Конфеты для похудения: как побаловать себя во время диеты
Низкокалорийные конфеты из сорняка разработали украинские ученые
Конфеты для похудения. Харьковские ученые вместе с фармакологами разработали полезные сладости. Главный ингредиент – сныть, сорняк с необычными свойствами. "Сегодня" разобрались, как лакомство помогает сбросить лишний вес.
Как сныть помогает похудеть
Раньше украинцы добавляли сныть в зеленый борщ и салаты, но сейчас забыли о ее пользе. А зря, говорят ученые. Вещества, содержащиеся в ней, помогают улучшить обмен веществ.
"Сныть влияет на стабилизацию углеводного обмена, что приводит к снижению массы тела", – говорит Ольга Товчига, доцент Национального фармуниверситета.
Сладкий батончик разрабатывали со специалистами университета питания и торговли. Основа сама по себе тоже полезна: здесь сушеные вишни, тыква, обезжиренные семена подсолнечника и молочная сыворотка. Есть конфету советуют два-три раза в день, чтобы утолить голод между приемами пищи.
"Эти соединения действуют через нервную систему. То есть они влияют на центры голода в нашем головном мозге", – уверяет Андрей Загайко, проректор Национального фармуниверситета.
Разработчики завершили все исследования, получили разрешительные документы, и уже готовы выпускать батончик. Его себестоимость – около 15-ти гривен.
"Эта стоимость будет вполне доступна, потому что это отечественное сырье. Сныть широко распространена, она не требует каких-то специальных условий заготовки, закупки. И поэтому цена вполне приемлема", – считает Сергей Штриголь, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Национального фармуниверситета.
Как правильно питаться, чтобы быть здоровым
Однако диетологи советуют на одну лишь конфету не полагаться.
"Для того, чтобы поддерживать здоровый вес, нужно полноценное сбалансированное здоровое питание в течение всей вашей жизни. Без физической нагрузки, безусловно, не обойтись. Всемирная организация здравоохранения рекомендует нам ежедневно проходит не менее 10 000 шагов, лучше 15-ть", – говорит Татьяна Кихтева, диетолог.
Татьяна Кихтева добавляет, что в рационе ежедневно должны быть овощи, фрукты, мясо или рыба, орехи, масло, крупы, а также кисломолочные продукты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашнюю пастилу из яблок.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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