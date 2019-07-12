Кому нужно есть ежевику: польза и вред ягоды

Мыть ежевику нужно непосредственно перед употреблением, а до этого лучше хранить свежей в холодильнике

Аллергикам есть ежевику не советуется Фото: Pixabay

Сезон ежевики начинается в середине лета. В теплые месяцы вы можете без проблем найти ее на рынках и в супермаркетах. Но этими ягодами можно (и нужно!) наслаждаться круглый год, если заготовить их на зиму.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из ежевики:

Ваш организм будет вам благодарен, потому что питательная ценность ежевики действительно впечатляет. Так что спешите включить эту ягоду – свежую или замороженную – в свой рацион.

Чем полезна ежевика для здоровья

Ежевика, как черника и клюква, богата антиоксидантами, которые защищают организм от рака. Она помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. Показана ежевика и диабетикам, углеводов в ней немного, и состоят они в основном из фруктозы. Ежевика насыщенна минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики повышает иммунитет.

Ежевика богата витамином С Фото: Pixabay

В ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше, чем в малине. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами, но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной. Кроме витаминов группы Р, ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества.

Ежевика малокалорийна: в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.

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Кому нельзя есть ежевику

Ягода не имеет специальных противопоказаний, однако у некоторых людей употребление ежевики вызывает аллергическую реакцию. Симптомы могут появиться как через несколько минут, так и через несколько суток после приема, и выражаются в тошноте и отеке слизистых.

Как выбирать и готовить ежевику

Ежевику можно добавлять в йогурт Фото: Pixabay

Ежевика отличается сладким, немного пряным вкусом. Из нее делают десерты, напитки, компоты, варенья и вино. Кроме этого, ее можно заморозить – с сахаром или без.

Покупая ежевику, важно помнить, что это довольно нежная ягода. Мыть ее следует непосредственно перед употреблением в пищу, а до этого лучше хранить свежей в холодильнике не больше семи дней.

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