Корица и кассия: какая пряность полезнее и как их отличить

Узнайте, в чем отличие между корицей и кассией

Корица – очень популярная специя. Она не только ароматная, но и полезная для здоровья. Корица недорогая и широко доступна в большинстве супермаркетов. Но многие не догадываются, что на самом деле есть два основных типа этой специи.

Оба они полезны, но один тип содержит токсин, который вреден, если вы употребляете его слишком много. В этой статье мы объясним различия между цейлонской корицей и кассией.

Корица: польза и вред для здоровья

Корица помогает ускорить метаболизм Фото: freepik.com

Корица – это пряность, которую делают из внутренней коры дерева корицы. Полоски коры сушат до тех пор, пока они не свернутся в рулоны, известные как палочки корицы. Затем их могут измельчить в порошок или превратить в экстракт.

Уникальные свойства этой пряности обусловлены ее эфирными маслами и соединениями, в частности, циннамальдегидом. Это соединение придает корице вкус и аромат, а также делает эту пряность полезной для здоровья человека.

Смотрите видео, как пряности влияют на здоровье:

Корица нормализует давление, расширяет сосуды, тонизирует. Кроме того, она способствует концентрации внимания.

Благодаря дубильным веществам, железу, калию, фосфору и цинку в составе, пряность помогает вырабатывать антитела к большинству сезонных вирусных заболеваний. Еще в давние времена именно корицей лечили кашель, тонзиллит и насморк.

Корица ускоряет обмен веществ и улучшает работу кишечника. Все эти факторы делают пряность отличным помощником в борьбе с лишним весом.

Кассия: польза и вред для здоровья

Кассия в больших количествах опасна Фото: Pixabay

Кассия родом из Южного Китая, поэтому ее часто называют китайской корицей. Она имеет темно-коричневый цвет с красноватым оттенком. В отличие от цейлонской корицы, палочки кассии толще и грубее.

Кассия считается пряностью более низкого качества, поэтому она очень дешевая. Почти вся корица, которую можно найти в супермаркетах, является разновидностью кассии.

Кассия издавно используется в кулинарии и в традиционной китайской медицине. Примерно 95% ее масел – циннамальдегид, который дает кассии очень сильный, пряный аромат.

В разных концентрациях и составах кассию применяют для борьбы с желудочно-кишечными заболеваниями, болезнями бактериального характера, недугами почек и для разжижения крови. Также порошок из коры растения используют в косметических целях и в составе антисептических, антибактериальных, противовоспалительных мазей.

При этом стоит помнить, что кассия содержит много кумарина, который может быть токсичным в больших количествах. Поэтому гораздо безопаснее покупать цейлонскую корицу.

Как отличить корицу от кассии

Палочки кассии довольно грубые Фото: freepik.com

Обратите внимание на упаковку. Если производитель честен, то на упаковке с настоящей корицей будет написано –Cinnamomum zeylonicum, на упаковке с кассией – Cinnamomum aromaticum.

Палочки цейлонской корицы на срезе напоминают собой рулон папируса со множеством завитков. У кассии часто завитков нет вовсе, а палочки почти раскручены или закручены лишь с одного конца. Кроме этого, настоящая корица хрупкая и светлая, а кассия – жесткая и темная.

Возьмите чайную ложку. На нее насыпьте немного порошка корицы. На корицу капните обычный йод. Если он окрасит порошок в иссиня-черный цвет, то это – кассия. Если окраска будет синей, то не столь темной, то это – настоящая корица.

Сварите кофе с корицей, по осадку на дне сразу увидите: если гуща будет крахмалоподобная – это кассия. Если корица на дне растекается вместе с кофейной гущей – это настоящая цейлонская. В воде она хорошо размешивается и не образует слизи, как это бывает с кассией.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезен для здоровья имбирь.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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