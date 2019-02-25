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Кондитерские тренды 2019: ТОП самых популярных десертов

В моде будут макароны, чизкейки и муссовые торты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47

Раскрашенные макароны или безглютеновые пирожные. Какие десерты завоевывают желудки украинцев?

Кроме знаменитых кулинаров, моду на десерты диктуют соцсети. Третье место по популярности – за французским печеньем под названием "макарон". Стоимость кругляшка – около 30 гривен за штуку. "Серебро" у чизкейка – от 300 гривен за килограмм. А на первом месте – муссовые торты, от 500 гривен за килограмм.

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Дорогие в приготовлении, недешевые в продаже. Если найти своего покупателя, то только на домашнем производстве можно зарабатывать от 10 тысяч гривен до 1 тысячи долларов в месяц, говорят эксперты. Правда, есть кондитерские изделия, которые больше напоминают произведения искусства. Там без опыта – никуда.

А вот вегетерианские десерты – это еда, которая в этом году будет завоевывать желудки людей во всем мире. Самые популярные рецепты безглютеновые, без сахара и животных продуктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году. Кроме этого, мы называли самый модный ЗОЖ-напиток 2019 года.

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Источник: Сегодня
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