина, процедите его от мякоти и косточек. Добавьте в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское. Щедро посыпьте коктейль просеянной сахарной пудрой.

Коктейль "Мимоза" классический

Коктейль "Мимоза" на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

90 мл апельсинового сока

90 мл шампанского

Полоска апельсиновой цедры – для украшения

Способ приготовления:

Налейте в охлажденный бокал флюте апельсиновый сок. Долейте шампанское доверху и аккуратно размешайте коктейльной ложкой. Украсьте апельсиновой цедрой.

Коктейль "Беллини" с грушей и клюквой

"Беллини" с клюквой и грушей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

200 мл шампанского

50 мл грушевого нектара

50 мл клюквенного сока

Груша и клюква – для украшения

Способ приготовления:

Смешайте в кувшине грушевый нектар и клюквенный сок. Влейте шампанское, перемешайте. Разлейте по бокалам, добавьте тонкие ломтики груши и шпажки с нанизанными на них ягодами клюквы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить абрикосовый мусс с шампанским.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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