Королевская ватрушка с творогом и абрикосами
Рецепт ватрушки без дрожжей с творожной начинкой
Королевская ватрушка совсем непохожа на привычные всем булочки с творогом. Это большой пирог из бездрожжевого теста со сладкой начинкой. Мы поделимся рецептом королевской ватрушки с творогом, ванилью или абрикосами. Для дополнительного аромата в тесто можно добавить тертую лимонную цедру или молотые орехи.
Смотрите видео, как выбрать творог для приготовления ватрушек:
Королевская ватрушка с творогом и абрикосами
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 2 стакана
- Сахар – 1/2 стакана
- Сода – 1/4 ч.л.
- Масло сливочное – 100 г
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Для начинки:
- Творог – 500 г
- Сахар – 1/2 стакана
- Яйца – 3 шт.
- Ванильный сахар или ванилин на кончике ножа
- Абрикосы или мягкая курага – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Творог по желанию протереть через сито и взбить с яйцами и сахаром. В конце взбивания добавить ваниль.
- Холодное масло нарезать кубиками и перетереть с мукой и сахаром до консистенции хлебных крошек, в конце добавить соду и перемешать.
- Форму для выпечки диаметром 26 см смазать маслом и присыпать мукой.
- Выложить две трети теста, сверху поместить творожную начинку, выложить половинки абрикосов, слегка вдавливая их в начинку, затем сверху – оставшееся тесто. Выпекать 35-40 минут при 180 С.
- Перед подачей королевскую ватрушку остудить, подавать вместе с чаем или кофе.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. "Сегодня" также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.
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Источник: Сегодня