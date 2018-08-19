Комбуча: как весь мир помешался на чайном грибе

Чайный гриб возвращается в моду! Теперь он называется "комбуча"

"События" на телеканала Украина

Невероятно, но производителей фруктовых соков в последнее время вовсю теснит чайный гриб. Известный в народе напиток приобретает огромную популярность в мире. В чем секрет и безопасно ли его употреблять, читайте далее.



Странный виток моды – мир сошел с ума от чайного гриба! А называют его теперь "комбуча".

С тех пор, как чайный гриб признали суперфудом, он стал чрезвычайно популярным. Этот напиток активно покоряет новые рынки, портя жизнь производителям стандартных фруктовых соков.

Сейчас в барах Лондона и Нью-Йорка комбуча добавляют в коктейли. Массово готовый чайный гриб в банках продают в Интернете: в Одессе – по 20 гривен, в Днепре – по 80. Позиционируют как лекарство:

Чайный гриб содержит целый комплекс необходимых организму веществ: сахар, кофеин, уксусная и лимонная кислоты. Обладает выраженным свойством антибиотика.

Самый дорогой гриб в Киеве – по 100 гривен! А полезен он или нет, журналисты "Сегодня" спросили у диетолога. Людмила Гончарова очень категорична: "Ну прекратите! Уберите его, пожалуйста!".

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Оказывается, пациенты, длительно употребляющие комбуча, наиболее склонны к аллергическим реакциям.

"Что такое аллергическая реакция после чайного гриба? Это отек слизистой – риниты, синуситы. Так как продукт представляет собой симбиоз дрожжей и уксусно-кислых бактерий, он имеет в своем составе до трех процентов этилового спирта. А это опасно для организма. Этиловый спирт – просто враг для центральной нервной системы. Он вызывает нарушение работы головного мозга, вплоть до атрофии", – рассказала Людмила Гончарова.

Итак, наш диетолог употреблять этот настой – даже в течение короткого срока – не советует.

А вот другие способы использования – на ваше усмотрение. Из сушеных комбуча делают даже одежду. Американская дизайнер Сюзанна Ли создает из чайных грибов куртки – это новый эко-фэшн тренд.

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