Красная рыба: ТОП-5 рецептов блюд из лосося

Красная рыба не только вкусная, но и очень полезная

Блюда из красной рыбы Фото: freepik.com

Лосось – рыба очень сытная и при этом довольно низкокалорийная. Красная рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами, которые служат великолепной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений суставов, улучшают зрение, состояние кожи и волос.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

Чаще всего красную рыбу жарят на сковороде или на гриле, либо запекают в духовке. Но из лосося также можно готовить закуски, салаты и супы.

Яичница с лососем и авокадо

Яичница с лососем и авокадо Фото: Pinterest

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 ст.л. растительного масла

2 свежих яйца

2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося

Небольшой пучок рукколы

1/4 авокадо, нарезанного кубиками

Немного свежевыжатого лимонного сока

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите. Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца. Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте. Вы можете дополнить такой завтрак тостами, свежим хлебом или питой.

Рулет из шпината со сливочным сыром и лососем

Шпинатный рулет с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

400 г шпината

5 яиц

100 г тертого сыра твердых сортов

3-4 ст. л муки

Соль – по вкусу

400 г сыра типа "Филадельфия"

400 г слабосоленого лосося

Способ приготовления:

Разморозить шпинат, измельчить в кухонном комбайне. Смешать со взбитыми яйцами. Добавить муку, тертый сыр и щепотку соли. Перемешать. Вылить шпинатную смесь на противень, застеленный пекарской бумагой и хорошо разровнять лопаткой. Выпекать при 180 ºС в течение 20 минут. Готовый корж выложить на полотенце вместе с бумагой, немного остудить. Удалить бумагу и свернуть корж в рулет. Оставить до полного остывания. Развернуть рулет и намазать сливочным сыром. Сверху на сыр выложить тонко нарезанные пластинки рыбы. Свернуть в плотный рулет. Завернуть в фольгу и положить на несколько часов в холодильник. Достать из холодильника, нарезать кружочками и подавать к столу.

Салат "Цезарь" с лососем

"Цезарь" с лососем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Салат Айсберг

Малосольный лосось

Помидоры черри

Чесночные сухарики из белого хлеба

Тертый пармезан

Салатная заправка "Цезарь"

Для заправки (на 500 мл соуса):

500 мл домашнего майонеза

30 г анчоусов (можно заменить селедкой)

10 г каперсов

1 ч.л. горчицы

Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом. Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки"). Помидоры разрезать на четыре части. Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром. Тарелку можно украсить половинками помидорок-черри, "розочками" из лосося, маслинами и дольками лимона.

Крем-суп с лососем

Суп с лососем Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г филе лосося

2 картофелины

1 кабачок

1 морковка

1 луковица

100 г цветной капусты

1 болгарский перец

150 мл жирного молока

Лавровый лист

Петрушка

Соль

Перец

Способ приготовления:

Нарежьте кабачок, морковь, цветную капусту, лук и картофель. Выложите в чашу мультиварки. Добавьте болгарский перец, филе лосося, нарезанного кубиками, лавровый лист, посолите и залейте водой. Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение". Перелейте суп в чашу блендера, сняв кожицу с перца. Взбейте, добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю, оставив в чаше блендера немного супа. Добавьте в чашу блендера немного зелени петрушки, еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю. Подавайте, добавив в тарелку немного петрушки и ломтик вареного лосося.

Запеченный лосось в медовой глазури

Запеченная красная рыба Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

680-900 г лосося

1 чайная ложка розовой соли

1/2 чайной ложки перца

2 чайные ложки куркумы

1,5 столовые ложки меда

2 столовые ложки оливкового масла

Сок из 1 большого лимона

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 175 °С. Поместить лосося в стеклянную форму для запекания и приправить солью, перцем и куркумой. Полить медом и постараться равномерно распределить его ложкой. Сбрызнуть рыбу оливковым маслом и полить лимонным соком. Не накрывая, запекать лосося 30 минут, затем включить режим бройл на 5 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить теплый салат из брокколи и лосося. "Сегодня" также делились рецептом рулета из лаваша с лососем.

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