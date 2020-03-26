Корица и кассия: какая пряность полезнее и как их отличить
Узнайте, в чем отличие между корицей и кассией
Корица – очень популярная специя. Она не только ароматная, но и полезная для здоровья. Корица недорогая и широко доступна в большинстве супермаркетов. Но многие не догадываются, что на самом деле есть два основных типа этой специи.
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Оба они полезны, но один тип содержит токсин, который вреден, если вы употребляете его слишком много. В этой статье мы объясним различия между цейлонской корицей и кассией.
Корица – это пряность, которую делают из внутренней коры дерева корицы. Полоски коры сушат до тех пор, пока они не свернутся в рулоны, известные как палочки корицы. Затем их могут измельчить в порошок или превратить в экстракт.
Уникальные свойства этой пряности обусловлены ее эфирными маслами и соединениями, в частности, циннамальдегидом. Это соединение придает корице вкус и аромат, а также делает эту пряность полезной для здоровья человека.
Смотрите видео, как пряности влияют на здоровье:
Корица нормализует давление, расширяет сосуды, тонизирует. Кроме того, она способствует концентрации внимания.
Благодаря дубильным веществам, железу, калию, фосфору и цинку в составе, пряность помогает вырабатывать антитела к большинству сезонных вирусных заболеваний. Еще в давние времена именно корицей лечили кашель, тонзиллит и насморк.
Корица ускоряет обмен веществ и улучшает работу кишечника. Все эти факторы делают пряность отличным помощником в борьбе с лишним весом.
Кассия родом из Южного Китая, поэтому ее часто называют китайской корицей. Она имеет темно-коричневый цвет с красноватым оттенком. В отличие от цейлонской корицы, палочки кассии толще и грубее.
Кассия считается пряностью более низкого качества, поэтому она очень дешевая. Почти вся корица, которую можно найти в супермаркетах, является разновидностью кассии.
Кассия издавно используется в кулинарии и в традиционной китайской медицине. Примерно 95% ее масел – циннамальдегид, который дает кассии очень сильный, пряный аромат.
В разных концентрациях и составах кассию применяют для борьбы с желудочно-кишечными заболеваниями, болезнями бактериального характера, недугами почек и для разжижения крови. Также порошок из коры растения используют в косметических целях и в составе антисептических, антибактериальных, противовоспалительных мазей.
При этом стоит помнить, что кассия содержит много кумарина, который может быть токсичным в больших количествах. Поэтому гораздо безопаснее покупать цейлонскую корицу.
- Обратите внимание на упаковку. Если производитель честен, то на упаковке с настоящей корицей будет написано –Cinnamomum zeylonicum, на упаковке с кассией – Cinnamomum aromaticum.
- Палочки цейлонской корицы на срезе напоминают собой рулон папируса со множеством завитков. У кассии часто завитков нет вовсе, а палочки почти раскручены или закручены лишь с одного конца. Кроме этого, настоящая корица хрупкая и светлая, а кассия – жесткая и темная.
- Возьмите чайную ложку. На нее насыпьте немного порошка корицы. На корицу капните обычный йод. Если он окрасит порошок в иссиня-черный цвет, то это – кассия. Если окраска будет синей, то не столь темной, то это – настоящая корица.
- Сварите кофе с корицей, по осадку на дне сразу увидите: если гуща будет крахмалоподобная – это кассия. Если корица на дне растекается вместе с кофейной гущей – это настоящая цейлонская. В воде она хорошо размешивается и не образует слизи, как это бывает с кассией.
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