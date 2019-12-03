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Коктейли на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Идеи алкогольных напитков на любой вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Новогодние коктейли
Новогодние коктейли
Фото: Depositphotos

В новогоднюю ночь принято пить шампанское, вино и крепкие напитки. Но если вы любите нетривиальные решения, приготовьте на Новый год 2020 вкусные праздничные коктейли по нашим рецептам.

Смотрите видео, как выбрать качественное шампанское:

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Клюквенная "Маргарита"

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"Маргарита" с клюквой
Фото: pixabay.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 2 чашки серебряной текилы
  • 1 1/3 чашки клюквенного сока
  • 1 чашка оранжевого ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье
  • 2/3 стакана свежевыжатого сока лайма
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте.
  2. Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда).
  3. Подавайте напиток сразу же после приготовления.

Эгг-ног по рецепту Григория Германа

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Яичный коктейль
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 мл молока
  • 150 мл сливок 10-20%
  • 2 яйца
  • 100 мл темного рома, виски или бурбона
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 палочка корицы
  • Мускатный орех
  • Ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отделите яичные желтки от белков. Нам понадобятся только желтки.
  2. Добавьте сахар и ванилин, тщательно перемешайте. Влейте сливки и молоко.
  3. Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая венчиком, следя за тем, чтобы желтки не свернулись.
  4. Добавьте корицу и варите 15-20 минут или до желаемой консистенции. Уберите палочку корицы.
  5. Влейте алкоголь и снимите с плиты. Перелейте в бокалы и посыпьте мускатным орехом. Подавайте напиток теплым или охлажденным.

Коктейль "Мимоза"

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Коктейль "Мимоза"
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 1/3 бокала шампанского
  • 1/3 бокала апельсинового сока
  • 1 ст.л. апельсинового ликера

Способ приготовления:

  1. Охладите все напитки.
  2. Налейте в бокал для шампанского игристое вино, апельсиновый сок и ликер.
  3. Подавайте сразу же после приготовления.

Зимняя сангрия с сухофруктами

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Сангрия с сухофруктами
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 6 фиников
  • 6 шт. кураги
  • 1/2 стакана сушеной клюквы
  • 1/2 стакана изюма
  • 1/4 стакана бренди или коньяка
  • 750 мл вина Мерло
  • 100 мл газированной воды
  • 2 ст.л. меда
  • лед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В большой емкости нагреть на слабом огне бренди, мед, мелко нарезанные финики и курагу с клюквой и изюмом. Не кипятить.
  2. Снять полученный микс с огня, дать остыть.
  3. Влить в емкость с сухофруктами и бренди вино, размешать. Поставить напиток в холодильник на сутки.
  4. Перед подачей перелить сангрию в кувшин, добавить газировку и лед.

Цитрусовый пунш на Новый год

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Пунщ из цитрусовых
Фото: marthastewart.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 450 мл фреша из розового грейпфрута
  • 450 мл кокки американо (итальянского крепленого вина)
  • 225 мл кампари
  • 1 бутылка (750 мл) просекко брют или другого сухого игристого белого вина
  • Грейпфрут, апельсин и лимон Мейера – для подачи
  • Лед
  • Газировка – по желанию

Способ приготовления:

  1. Все цитрусовые хорошо помойте и нарежьте тонкими кружочками.
  2. В чаше для пунша смешайте грейпфрутовый сок, кокки американо и кампари. Добавьте просекко, затем цитрусовые и лед.
  3. Подавайте пунш, по желанию разбавив его газированной водой.

Совет: все напитки должны быть хорошо охлажденными.

Напомним, ранее мы делились советами, как быстро охладить вино. Кроме этого, мы писали, как избежать похмелья после Нового года.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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