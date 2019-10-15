Котлеты из крабового мяса и овощей: рецепт дня

Такие котлеты можно подавать как основное блюдо или закуску

Котлеты из краба Фото: Depositphotos

Котлетки из крабового мяса – достаточно популярная закуска в США. Их можно делать из отварного или консервированного краба.

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В нашем рецепте мясо краба сочетается с рикоттой, овощами и зеленью. Перед жаркой фарш нужно обязательно охладить – так он будет лучше держать форму.

Котлеты из настоящего крабового мяса

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

113 ккал на 100 г

Ингредиенты:

450 г отварного крабового мяса (или одна банка консервированного)

250 г рикотты

1/2 сладкого болгарского перца

4 пера зеленого лука

3-4 ст. л. мелко порезанного укропа или петрушки

2/3 чашки жареных кедровых орехов, измельченных

1/4 чашки мелко натертого пармезана

1 яйцо

1/2 ч. л. вустерского coусa

Черный перец – по вкусу

Хлебные крошки – для панировки

Растительное масло – для жарки

Салат и лимон – для подачи

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Способ приготовления:

Крабовое мясо разомните вилкой. Если вы используете консерву, обязательно слейте сок. Смешайте крабовое мясо, зелень, рикотту, пармезан, хорошо взбитое яйцо и измельченный болгарский перец. Добавьте измельченный лук и орехи. Все осторожно перемешайте, влейте вустерский coус и поперчите. Смесь поставьте в холодильник минимум на полчаса. Для жарки сформируйте котлетки небольшого размера (около 5 см), обваляйте их в панировочных сухарях. Разогрейте растительное масло на сковороде с антипригарным покрытием и обжарьте котлетки с двух сторон по 2-3 минуты с каждой, на среднем огне, осторожно перевернув их лопаткой один раз.

Как подавать крабовые котлеты

Котлеты из краба можно есть с салатом, украсив дольками лимона и дополнив соусом (майонезом, тартар, манговой сальсой).

Их также можно подавать с салатными листьями, дольками лимона и йогуртовым соусом (чтобы его приготовить, нужно смешать греческий йогурт, измельченный шнит-лук и укроп, в конце добавить соль и перец по вкусу).

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