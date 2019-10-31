Кориандр: польза, вред и применение в кулинарии
Узнайте, как можно использовать кинзу
Ни одно блюдо не обходится без ароматных специй. Среди популярных пряностей и кориандр, который имеет еще одно название – кинза. Кроме кулинарии, кориандр используют в косметической и парфюмерной областях. Например, из эфирных масел варят мыло.
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Листья кинзы помогут даже ликвидировать последствия похмелья. А если пожевать семечки, неприятный запах исчезнет. Кориандр чаще всего используют в восточной кухне, а также в народной медицине. Многие считают, что он может очищать кишечник от вредных бактерий.
Кинза также облегчает депрессивные состояния, успокаивает нервную систему и работает как болеутоляющее средство. А чтобы вылечить проявления аллергии и снять зуд или вывести токсины из организма, стоит приготовить чай из кориандра.
Но следует помнить о дозировке и не прибегать к самолечению. Сократить употребление кинзы следует людям, перенесшим инсульт или инфаркт миокарда, а также беременным и кормящим женщинам. Даже принимая такой полезный продукт, как кинза, лучше посоветоваться с врачом.
Как приготовить восточный салат табуле с кинзой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 122 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Крупа кускус – 0,5 стакана
- Вода – 2/3 стакана
- Огурец – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Болгарский перец, красный, зеленый и желтый – по 0,5 шт.
- Свежие травы: петрушка, кинза, базилик, укроп, мята – по 5 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Лимон – 0,5 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Заливаем кускус горячей водой и оставляем запариваться на 5 минут. Либо же заливаем крупу водой и готовим на сковороде в течение 5 минут, помешивая. В кашу для цвета можно добавить куркуму.
- Зелень нарезаем очень мелко, добавляем к ней сок из половинки лимона и оливковое масло, выдавливаем чеснок, солим – получается заправка для салата.
- Овощи нарезаем очень мелко, добавляем к ним готовый кускус, перемешиваем, поливаем заправкой, еще раз перемешиваем, украшаем веточкой петрушки. Подаем салат холодным.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофельный салат с кинзой. "Сегодня" также делились рецептом долмы с кориандром.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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