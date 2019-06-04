Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Королевская ватрушка с творогом и абрикосами

Рецепт ватрушки без дрожжей с творожной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Королевская ватрушка с творогом и абрикосами
Королевская ватрушка с творогом и абрикосами
Фото: Depositphotos

Королевская ватрушка совсем непохожа на привычные всем булочки с творогом. Это большой пирог из бездрожжевого теста со сладкой начинкой. Мы поделимся рецептом королевской ватрушки с творогом, ванилью или абрикосами. Для дополнительного аромата в тесто можно добавить тертую лимонную цедру или молотые орехи.

Смотрите видео, как выбрать творог для приготовления ватрушек:

Королевская ватрушка с творогом и абрикосами

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 2 стакана
  • Сахар – 1/2 стакана
  • Сода – 1/4 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 г

Читайте также
Как приготовить самые вкусные ватрушки с творогом

Для начинки:

  • Творог – 500 г
  • Сахар – 1/2 стакана
  • Яйца – 3 шт.
  • Ванильный сахар или ванилин на кончике ножа
  • Абрикосы или мягкая курага – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Творог по желанию протереть через сито и взбить с яйцами и сахаром. В конце взбивания добавить ваниль. 
  2. Холодное масло нарезать кубиками и перетереть с мукой и сахаром до консистенции хлебных крошек, в конце добавить соду и перемешать.
  3. Форму для выпечки диаметром 26 см смазать маслом и присыпать мукой.
  4. Выложить две трети теста, сверху поместить творожную начинку, выложить половинки абрикосов, слегка вдавливая их в начинку, затем сверху – оставшееся тесто. Выпекать 35-40 минут при 180 С.
  5. Перед подачей королевскую ватрушку остудить, подавать вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. "Сегодня" также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Мороженое из сгущенного молока на палочках Как приготовить идеальные булочки для бургеров Рецепт сладких оладий из кабачков Как приготовить желе из компота
пирог творог выпечка рецепт абрикосы курага
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Звезды, живущие с неизлечимыми болезнями
Звезды, живущие с неизлечимыми болезнями
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Популярные статьи

Сегодня, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Сегодня, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Сегодня, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Вчера, 16:27Афиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

Вчера, 16:18Fun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 16:05Food

Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями

Вчера, 15:50Food

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

Вчера, 13:16Wellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

Вчера, 12:59Шоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

Вчера, 12:29Шоу-бизнес

Владимир Зеленский посетил концерт MONATIK: видео

Вчера, 11:16Fun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

Вчера, 09:34Техно

Смартфоны Huawei отказываются собирать на заводах Foxconn

Вчера, 08:15Fun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

2 июняПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

1 июняШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь