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Котлеты из крабового мяса и овощей: рецепт дня

Такие котлеты можно подавать как основное блюдо или закуску

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Котлеты из краба
Котлеты из краба
Фото: Depositphotos

Котлетки из крабового мяса – достаточно популярная закуска в США. Их можно делать из отварного или консервированного краба.

Смотрите видео, как сделать закуску из кабачков с крабовым пюре:

В нашем рецепте мясо краба сочетается с рикоттой, овощами и зеленью. Перед жаркой фарш нужно обязательно охладить – так он будет лучше держать форму.

Котлеты из настоящего крабового мяса

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 113 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 450 г отварного крабового мяса (или одна банка консервированного)
  • 250 г рикотты
  • 1/2 сладкого болгарского перца
  • 4 пера зеленого лука
  • 3-4 ст. л. мелко порезанного укропа или петрушки
  • 2/3 чашки жареных кедровых орехов, измельченных
  • 1/4 чашки мелко натертого пармезана
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. вустерского coусa
  • Черный перец – по вкусу
  • Хлебные крошки – для панировки
  • Растительное масло – для жарки
  • Салат и лимон – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Крабовое мясо разомните вилкой. Если вы используете консерву, обязательно слейте сок.
  2. Смешайте крабовое мясо, зелень, рикотту, пармезан, хорошо взбитое яйцо и измельченный болгарский перец.
  3. Добавьте измельченный лук и орехи. Все осторожно перемешайте, влейте вустерский coус и поперчите.
  4. Смесь поставьте в холодильник минимум на полчаса.
  5. Для жарки сформируйте котлетки небольшого размера (около 5 см), обваляйте их в панировочных сухарях.
  6. Разогрейте растительное масло на сковороде с антипригарным покрытием и обжарьте котлетки с двух сторон по 2-3 минуты с каждой, на среднем огне, осторожно перевернув их лопаткой один раз.

Как подавать крабовые котлеты

Котлеты из краба можно есть с салатом, украсив дольками лимона и дополнив соусом (майонезом, тартар, манговой сальсой).

Их также можно подавать с салатными листьями, дольками лимона и йогуртовым соусом (чтобы его приготовить, нужно смешать греческий йогурт, измельченный шнит-лук и укроп, в конце добавить соль и перец по вкусу).

Напомним, ранее мы делились рецептом рыбных котлет из трески. "Сегодня" также писали, как приготовить рыбные котлеты с овощами.

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Источник: Сегодня
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