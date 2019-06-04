Королевская ватрушка с творогом и абрикосами

Рецепт ватрушки без дрожжей с творожной начинкой

Королевская ватрушка с творогом и абрикосами Фото: Depositphotos

Королевская ватрушка совсем непохожа на привычные всем булочки с творогом. Это большой пирог из бездрожжевого теста со сладкой начинкой. Мы поделимся рецептом королевской ватрушки с творогом, ванилью или абрикосами. Для дополнительного аромата в тесто можно добавить тертую лимонную цедру или молотые орехи.

Смотрите видео, как выбрать творог для приготовления ватрушек:

Королевская ватрушка с творогом и абрикосами

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 2 стакана

Сахар – 1/2 стакана

Сода – 1/4 ч.л.

Масло сливочное – 100 г

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Для начинки:

Творог – 500 г

Сахар – 1/2 стакана

Яйца – 3 шт.

Ванильный сахар или ванилин на кончике ножа

Абрикосы или мягкая курага – по вкусу

Рецепт приготовления:

Творог по желанию протереть через сито и взбить с яйцами и сахаром. В конце взбивания добавить ваниль. Холодное масло нарезать кубиками и перетереть с мукой и сахаром до консистенции хлебных крошек, в конце добавить соду и перемешать. Форму для выпечки диаметром 26 см смазать маслом и присыпать мукой. Выложить две трети теста, сверху поместить творожную начинку, выложить половинки абрикосов, слегка вдавливая их в начинку, затем сверху – оставшееся тесто. Выпекать 35-40 минут при 180 С. Перед подачей королевскую ватрушку остудить, подавать вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. "Сегодня" также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.

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