Конфеты для похудения: как побаловать себя во время диеты

Низкокалорийные конфеты из сорняка разработали украинские ученые

Конфеты для похудения. Харьковские ученые вместе с фармакологами разработали полезные сладости. Главный ингредиент – сныть, сорняк с необычными свойствами. "Сегодня" разобрались, как лакомство помогает сбросить лишний вес.

Как сныть помогает похудеть

Сныть, добавленная в конфеты, поможет похудеть Фото: Depositphotos

Раньше украинцы добавляли сныть в зеленый борщ и салаты, но сейчас забыли о ее пользе. А зря, говорят ученые. Вещества, содержащиеся в ней, помогают улучшить обмен веществ.

"Сныть влияет на стабилизацию углеводного обмена, что приводит к снижению массы тела", – говорит Ольга Товчига, доцент Национального фармуниверситета.

Сладкий батончик разрабатывали со специалистами университета питания и торговли. Основа сама по себе тоже полезна: здесь сушеные вишни, тыква, обезжиренные семена подсолнечника и молочная сыворотка. Есть конфету советуют два-три раза в день, чтобы утолить голод между приемами пищи.

"Эти соединения действуют через нервную систему. То есть они влияют на центры голода в нашем головном мозге", – уверяет Андрей Загайко, проректор Национального фармуниверситета.

Разработчики завершили все исследования, получили разрешительные документы, и уже готовы выпускать батончик. Его себестоимость – около 15-ти гривен.

"Эта стоимость будет вполне доступна, потому что это отечественное сырье. Сныть широко распространена, она не требует каких-то специальных условий заготовки, закупки. И поэтому цена вполне приемлема", – считает Сергей Штриголь, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Национального фармуниверситета.

Как правильно питаться, чтобы быть здоровым

Рацион должен быть сбалансированным Фото: freepik.com

Однако диетологи советуют на одну лишь конфету не полагаться.

"Для того, чтобы поддерживать здоровый вес, нужно полноценное сбалансированное здоровое питание в течение всей вашей жизни. Без физической нагрузки, безусловно, не обойтись. Всемирная организация здравоохранения рекомендует нам ежедневно проходит не менее 10 000 шагов, лучше 15-ть", – говорит Татьяна Кихтева, диетолог.

Татьяна Кихтева добавляет, что в рационе ежедневно должны быть овощи, фрукты, мясо или рыба, орехи, масло, крупы, а также кисломолочные продукты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашнюю пастилу из яблок.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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