Котлеты из крабового мяса и овощей: рецепт дня
Такие котлеты можно подавать как основное блюдо или закуску
Котлетки из крабового мяса – достаточно популярная закуска в США. Их можно делать из отварного или консервированного краба.
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В нашем рецепте мясо краба сочетается с рикоттой, овощами и зеленью. Перед жаркой фарш нужно обязательно охладить – так он будет лучше держать форму.
Котлеты из настоящего крабового мяса
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 113 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 450 г отварного крабового мяса (или одна банка консервированного)
- 250 г рикотты
- 1/2 сладкого болгарского перца
- 4 пера зеленого лука
- 3-4 ст. л. мелко порезанного укропа или петрушки
- 2/3 чашки жареных кедровых орехов, измельченных
- 1/4 чашки мелко натертого пармезана
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. вустерского coусa
- Черный перец – по вкусу
- Хлебные крошки – для панировки
- Растительное масло – для жарки
- Салат и лимон – для подачи
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Способ приготовления:
- Крабовое мясо разомните вилкой. Если вы используете консерву, обязательно слейте сок.
- Смешайте крабовое мясо, зелень, рикотту, пармезан, хорошо взбитое яйцо и измельченный болгарский перец.
- Добавьте измельченный лук и орехи. Все осторожно перемешайте, влейте вустерский coус и поперчите.
- Смесь поставьте в холодильник минимум на полчаса.
- Для жарки сформируйте котлетки небольшого размера (около 5 см), обваляйте их в панировочных сухарях.
- Разогрейте растительное масло на сковороде с антипригарным покрытием и обжарьте котлетки с двух сторон по 2-3 минуты с каждой, на среднем огне, осторожно перевернув их лопаткой один раз.
Как подавать крабовые котлеты
Котлеты из краба можно есть с салатом, украсив дольками лимона и дополнив соусом (майонезом, тартар, манговой сальсой).
Их также можно подавать с салатными листьями, дольками лимона и йогуртовым соусом (чтобы его приготовить, нужно смешать греческий йогурт, измельченный шнит-лук и укроп, в конце добавить соль и перец по вкусу).
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