Кондитер испекла торт в виде принца Гарри и Меган Маркл в полный рост

На создания монументального десерта женщина потратила 250 часов

Торт в виде принца Гарри и Меган Маркл Фото: facebook.com/pg/LaraMasonCakeArt

Кондитер Лара Мэйсон прославилась благодаря своим необычным тортам в виде людей. В ее коллекции есть сладкие копии принца Джорджа, Вилли Вонки, капитана Джека Воробья, Гарри Поттера и даже собственных дочерей.

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл женщина приготовила гигантский торт в виде влюбленной пары. Молодожены запечатлены в тех нарядах, в которых они появилась перед прессой в день помолвки. На него пошло 300 яиц, по 15 кг муки, масла и сахара, а еще 50 кг глазури, с помощью которой Лара постаралась сделать фигуры похожими на оригинал.

Торт к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: facebook.com/pg/LaraMasonCakeArt Торт к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: facebook.com/pg/LaraMasonCakeArt Торт к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: facebook.com/pg/LaraMasonCakeArt Торт к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: facebook.com/pg/LaraMasonCakeArt Торт к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: facebook.com/pg/LaraMasonCakeArt Торт к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: facebook.com/pg/LaraMasonCakeArt 1/6

Торт не предназначен для еды – Лара Мэйсон испекла его для выставки кондитерского декора Cake International в Бирмингеме. Но при необходимости угощать гостей его хватило бы на 500 порций.

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Напомним, ранее английский дизайнер создала торт в виде Ким Кардашьян. Также стало известно, какие блюда любит есть на завтрак Меган Маркл. Кроме этого, мы сообщали, что в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл выпустили мороженое.

Смотрите видео о свадебном торте принца Гарри и Меган Маркл: