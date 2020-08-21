Крамбл с нектаринами: два рецепта быстрой летней выпечки

Для крамбла можно использовать не только нектарины, но и сливы или персики

Крамбл – английский пирог из крошки песочного теста. Это блюдо может послужить и прекрасным завтраком, и десертом.

Мы предлагаем испечь летний крамбл с нектаринами. Ванильный или мятный – выбирайте вариант на свой вкус.

Ванильный крамбл с нектаринами

Крамбл с нектаринами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Калорийность:

191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 крупных нектарина

2 ст.л. муки

15 г сливочного масла

3 ст.л. сахара

1/3 стручка ванили (только зерна) или 1 ч.л. ванильного сахара

Способ приготовления:

Нектарины порежьте и положите на дно порционных форм. Муку смешайте с сахаром и зернами ванили или ванильным сахаром. Добавьте холодное сливочное масло. Пальцами разотрите в крошку масло с мучной смесью. Посыпьте нектарины получившейся крошкой. Духовку разогрейте до 190 градусов, пеките около 15 минут, пока крошка не станет золотистой.

Мятный крамбл с нектаринами

Нектариновый крамбл Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Калорийность:

191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 крупных нектарина

2 ст.л. муки

15 г сливочного масла

3 ст.л. сахара

Несколько веточек мяты (только листья)

Смотрите видео, как запечь яблоки с крамблом:

Способ приготовления:

Нектарины порежьте и положите на дно порционных форм. Листья мяты порежьте и разотрите с сахаром. Муку смешайте с мятным сахаром. Добавьте холодное сливочное масло. Пальцами разотрите в крошку масло с мучной смесью. Посыпьте нектарины получившейся крошкой. Духовку разогрейте до 190 градусов, пеките около 15 минут, пока крошка не станет золотистой.

Как подавать десерт

Подавать крамбл теплым вместе с шариком ванильного мороженого.

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового коблера с имбирем и корицей в духовке.

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