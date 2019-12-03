Коктейли на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов
Идеи алкогольных напитков на любой вкус
В новогоднюю ночь принято пить шампанское, вино и крепкие напитки. Но если вы любите нетривиальные решения, приготовьте на Новый год 2020 вкусные праздничные коктейли по нашим рецептам.
Смотрите видео, как выбрать качественное шампанское:
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Клюквенная "Маргарита"
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 2 чашки серебряной текилы
- 1 1/3 чашки клюквенного сока
- 1 чашка оранжевого ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье
- 2/3 стакана свежевыжатого сока лайма
- Лед
Способ приготовления:
- Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте.
- Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда).
- Подавайте напиток сразу же после приготовления.
Эгг-ног по рецепту Григория Германа
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 мл молока
- 150 мл сливок 10-20%
- 2 яйца
- 100 мл темного рома, виски или бурбона
- 1 ст.л. сахара
- 1 палочка корицы
- Мускатный орех
- Ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
- Отделите яичные желтки от белков. Нам понадобятся только желтки.
- Добавьте сахар и ванилин, тщательно перемешайте. Влейте сливки и молоко.
- Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая венчиком, следя за тем, чтобы желтки не свернулись.
- Добавьте корицу и варите 15-20 минут или до желаемой консистенции. Уберите палочку корицы.
- Влейте алкоголь и снимите с плиты. Перелейте в бокалы и посыпьте мускатным орехом. Подавайте напиток теплым или охлажденным.
Коктейль "Мимоза"
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 1/3 бокала шампанского
- 1/3 бокала апельсинового сока
- 1 ст.л. апельсинового ликера
Способ приготовления:
- Охладите все напитки.
- Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер.
- Подавайте сразу же после приготовления.
Зимняя сангрия с сухофруктами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 6 фиников
- 6 шт. кураги
- 1/2 стакана сушеной клюквы
- 1/2 стакана изюма
- 1/4 стакана бренди или коньяка
- 750 мл вина Мерло
- 100 мл газированной воды
- 2 ст.л. меда
- лед – по вкусу
Способ приготовления:
- В большой емкости нагреть на слабом огне бренди, мед, мелко нарезанные финики и курагу с клюквой и изюмом. Не кипятить.
- Снять полученный микс с огня, дать остыть.
- Влить в емкость с сухофруктами и бренди вино, размешать. Поставить напиток в холодильник на сутки.
- Перед подачей перелить сангрию в кувшин, добавить газировку и лед.
Цитрусовый пунш на Новый год
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 450 мл фреша из розового грейпфрута
- 450 мл кокки американо (итальянского крепленого вина)
- 225 мл кампари
- 1 бутылка (750 мл) просекко брют или другого сухого игристого белого вина
- Грейпфрут, апельсин и лимон Мейера – для подачи
- Лед
- Газировка – по желанию
Способ приготовления:
- Все цитрусовые хорошо помойте и нарежьте тонкими кружочками.
- В чаше для пунша смешайте грейпфрутовый сок, кокки американо и кампари. Добавьте просекко, затем цитрусовые и лед.
- Подавайте пунш, по желанию разбавив его газированной водой.
Совет: все напитки должны быть хорошо охлажденными.
Напомним, ранее мы делились советами, как быстро охладить вино. Кроме этого, мы писали, как избежать похмелья после Нового года.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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