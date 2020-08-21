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Крамбл с нектаринами: два рецепта быстрой летней выпечки

Сегодня, 18:46

Для крамбла можно использовать не только нектарины, но и сливы или персики

Крамбл – английский пирог из крошки песочного теста. Это блюдо может послужить и прекрасным завтраком, и десертом.

Мы предлагаем испечь летний крамбл с нектаринами. Ванильный или мятный – выбирайте вариант на свой вкус.

Ванильный крамбл с нектаринами

Крамбл с нектаринами
Крамбл с нектаринами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Калорийность:

  • 191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 крупных нектарина
  • 2 ст.л. муки
  • 15 г сливочного масла
  • 3 ст.л. сахара
  • 1/3 стручка ванили (только зерна) или 1 ч.л. ванильного сахара

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Способ приготовления:

  1. Нектарины порежьте и положите на дно порционных форм.
  2. Муку смешайте с сахаром и зернами ванили или ванильным сахаром.
  3. Добавьте холодное сливочное масло. Пальцами разотрите в крошку масло с мучной смесью.
  4. Посыпьте нектарины получившейся крошкой.
  5. Духовку разогрейте до 190 градусов, пеките около 15 минут, пока крошка не станет золотистой.

Мятный крамбл с нектаринами

Нектариновый крамбл
Нектариновый крамбл
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Калорийность:

  • 191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 крупных нектарина
  • 2 ст.л. муки
  • 15 г сливочного масла
  • 3 ст.л. сахара
  • Несколько веточек мяты (только листья)

Смотрите видео, как запечь яблоки с крамблом:

Способ приготовления:

  1. Нектарины порежьте и положите на дно порционных форм.
  2. Листья мяты порежьте и разотрите с сахаром.
  3. Муку смешайте с мятным сахаром. Добавьте холодное сливочное масло. Пальцами разотрите в крошку масло с мучной смесью.
  4. Посыпьте нектарины получившейся крошкой.
  5. Духовку разогрейте до 190 градусов, пеките около 15 минут, пока крошка не станет золотистой.

Как подавать десерт

Подавать крамбл теплым вместе с шариком ванильного мороженого.

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового коблера с имбирем и корицей в духовке.

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Источник: Сегодня
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