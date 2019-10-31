Кориандр: польза, вред и применение в кулинарии

Узнайте, как можно использовать кинзу

Ни одно блюдо не обходится без ароматных специй. Среди популярных пряностей и кориандр, который имеет еще одно название – кинза. Кроме кулинарии, кориандр используют в косметической и парфюмерной областях. Например, из эфирных масел варят мыло.

Листья кинзы помогут даже ликвидировать последствия похмелья. А если пожевать семечки, неприятный запах исчезнет. Кориандр чаще всего используют в восточной кухне, а также в народной медицине. Многие считают, что он может очищать кишечник от вредных бактерий.

Кинза также облегчает депрессивные состояния, успокаивает нервную систему и работает как болеутоляющее средство. А чтобы вылечить проявления аллергии и снять зуд или вывести токсины из организма, стоит приготовить чай из кориандра.

Кориандр противопоказан беременным Фото: Pixabay

Но следует помнить о дозировке и не прибегать к самолечению. Сократить употребление кинзы следует людям, перенесшим инсульт или инфаркт миокарда, а также беременным и кормящим женщинам. Даже принимая такой полезный продукт, как кинза, лучше посоветоваться с врачом.

Как приготовить восточный салат табуле с кинзой

Салат табуле Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

122 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Крупа кускус – 0,5 стакана

Вода – 2/3 стакана

Огурец – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Болгарский перец, красный, зеленый и желтый – по 0,5 шт.

Свежие травы: петрушка, кинза, базилик, укроп, мята – по 5 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Лимон – 0,5 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Заливаем кускус горячей водой и оставляем запариваться на 5 минут. Либо же заливаем крупу водой и готовим на сковороде в течение 5 минут, помешивая. В кашу для цвета можно добавить куркуму. Зелень нарезаем очень мелко, добавляем к ней сок из половинки лимона и оливковое масло, выдавливаем чеснок, солим – получается заправка для салата. Овощи нарезаем очень мелко, добавляем к ним готовый кускус, перемешиваем, поливаем заправкой, еще раз перемешиваем, украшаем веточкой петрушки. Подаем салат холодным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофельный салат с кинзой. "Сегодня" также делились рецептом долмы с кориандром.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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