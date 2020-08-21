Крамбл с нектаринами: два рецепта быстрой летней выпечки
Для крамбла можно использовать не только нектарины, но и сливы или персики
Крамбл – английский пирог из крошки песочного теста. Это блюдо может послужить и прекрасным завтраком, и десертом.
Мы предлагаем испечь летний крамбл с нектаринами. Ванильный или мятный – выбирайте вариант на свой вкус.
Время приготовления:
- 25 минут
Калорийность:
- 191 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 крупных нектарина
- 2 ст.л. муки
- 15 г сливочного масла
- 3 ст.л. сахара
- 1/3 стручка ванили (только зерна) или 1 ч.л. ванильного сахара
Способ приготовления:
- Нектарины порежьте и положите на дно порционных форм.
- Муку смешайте с сахаром и зернами ванили или ванильным сахаром.
- Добавьте холодное сливочное масло. Пальцами разотрите в крошку масло с мучной смесью.
- Посыпьте нектарины получившейся крошкой.
- Духовку разогрейте до 190 градусов, пеките около 15 минут, пока крошка не станет золотистой.
Время приготовления:
- 25 минут
Калорийность:
- 191 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 крупных нектарина
- 2 ст.л. муки
- 15 г сливочного масла
- 3 ст.л. сахара
- Несколько веточек мяты (только листья)
Смотрите видео, как запечь яблоки с крамблом:
Способ приготовления:
- Нектарины порежьте и положите на дно порционных форм.
- Листья мяты порежьте и разотрите с сахаром.
- Муку смешайте с мятным сахаром. Добавьте холодное сливочное масло. Пальцами разотрите в крошку масло с мучной смесью.
- Посыпьте нектарины получившейся крошкой.
- Духовку разогрейте до 190 градусов, пеките около 15 минут, пока крошка не станет золотистой.
Как подавать десерт
Подавать крамбл теплым вместе с шариком ванильного мороженого.
Напомним, ранее мы делились рецептом сливового коблера с имбирем и корицей в духовке.
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